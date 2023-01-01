Расчёт сочетаний в Python: есть ли функция nCr в math
Быстрый ответ
# В Python 3.8+ для расчета сочетаний используется функция math.comb:
import math
print(math.comb(5, 2)) # Результат: 10
# В старых версиях Python необходимо использовать факториалы:
import math
nCr = math.factorial(n) // (math.factorial(r) * math.factorial(n – r))
# Обладатели SciPy могут воспользоваться функцией scipy.special:
from scipy.special import comb
nCr = comb(5, 2, exact=True) # Результат: 10
Работа сочетаний в Python
В математике сочетание — это выбор определенного числа элементов из множества без учета порядка выбора.
В Python 3.8 и более новых версиях функции для работы сочетаниями представлены в достаточном объеме. Для более старых версий Python существуют альтернативные методы.
Применение
math.comb
Функция
math.comb в Python 3.8 – основной инструмент расчета сочетаний.
Обработка больших чисел
math.comb эффективно работает с большими числами, гарантируя точность вычислений, что не всегда возможно при использовании примитивных подходов с простым умножением и делением.
Итерирование по сочетаниям
Для перебора всех возможных сочетаний используйте
itertools.combinations, которое возвращает кортежи всех комбинаций из итерируемого объекта.
import itertools
combinations = list(itertools.combinations('ABCDE', 2))
Python старых версий
В более старых версиях Python вы можете создать свою собственную функцию
ncr, используя
reduce и
factorials или воспользоваться биномиальной функцией из модуля
scipy.special, если планируете эффективный расчет.
Визуализация
Предположим, что имеется
n разных начинок для пиццы:
# Выбираем `r` начинок из `n` возможных, потому что разнообразие – это замечательно!
from math import comb
number_of_combinations = comb(n, r)
|Количество начинок (r)
|Варианты пицц с r начинками (nCr)
|1
|🍕🧀
|2
|🍕🧀🍄
|3
|🍕🧀🍄🍖
Функция
comb(n, r) позволяет точно подсчитать количество начинок, чтобы пицца всегда была вкусной!
Альтернативные подходы
math.comb в Python 3.8 и новее – лучший выбор, однако существуют альтернативные решения:
math.factorialдля устаревших версий: До Python 3.8 активно использовалась функция
math.factorial, но методы с расчетом факториалов могут быть неэффективными для больших чисел.
scipy.special.combдля эффективности: В модуле
scipy.specialпредставлена функция
comb, являющаяся эффективной альтернативой, особенно при использовании SciPy для научных расчетов.
itertools.combinationsдля детального перебора: При необходимости конкретных комбинаций, а не их числа, подойдет
itertools.combinations.
Работа со строками и генераторами списков: Можно применять списковые выражения с
itertools.combinations, работая со строками:
combs = [''.join(pair) for pair in itertools.combinations('ABC', 2)]
print(combs) # ['AB', 'AC', 'BC']
itertools.chainдля объединения разных параметров: Эта функция позволяет генерировать разные наборы параметров в одной итерации, что удобно при создании сложных наборов данных.
Завершение
Не забывайте: программируя, вы как повар, создающий пиццу — чем больше вы практикуете и экспериментируете, тем аппетитнее получается результат. Надеюсь, поданная информация была полезной. Приятного кодинга! 👩💻
Антон Крылов
Python-разработчик