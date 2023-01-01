Расчёт сочетаний в Python: есть ли функция nCr в math

#Основы Python  #Алгоритмы  #Комбинаторика и вероятностные модели  
Быстрый ответ

Python
# В Python 3.8+ для расчета сочетаний используется функция math.comb:
import math
print(math.comb(5, 2))  # Результат: 10

# В старых версиях Python необходимо использовать факториалы:
import math
nCr = math.factorial(n) // (math.factorial(r) * math.factorial(n – r))

# Обладатели SciPy могут воспользоваться функцией scipy.special:
from scipy.special import comb
nCr = comb(5, 2, exact=True)  # Результат: 10
Пошаговый план для смены профессии

Работа сочетаний в Python

В математике сочетание — это выбор определенного числа элементов из множества без учета порядка выбора.

В Python 3.8 и более новых версиях функции для работы сочетаниями представлены в достаточном объеме. Для более старых версий Python существуют альтернативные методы.

Применение math.comb

Функция math.comb в Python 3.8 – основной инструмент расчета сочетаний.

Обработка больших чисел

math.comb эффективно работает с большими числами, гарантируя точность вычислений, что не всегда возможно при использовании примитивных подходов с простым умножением и делением.

Итерирование по сочетаниям

Для перебора всех возможных сочетаний используйте itertools.combinations, которое возвращает кортежи всех комбинаций из итерируемого объекта.

import itertools
combinations = list(itertools.combinations('ABCDE', 2))

Python старых версий

В более старых версиях Python вы можете создать свою собственную функцию ncr, используя reduce и factorials или воспользоваться биномиальной функцией из модуля scipy.special, если планируете эффективный расчет.

Визуализация

Предположим, что имеется n разных начинок для пиццы:

# Выбираем `r` начинок из `n` возможных, потому что разнообразие – это замечательно!
from math import comb
number_of_combinations = comb(n, r)
Количество начинок (r) Варианты пицц с r начинками (nCr)
1 🍕🧀
2 🍕🧀🍄
3 🍕🧀🍄🍖

Функция comb(n, r) позволяет точно подсчитать количество начинок, чтобы пицца всегда была вкусной!

Альтернативные подходы

math.comb в Python 3.8 и новее – лучший выбор, однако существуют альтернативные решения:

  • math.factorial для устаревших версий: До Python 3.8 активно использовалась функция math.factorial, но методы с расчетом факториалов могут быть неэффективными для больших чисел.

  • scipy.special.comb для эффективности: В модуле scipy.special представлена функция comb, являющаяся эффективной альтернативой, особенно при использовании SciPy для научных расчетов.

  • itertools.combinations для детального перебора: При необходимости конкретных комбинаций, а не их числа, подойдет itertools.combinations.

  • Работа со строками и генераторами списков: Можно применять списковые выражения с itertools.combinations, работая со строками:

combs = [''.join(pair) for pair in itertools.combinations('ABC', 2)]
print(combs)  # ['AB', 'AC', 'BC']
  • itertools.chain для объединения разных параметров: Эта функция позволяет генерировать разные наборы параметров в одной итерации, что удобно при создании сложных наборов данных.

Полезные материалы

  1. itertools — создание эффективных итераций — Описание модуля itertools в Python-документации, с секцией combinations.
  2. scipy.special.binom — детальное руководство — Источник информации о special.binom в SciPy.
  3. Оценка биномиальных коэффициентов — Код для изучения биномиальных коэффициентов на Python.
  4. scipy.special.comb — детальное руководство — Описание функции comb в модуле scipy.special.
  5. Эффективное вычисление сочетаний в Python — Статья, исследующая быстрый метод вычисления nCr.
  6. math — математические функции — Отсек подробностей о математических функциях Python, включая factorial.

Завершение

Не забывайте: программируя, вы как повар, создающий пиццу — чем больше вы практикуете и экспериментируете, тем аппетитнее получается результат. Надеюсь, поданная информация была полезной. Приятного кодинга! 👩‍💻

Антон Крылов

Python-разработчик

