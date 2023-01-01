logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Работа со списком в jinja2: отображаем количество элементов
Перейти

#Веб-разработка  #Основы Python  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для определения длины списка в шаблонизаторе Jinja2 применяется фильтр length:

jinja
Скопировать код
{{ my_list|length }}  // Работа действующего фильтра ✨

Данный код выводит количество элементов в my_list. Весьма удобно, не так ли?

Если значение my_listNone, для избежания ошибки изпользуем такую запись:

jinja
Скопировать код
{{ '0' if my_list is None else my_list|length }}  // Null также имеет значение 😢

В данном случае вы получите '0', когда my_list пуст, и длину списка, когда он не пуст.

Различные варианты использования фильтра length

В циклах

В цикле применяется loop.length в Jinja2:

jinja
Скопировать код
{% for item in my_list %}
  {{ loop.index }} из {{ loop.length }} – {{ item }}  // Циклы также умеют считать! 🎢
{% endfor %}

Итерация на основе индекса

Используйте циклы в стиле Python с помощью range и length:

jinja
Скопировать код
{% for i in range(my_list|length) %}
  Индекс {{ i }}: {{ my_list[i] }}  // Python иногда действительно не хватает 🐍
{% endfor %}

Условное выполнение кода

Выполняйте операции только при условии, что список не пуст:

jinja
Скопировать код
{% if my_list|length > 0 %}
  У нас есть {{ my_list|length }} элементов!  // Больше – значит лучше 😊
{% else %}
  Список пуст.  // Жаль, в следующий раз повезет 😔
{% endif %}

Визуализация

Для наглядности представим работу определения длины списка в шаблоне Jinja2 в виде рулетки (📏):

Каждый элемент списка представляет собой предмет на рулетке (👕👖👗):

jinja
Скопировать код
{% set clothes_list = ['shirt', 'pants', 'dress'] %}
Количество элементов в списке одежды: {{ clothes_list|length }}  // Три предмета – это уже комплект одежды 😉

📏👕👖👗 (Рулетка измеряет три предмета: 🛍️📏 Длина = 3)

Прозрачно и наглядно, рулетка показывает результат!

Продвинутое использование и распространенные ошибки

Работа со сложными списками

Для вложенных списков или структур обращайтесь к их индивидуальным длинам:

jinja
Скопировать код
{% for sublist in list_of_lists %}
  {{ loop.index }}: {{ sublist|length }} предметов  // Длина списка покупок в каждом магазине
{% endfor %}

Безопасное обращение к атрибутам

Перед обращением к атрибуту убедитесь в его существовании:

jinja
Скопировать код
{{ (item.attribute if item.attribute is defined else [])|length }}  // Препятствия нужно обойти 😊

Важно помнить о производительности

С большими списками фильтр length может замедлять работу, учтите это при организации сервера:

jinja
Скопировать код
{{ 'Длинный список!' if my_list|length > 100 else 'Список стандартного размера' }}  // Длинные списки следует осторожно обрабатывать 😅

Полезные материалы

  1. Документация для разработчиков шаблонов — Официальная документация Jinja (2.10.x) — официальная документация Jinja2.
  2. Обзор встроенных фильтров Jinja2 – Документация Jinja (2.10.x) — обзор встроенных фильтров Jinja2.
  3. GitHub – pallets/jinja: Высокопроизводительный и выразительный шаблонизатор. — исходный код и список задач по Jinja2 на GitHub.
  4. Шаблонизация — Документация Flask (1.1.x) — использование Jinja2 в приложениях Flask.
  5. Примеры использования встроенных операторов и функций в Jinja2 — Документация Jinja (2.11.x) — примеры использования основных операторов и функций Jinja2.
Антон Крылов

Python-разработчик

