Расчёт сочетаний в Python: есть ли функция nCr в math

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Python Скопировать код # В Python 3.8+ для расчета сочетаний используется функция math.comb: import math print(math.comb(5, 2)) # Результат: 10 # В старых версиях Python необходимо использовать факториалы: import math nCr = math.factorial(n) // (math.factorial(r) * math.factorial(n – r)) # Обладатели SciPy могут воспользоваться функцией scipy.special: from scipy.special import comb nCr = comb(5, 2, exact=True) # Результат: 10

Работа сочетаний в Python

В математике сочетание — это выбор определенного числа элементов из множества без учета порядка выбора.

В Python 3.8 и более новых версиях функции для работы сочетаниями представлены в достаточном объеме. Для более старых версий Python существуют альтернативные методы.

Применение math.comb

Функция math.comb в Python 3.8 – основной инструмент расчета сочетаний.

Обработка больших чисел

math.comb эффективно работает с большими числами, гарантируя точность вычислений, что не всегда возможно при использовании примитивных подходов с простым умножением и делением.

Итерирование по сочетаниям

Для перебора всех возможных сочетаний используйте itertools.combinations , которое возвращает кортежи всех комбинаций из итерируемого объекта.

Python Скопировать код import itertools combinations = list(itertools.combinations('ABCDE', 2))

Python старых версий

В более старых версиях Python вы можете создать свою собственную функцию ncr , используя reduce и factorials или воспользоваться биномиальной функцией из модуля scipy.special , если планируете эффективный расчет.

Визуализация

Предположим, что имеется n разных начинок для пиццы:

Python Скопировать код # Выбираем `r` начинок из `n` возможных, потому что разнообразие – это замечательно! from math import comb number_of_combinations = comb(n, r)

Количество начинок (r) Варианты пицц с r начинками (nCr) 1 🍕🧀 2 🍕🧀🍄 3 🍕🧀🍄🍖

Функция comb(n, r) позволяет точно подсчитать количество начинок, чтобы пицца всегда была вкусной!

Альтернативные подходы

math.comb в Python 3.8 и новее – лучший выбор, однако существуют альтернативные решения:

math.factorial для устаревших версий : До Python 3.8 активно использовалась функция math.factorial , но методы с расчетом факториалов могут быть неэффективными для больших чисел.

scipy.special.comb для эффективности : В модуле scipy.special представлена функция comb , являющаяся эффективной альтернативой, особенно при использовании SciPy для научных расчетов.

itertools.combinations для детального перебора : При необходимости конкретных комбинаций, а не их числа, подойдет itertools.combinations .

Работа со строками и генераторами списков: Можно применять списковые выражения с itertools.combinations , работая со строками:

Python Скопировать код combs = [''.join(pair) for pair in itertools.combinations('ABC', 2)] print(combs) # ['AB', 'AC', 'BC']

itertools.chain для объединения разных параметров: Эта функция позволяет генерировать разные наборы параметров в одной итерации, что удобно при создании сложных наборов данных.

Завершение

