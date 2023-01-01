Разделение компонентов DOS пути в Python: способы и методы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Хотите разобрать DOS-путь на отдельные части с помощью Python? Вам поможет модуль os.path . У функции os.path.splitdrive() стоит задача выделить имя диска. После этого применяйте os.path.split() в цикле, чтобы отделить все оставшиеся компоненты пути:

Python Скопировать код import os def split_dos_path(path): parts = [] drive, path = os.path.splitdrive(path) while path: path, tail = os.path.split(path) parts.append(tail) parts.append(drive) return list(filter(None, parts[::-1])) components = split_dos_path("C:\\Dir\\Subdir\\file.ext") print(components) # Вывод: ['C:', 'Dir', 'Subdir', 'file.ext']

Чтобы получить список компонентов, достаточно вызвать функцию split_dos_path() , подав на вход нужный путь.

Pathlib: Cовременный подход

Если в DOS-пути присутствуют обратные слеши, рекомендуется задавать путь в формате raw-строки. В качестве альтернативы вы можете использовать библиотеку pathlib , которая добавлена в Python начиная с версии 3.4:

Python Скопировать код from pathlib import Path, PureWindowsPath def split_dos_path_pathlib(path): path = PureWindowsPath(path) return path.parts components = split_dos_path_pathlib(r"C:\Dir\Subdir\file.ext") print(components) # Вывод: ('C:\\', 'Dir', 'Subdir', 'file.ext')

Pathlib значительно упрощает работу со специальными символами и возвращает элементы пути в формате кортежа.

Обработка абсолютных и относительных путей: одна функция для всех случаев

Функция os.path.isabs() поможет обработать как абсолютные, так и относительные пути. Она проверяет, начинается ли путь с имени диска:

Python Скопировать код import os def split_dos_path_all(path): parts = [] if os.path.isabs(path): drive, path = os.path.splitdrive(path) parts.append(drive) while path: path, tail = os.path.split(path) parts.append(tail) return list(filter(None, parts[::-1])) print(split_dos_path_all(r"C:\Dir\Subdir\file.ext")) # Абсолютный путь print(split_dos_path_all(r"Dir\Subdir\file.ext")) # Относительный путь

Визуализация

Процесс разделения DOS-пути можно визуализировать как работу нескольких инструментов, каждый из которых выполняет свою функцию:

os.path.splitdrive() выделяет имя диска ('C:').

выделяет имя диска ('C:'). os.path.dirname() извлекает директорию ('\Windows\System32').

извлекает директорию ('\Windows\System32'). os.path.basename() получает название файла ('calc.exe').

получает название файла ('calc.exe'). os.path.split() разделяет путь на части ('\Windows\System32' и 'calc.exe').

разделяет путь на части ('\Windows\System32' и 'calc.exe'). os.path.splitext() отделяет имя файла от его расширения ('calc' и '.exe').

Используя все эти функции вместе, вы с легкостью разобьете DOS-путь на компоненты.

Остерегаемся проблем с путями

Для обеспечения корректности DOS-путей используйте функцию os.path.normpath() , которая поможет избежать неожиданных проблем с обратными слешами и двоеточиями. Для работы с кодом, созданным для Python 2, может пригодиться pathlib2 . Обратные слеши также стоит задавать в формате raw-строк ( r'path\to\file' ) для предотвращения ошибок.

История двух библиотек для работы с путями

Выбор между os.path и pathlib зависит от версии Python и предпочтений в написании кода. os.path идеально подходит для старых версий Python, тогда как pathlib применяется для современного подхода к работе с файловой системой:

Python версии ≤ 2.x: предпочтительнее os.path

Python версии ≥ 3.4: предпочтительнее pathlib

Полезные материалы