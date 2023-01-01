Разбор Python data classes: мутабельность vs обычные классы#Основы Python #ООП в Python #Классы и наследование
Data классы, реализованные с помощью декоратора
@dataclass, — это ценное новшество в Python, предназначенное для создания классов, основное назначение которых — хранение данных. Автоматическое создание методов, например,
__init__ и
__eq__, значительно облегчает нашу жизнь, уменьшая количество повторяющегося кода.
from dataclasses import dataclass
@dataclass
class Item:
name: str
stock: int = 0
price: float = 0.0
# Создаем экземпляр класса Item!
item = Item("Gadget", stock=50, price=19.99) # Это запас на весь склад!
Преимущества: забудьте о безсонных ночах, проведенных за написанием однотипного кода. Автоматически генерируемые методы будут служить вашим персональным Python-батлером. А читаемость кода для классов, ориентированных на данные, возрастает на новый уровень.
Введение в
Избавьтесь от трудоемкого процесса написания шаблонного кода с помощью декоратора
@dataclass. При создании в Python классов, ориентированных на хранение данных, обычно приходится реализовывать стандартные методы, такие как
__init__,
__repr__, и
__eq__.
@dataclass автоматизирует этот процесс, и Python выполняет всю рутину за вас.
Баланс между сложностью и простотой
Мы, Python разработчики, ценим простоту. Именно её обещают data классы. Они вводят значения по умолчанию и требуют аннотации типов. Быстро генерируемые методы, такие как
__eq__,
__lt__, и др., упрощают сравнение объектов в Python.
Контроль над изменяемостью
Главное различие между data классами и именованными кортежами (namedtuples) — это возможность контролировать изменяемость. Data классы изменчивы по умолчанию, но можно "заморозить" их с помощью параметра
frozen в декораторе
@dataclass, достигая таким образом неизменяемости.
Основные отличия обычных классов от data классов
Традиционные классы сопровождаются тяжелым и длительным рабочим процессом, в котором состояние и поведение идут бок о бок. В свою очередь, data классы — это быстрый спринт, когда вам требуется простая структура данных с эффективным механизмом хранения и обработки.
Применение хешей
Data классы могут быть начальными элементами множеств или ключами в словарях из-за хешируемости. Это обеспечивает быстрый поиск и эффективное извлечение данных. Однако стоит помнить, что для преобразования в хешируемые объекты data класс должен быть неизменяемым.
Источник вдохновения для data классов: история 'attrs'
Проект
attrs, предлагающий эффективный механизм работы с классами без написания шаблонного кода, послужил прототипом для создания data классов. В отличие от
attrs,
@dataclass стал частью стандартной библиотеки Python, начиная с версии 3.7, элиминируя потребность во внешних зависимостях.
Ограничения инструмента и их обход
У каждого инструмента есть свои ограничения. В случае с data классами они проявляются при работе со сложными вложенными структурами или когда требуется использование
*args. В таких случаях возможно применение традиционных классов или других подходов.
Визуализация
Сравнение Data классов и Обычных классов в Python выглядит так:
Обычный класс (🏠): Требует индивидуальной ручной работы (💪), внимания к деталям (🔨) и учитывает множество нюансов (📜)
| Особенность | 🏠 Обычный класс | 🏗️ Data класс |
| -------------------- | ------------------------------ | ------------------------------ |
| Шаблонный код | Требует больше усилий (📜) | Генерируется автоматически (✨) |
| Изменяемость | Переменная (🔄) | Может быть неизменяемым (🔒) |
| Сравнения | Настраивается вручную (👷) | Автоматически настроены (🤖) |
| Типы полей | Необязательны (🆓) | Требуются аннотации (🔖) |
| Значения по умолчанию| Устанавливаются вручную (📌) | Устанавливаются автоматически (💐) |
Data классы (🏗️) представляют собой быстро создаваемые постройки, основанные на **автоматизации**, освобождающей вас от рутинного кодирования. Обычные классы (🏠), в свою очередь, больше напоминают индивидуальную архитектуру, требующую уникального подхода и ручного труда.
## Формы применения на практике: data классы в конкурсном программировании
В сфере конкурсного программирования, например, на **Advent of Code**, достоинства data классов становятся очевидными. Их простота и эффективность позволяют сосредоточиться на разработке алгоритмов, передав заботы о структурировании данных самим data классам.
## Data классы: ваше новое секретное оружие для обучения
Чтобы освоить data классы, предлагается изучать **открытые проекты на GitHub**, посещать мероприятия для сообщества Python и **участвовать в конференциях**. Там вы сможете учиться у опытных разработчиков.
## Почему программисты обожают data классы
С помощью data классов процесс сравнения и анализа **атрибутов объектов** стал значительно проще. С помощью функции `dir()` и модуля `inspect`, data классы стали идеальным средством для хранения и передачи данных, что делает их особенно понятными для коллег-разработчиков.
## Полезные материалы
1. [PEP 557 – Data Classes | peps.python.org](https://peps.python.org/pep-0557/) — **официальная спецификация** data классов.
2. [dataclasses — Data Classes — Python 3.12.2 documentation](https://docs.python.org/3/library/dataclasses.html) — детальное **руководство по работе с data классами** в Python.
3. [Учебник Real Python по Data классам: подробное руководство с примерами](https://realpython.com/python-data-classes/) — **подробное изучение data классов** от Real Python.
4. [Data классы в Python сэкономят вам часы, и немного об attrs – YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=vBH6GRJ1REM) — **вводное видео от Кори Шафера**: основные особенности data классов.
5. [Эпизод #72 Новая система версий: Эпизод 0.0.7.2 – Подкаст Python Bytes](https://pythonbytes.fm/episodes/show/72/data-classes-are-here) — Подкаст **о практическом применении data классов**.
Семён Козлов
инженер автоматизации