Разбиение колонки списка в Pandas на несколько колонок

Быстрый ответ

Если требуется разделить столбец, состоящий из списков, на несколько отдельных столбцов, воспользуйтесь следующим кодом:

Python Скопировать код import pandas as pd # Создание DataFrame 'df' со столбцом 'list_column' df = pd.DataFrame({'list_column': [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]}) # Разделение 'list_column' на отдельные столбцы df_expanded = pd.DataFrame(df['list_column'].tolist(), index=df.index)

В результате в df_expanded каждый элемент списка будет распределён по своему столбцу, сохраняя связь с исходными строками.

Использование альтернативных методов

В этом разделе мы рассмотрим разные подходы к работе с данными для упрощения и увеличения скорости обработки.

Большая производительность с pd.concat()

Вы можете объединить исходный DataFrame с новыми столбцами:

Python Скопировать код # Их успешно объединяет общее будущее. df_expanded = pd.concat([df, pd.DataFrame(df['list_column'].tolist())], axis=1).drop('list_column', axis=1)

Не забывайте про индексирование

Нельзя забывать об индексировании:

Python Скопировать код # "Потерянный индекс? Не на моей вахте!" df_expanded.set_index(df.index)

zip(*list) для быстрой обработки

Применение быстрого преобразования:

Python Скопировать код # Давайте увеличим скорость обработки данных! df_expanded = pd.concat([df, pd.DataFrame(list(zip(*df['list_column'])))], axis=1)

Используйте str.split() для разделения строк

Вы можете разделить строки на составляющие:

Python Скопировать код # Освободите строки от их уз! df['string_column'].str.split(',', expand=True)

Понятные имена столбцов — залог успеха

Присваивайте осмысленные имена новым столбцам:

Python Скопировать код # "Столбец без имени – это как роза без аромата." df_expanded.columns = ['Col1', 'Col2', ... ]

Визуализация

Картинка может сказать больше тысячи слов.

Представим строку матрёшек (🎎), в каждой из которых находятся списки:

До: | 🎎(1, 2, 3) | 🎎(4, 5, 6) | 🎎(7, 8, 9) |

Использование .apply(pd.Series) позволяет извлечь элементы:

Python Скопировать код df['column_of_lists'].apply(pd.Series)

В результате каждому элементу выделен отдельный столбец:

После: | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |

Правило обработки больших данных: «Будь эффективен или проиграешь»

Привет, %timeit , мой верный помощник

Давайте включим секундомер и оценим производительность!

Python Скопировать код # Готовы? Поехали! %timeit pd.DataFrame(df['list_column'].tolist(), index=df.index)

Состязание по скорости

Сравним zip и apply . Победителем станет самый быстрый!

Решение проблем с разной длинной списков, отсутствием данных и типизацией столбцов:

Python Скопировать код # Найдем общий язык для списков разной длины df_expanded = pd.DataFrame(df['list_column'].tolist()).reindex_like(df) # Переписываем историю типов данных! df_expanded['Col1'] = df_expanded['Col1'].astype(int)

Свобода выбора! Используйте

Возможен обходной путь через .tolist() :

Внесите логику в обработку данных

Вы можете разделить элементы, исходя из их положения в списке или выполнения некоторых условий:

Python Скопировать код df.apply(lambda row: [row['list_column'][0]] if condition else [None, row['list_column'][1]], axis=1)

Ваши правила в вашем DataFrame

Создавайте собственные функции для разворачивания списков, учитывая структуру и целостность DataFrame.

