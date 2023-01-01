Расчет p-value и подгонка данных под теорию в Python

Быстрый ответ

Для подгонки эмпирического распределения под теоретическое с использованием библиотеки Scipy вам потребуется выполнить следующие шаги:

Импортировать модуль stats : from scipy import stats . Выбрать модель теоретического распределения, например, нормальное: stats.norm . Подобрать параметры распределения для ваших данных: используйте params = stats.norm.fit(data) .

Пример кода на Python:

Python Скопировать код from scipy import stats import numpy as np # Используемые эмпирические данные data = np.array([...]) # Подгонка модели и получение параметров распределения params = stats.norm.fit(data) print(f"Среднее: {params[0]}, Стандартное отклонение: {params[1]}")

Для проверки точности аппроксимации используйте статистические тесты или визуализацию. Убедитесь, что выбранная вами модель точно описывает ваши данные.

Исследование всех доступных распределений

Рассмотрим процесс анализа всех потенциально подходящих распределений, доступных в Scipy:

Python Скопировать код from scipy import stats import numpy as np import warnings # Рассматриваемые эмпирические данные data = np.array([...]) sse = {} # Словарь для хранения сумм квадратичных ошибок for dist_name in dir(stats): if isinstance(getattr(stats, dist_name), stats.rv_continuous): distribution = getattr(stats, dist_name) with warnings.catch_warnings(): warnings.filterwarnings('ignore') # Подгонка распределения и расчёт суммы квадратных ошибок params = distribution.fit(data) fitted_pdf = distribution.pdf(np.sort(data), *params[:-2], loc=params[-2], scale=params[-1]) sse[dist_name] = np.sum(np.power(data – fitted_pdf, 2.0)) # Выбор распределения, наилучшим образом описывающего данные best_fit = min(sse, key=sse.get)

Исправление данных

Чтобы улучшить визуальное представление аппроксимации, особенно при работе с целочисленными данными, используйте метод сглаживания:

Python Скопировать код from scipy.ndimage.filters import gaussian_filter1d # fitted_pdf – плотность вероятности подогнанного распределения smooth_pdf = gaussian_filter1d(fitted_pdf, sigma=2.0) # Мы получили сглаженную кривую!

Приглаживание поможет вам получить более ровные и эстетически приятные аппроксимации, которые будут более точно отражать распределение ваших данных.

Визуализация

Для сравнения различных теоретических распределений используйте визуальный анализ, аналогично подбору собственного образа (одежды):

Python Скопировать код scipy.stats.fit(data) # Это ваш персональный стилист по работе с данными!

Особенности работы с нестандартными данными

В некоторых случаях данные не следуют стандартным распределениям. В этих ситуациях:

Выбор наиболее подходящих моделей

Для выбора между несколькими моделями вы можете использовать критерии AIC, BIC или логарифм правдоподобия:

Python Скопировать код aic = 2 * num_params – 2 * log_likelihood # Чем меньше значение AIC, тем лучше bic = log(n) * num_params – 2 * log_likelihood # Меньшее значение BIC также предпочтительно

Прогноз на будущее

С помощью подогнанной модели вы можете оценить вероятность появления новых данных:

Python Скопировать код p_value = distribution.sf(new_data_point, *params) # Здесь вычисляется вероятность появления новой точки данных

Используйте этот подход для обнаружения аномалий или для статистического анализа.

Полезные функции �scipy.stats

При анализе дискретных распределений полезно знать о следующих функциях:

bincount : Отлично подходит для обработки целочисленных данных.

: Отлично подходит для обработки целочисленных данных. cumsum : Полезна для вычисления накопительной суммы.

Также для получения дополнительных знаний полезно обратиться к статьям о функциях хвостового распределения, таким как ccdf , на ресурсах вроде Wikipedia.

