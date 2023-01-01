Расчет схожести строк в Python: простой подход с библиотеками

#Основы Python  #Алгоритмы  #Работа со строками  
Быстрый ответ

Для оценки соответствия двух текстов может быть использован такой показатель, как коэффициент Левенштейна. При помощи модуля python-Levenshtein этот параметр легко вычисляется, принимая значения от 0 (абсолютное несовпадение) до 1 (полная идентичность строк). Приведём пример кода:

Python
Скопировать код
from Levenshtein import ratio

similarity_score = ratio("kitten", "sitting")
print(similarity_score)  # Ответ: "0.57142". Достаточно высокая схожесть, несмотря на различия в словах!

Таким образом, вы можете быстро определить степень сходства сравниваемых текстов.

Сравнение строк в Python: подробный разбор

Анализ сходства строк не всегда заключается в поиске полных совпадений. У нас есть целый арсенал методов и подходов для оценки близости текстов.

Стандартная библиотека Python придёт на помощь!

Сравнение строк не всегда требует дополнительных библиотек. Класс SequenceMatcher из модуля difflib Python предоставляет простой и эффективный метод сравнения встроенными средствами.

Python
Скопировать код
from difflib import SequenceMatcher

def similar(a, b):
    return SequenceMatcher(None, a, b).ratio()

print(similar("Apple", "Appel"))  # Большое сходство – вкус яблока не изменится, даже если вы напишете его по-другому!
print(similar("Apple", "Mango"))  # Значительные различия, особенность фруктового мира

Продвинутые методики с Jaro-Winkler и Jellyfish

Библиотека jellyfish поддерживает надёжные методы, включая расстояние Жаро и расстояние Левенштейна, что может пригодиться для более глубокого анализа текстов.

Python
Скопировать код
import jellyfish

jaro_score = jellyfish.jaro_distance("Apple", "Appel")
levenshtein_score = jellyfish.levenshtein_distance("Apple", "Appel")

print(jaro_score, levenshtein_score)  # Оказывается, у этих яблок еще много интересного!

Усовершенствование методов с "TheFuzz"

Библиотека TheFuzz, известная ранее как FuzzyWuzzy, предлагает функциональные средства для эффективного вычисления сходства с использованием функций типа fuzz.ratio и fuzz.token_sort_ratio.

Python
Скопировать код
from thefuzz import fuzz

print(fuzz.ratio("Apple", "Appel"))  # Игнорирует порядок букв и видит сходство
print(fuzz.token_sort_ratio("introduction to algorithms", "intro to algo"))  # По сути, тот же самый вводный курс, просто в сокращенном виде

Факторы, влияющие на сравнение строк

При оценке сходства следует учитывать контекст и применимость данного метода сравнения к конкретной задаче. Вот основные факторы:

Учет перестановок слов с помощью token sort ratio

Для обработки строк с изменяемым порядком слов использован token sort ratio:

Python
Скопировать код
from thefuzz import fuzz

# Отлично подходит для строк с переставленными словами
print(fuzz.token_sort_ratio("algorithm intro", "intro to algo"))  # Разный порядок слов, но суть та же!

Визуализация

Для наглядной демонстрации схожести между двумя текстами сравним две строковые последовательности:

Markdown
Скопировать код
Строка A (🔒): "Introduction to Algorithms"
Строка B (🔑): "Intro to Algo"

Давайте рассмотрим 🔍 меру сходства как пазл. У одного человека в руках одна часть (🔒), у другого – соответствующая ей (🔑).

Markdown
Скопировать код
🔒🔑
  • Полное Совпадение: 🔒🔑 (Идеально подходящие друг к другу элементы!)
  • Частичное Совпадение: 🔒🔄🔑 (Есть общие элементы!)
  • Несовпадение: 🔒❌🔑 (Совсем нет совпадений!)

Частичное Совпадение указывает на то, что в содержании строк есть общие элементы.

Markdown
Скопировать код
'Introduction'🔄'Intro', 'Algorithms'🔄'Algo'

Справедливое сравнение строк разной длины

Часто строки имеют разную длину. Приведение более коротких строк к одной длине путём добавления символов поможет в справедливом сравнении.

Python
Скопировать код
def padded_similarity(str1, str2, pad_char=' '):
    max_len = max(len(str1), len(str2))
    padded_str1 = str1.ljust(max_len, pad_char)
    padded_str2 = str2.ljust(max_len, pad_char)
    return similar(padded_str1, padded_str2)

print(padded_similarity("algorithm", "algo      "))  # Теперь длина слов не имеет значения!

Нормализация для точного сравнения

Нормализация данных помогает сделать более точной оценку схожести между строками, особенно когда речь идёт о разнице в регистре и символах.

Python
Скопировать код
import re

def normalize(s):
    return re.sub('[^A-Za-z0-9]+', '', s).lower()

normalized_score = similar(normalize("Algo-rithm"), normalize("algOrithm"))
print(normalized_score)  # Теперь регистр или символы не могут помешать

Антон Крылов

Python-разработчик

