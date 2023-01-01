Разделение компонентов DOS пути в Python: способы и методы#Основы Python #Файлы и пути
Быстрый ответ
Хотите разобрать DOS-путь на отдельные части с помощью Python? Вам поможет модуль
os.path. У функции
os.path.splitdrive() стоит задача выделить имя диска. После этого применяйте
os.path.split() в цикле, чтобы отделить все оставшиеся компоненты пути:
import os
def split_dos_path(path):
parts = []
drive, path = os.path.splitdrive(path)
while path:
path, tail = os.path.split(path)
parts.append(tail)
parts.append(drive)
return list(filter(None, parts[::-1]))
components = split_dos_path("C:\\Dir\\Subdir\\file.ext")
print(components) # Вывод: ['C:', 'Dir', 'Subdir', 'file.ext']
Чтобы получить список компонентов, достаточно вызвать функцию
split_dos_path(), подав на вход нужный путь.
Pathlib: Cовременный подход
Если в DOS-пути присутствуют обратные слеши, рекомендуется задавать путь в формате raw-строки. В качестве альтернативы вы можете использовать библиотеку
pathlib, которая добавлена в Python начиная с версии 3.4:
from pathlib import Path, PureWindowsPath
def split_dos_path_pathlib(path):
path = PureWindowsPath(path)
return path.parts
components = split_dos_path_pathlib(r"C:\Dir\Subdir\file.ext")
print(components) # Вывод: ('C:\\', 'Dir', 'Subdir', 'file.ext')
Pathlib значительно упрощает работу со специальными символами и возвращает элементы пути в формате кортежа.
Обработка абсолютных и относительных путей: одна функция для всех случаев
Функция
os.path.isabs() поможет обработать как абсолютные, так и относительные пути. Она проверяет, начинается ли путь с имени диска:
import os
def split_dos_path_all(path):
parts = []
if os.path.isabs(path):
drive, path = os.path.splitdrive(path)
parts.append(drive)
while path:
path, tail = os.path.split(path)
parts.append(tail)
return list(filter(None, parts[::-1]))
print(split_dos_path_all(r"C:\Dir\Subdir\file.ext")) # Абсолютный путь
print(split_dos_path_all(r"Dir\Subdir\file.ext")) # Относительный путь
Визуализация
Процесс разделения DOS-пути можно визуализировать как работу нескольких инструментов, каждый из которых выполняет свою функцию:
os.path.splitdrive()выделяет имя диска ('C:').
os.path.dirname()извлекает директорию ('\Windows\System32').
os.path.basename()получает название файла ('calc.exe').
os.path.split()разделяет путь на части ('\Windows\System32' и 'calc.exe').
os.path.splitext()отделяет имя файла от его расширения ('calc' и '.exe').
Используя все эти функции вместе, вы с легкостью разобьете DOS-путь на компоненты.
Остерегаемся проблем с путями
Для обеспечения корректности DOS-путей используйте функцию
os.path.normpath(), которая поможет избежать неожиданных проблем с обратными слешами и двоеточиями. Для работы с кодом, созданным для Python 2, может пригодиться
pathlib2. Обратные слеши также стоит задавать в формате raw-строк (
r'path\to\file') для предотвращения ошибок.
История двух библиотек для работы с путями
Выбор между
os.path и
pathlib зависит от версии Python и предпочтений в написании кода.
os.path идеально подходит для старых версий Python, тогда как
pathlib применяется для современного подхода к работе с файловой системой:
- Python версии ≤ 2.x: предпочтительнее
os.path
- Python версии ≥ 3.4: предпочтительнее
pathlib
Антон Крылов
Python-разработчик