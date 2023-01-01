Разбор Python data classes: мутабельность vs обычные классы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Data классы, реализованные с помощью декоратора @dataclass , — это ценное новшество в Python, предназначенное для создания классов, основное назначение которых — хранение данных. Автоматическое создание методов, например, __init__ и __eq__ , значительно облегчает нашу жизнь, уменьшая количество повторяющегося кода.

Python Скопировать код from dataclasses import dataclass @dataclass class Item: name: str stock: int = 0 price: float = 0.0 # Создаем экземпляр класса Item! item = Item("Gadget", stock=50, price=19.99) # Это запас на весь склад!

Преимущества: забудьте о безсонных ночах, проведенных за написанием однотипного кода. Автоматически генерируемые методы будут служить вашим персональным Python-батлером. А читаемость кода для классов, ориентированных на данные, возрастает на новый уровень.

Введение в

Избавьтесь от трудоемкого процесса написания шаблонного кода с помощью декоратора @dataclass . При создании в Python классов, ориентированных на хранение данных, обычно приходится реализовывать стандартные методы, такие как __init__ , __repr__ , и __eq__ . @dataclass автоматизирует этот процесс, и Python выполняет всю рутину за вас.

Баланс между сложностью и простотой

Мы, Python разработчики, ценим простоту. Именно её обещают data классы. Они вводят значения по умолчанию и требуют аннотации типов. Быстро генерируемые методы, такие как __eq__ , __lt__ , и др., упрощают сравнение объектов в Python.

Контроль над изменяемостью

Главное различие между data классами и именованными кортежами (namedtuples) — это возможность контролировать изменяемость. Data классы изменчивы по умолчанию, но можно "заморозить" их с помощью параметра frozen в декораторе @dataclass , достигая таким образом неизменяемости.

Основные отличия обычных классов от data классов

Традиционные классы сопровождаются тяжелым и длительным рабочим процессом, в котором состояние и поведение идут бок о бок. В свою очередь, data классы — это быстрый спринт, когда вам требуется простая структура данных с эффективным механизмом хранения и обработки.

Применение хешей

Data классы могут быть начальными элементами множеств или ключами в словарях из-за хешируемости. Это обеспечивает быстрый поиск и эффективное извлечение данных. Однако стоит помнить, что для преобразования в хешируемые объекты data класс должен быть неизменяемым.

Источник вдохновения для data классов: история 'attrs'

Проект attrs , предлагающий эффективный механизм работы с классами без написания шаблонного кода, послужил прототипом для создания data классов. В отличие от attrs , @dataclass стал частью стандартной библиотеки Python, начиная с версии 3.7, элиминируя потребность во внешних зависимостях.

Ограничения инструмента и их обход

У каждого инструмента есть свои ограничения. В случае с data классами они проявляются при работе со сложными вложенными структурами или когда требуется использование *args . В таких случаях возможно применение традиционных классов или других подходов.

Визуализация

Сравнение Data классов и Обычных классов в Python выглядит так: