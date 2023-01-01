Разделение Python списка пополам: использование срезов
Быстрый ответ
Чтобы разделить список пополам, вы можете использовать целочисленное деление и срезы:
lst = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
half = len(lst) // 2 # Делим пополам, округляем до целого
halves = lst[:half], lst[half:]
Для обращения к первой половине используйте
halves[0], к второй –
halves[1]. Применение срезов списков просто, как разрезание хлеба!
В случае нечетного числа элементов в списке, дополнительный элемент будет добавлен к второй половине. Python всегда старается сохранить равновесие!
Визуализация
Чтобы наглядно представить процесс разбиения списка, можно представить, что это пицца:
Исходный список: [🍕🍕🍕🍕]
Деление пополам:
half = len(original_list) // 2 # Берём нож для пиццы
list1 = original_list[:half] # Первая часть для вас
list2 = original_list[half:] # Вторая часть для друга
Таким образом, мы получаем два подсписка:
Список 1: [🍕🍕]
Список 2: [🍕🍕]
Если число элементов нечетно, то лишний кусок пиццы достанется второму подсписку. Python он такой щедрый!
Разделение не только пополам: равное на всех
Если требуется поделить пиццу между несколькими друзьями, вы можете разделить её на части так, чтобы каждому досталось по три кусочка:
lst = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
slice_size = 3
slices = [lst[i:i + slice_size] for i in range(0, len(lst), slice_size)]
Перемещение по списку: срез с шагом
Хотите взять каждый второй или каждый третий кусок пиццы? В Python предусмотрены срезы с указанием шага:
step2 = lst[::2] # Берём каждый второй, начиная с первого
step3 = lst[::3] # Берём каждый третий, начиная с первого
Функция для разделения пиццы
Создайте функцию для разделения, и она справится с любым количеством гостей:
def pizza_slices(pizza, slice_size):
return [pizza[i:i + slice_size] for i in range(0, len(pizza), slice_size)]
Теперь
pizza_slices(lst, 3) разделит ваш список на подсписки, в каждом по три элемента. Так просто организовать праздник!
Будьте осмотрительны при нарезке
Срезы – это удобно, но вот несколько пунктов для внимания:
- Ошибки индексации: Если вы выйдете за границы среза, ошибки не произойдет, но вернётся пустой срез. Будьте внимательны с индексами.
- Поделиться – значит заботиться: Создавая срез, вы получаете новый список, однако его элементы – это ссылки на исходные объекты. Не забывайте об этом при работе со списками.
- Размер имеет значение: Нарезка большого списка (или "пиццы") может потребовать значительных ресурсов компьютера. Генераторы помогут справиться с большими объёмами данных.
Таисия Ермакова
backend-разработчик