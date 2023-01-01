Работа со списком в jinja2: отображаем количество элементов#Веб-разработка #Основы Python
Быстрый ответ
Для определения длины списка в шаблонизаторе Jinja2 применяется фильтр
length:
{{ my_list|length }} // Работа действующего фильтра ✨
Данный код выводит количество элементов в
my_list. Весьма удобно, не так ли?
Если значение
my_list –
None, для избежания ошибки изпользуем такую запись:
{{ '0' if my_list is None else my_list|length }} // Null также имеет значение 😢
В данном случае вы получите '0', когда
my_list пуст, и длину списка, когда он не пуст.
Различные варианты использования фильтра length
В циклах
В цикле применяется
loop.length в Jinja2:
{% for item in my_list %}
{{ loop.index }} из {{ loop.length }} – {{ item }} // Циклы также умеют считать! 🎢
{% endfor %}
Итерация на основе индекса
Используйте циклы в стиле Python с помощью
range и
length:
{% for i in range(my_list|length) %}
Индекс {{ i }}: {{ my_list[i] }} // Python иногда действительно не хватает 🐍
{% endfor %}
Условное выполнение кода
Выполняйте операции только при условии, что список не пуст:
{% if my_list|length > 0 %}
У нас есть {{ my_list|length }} элементов! // Больше – значит лучше 😊
{% else %}
Список пуст. // Жаль, в следующий раз повезет 😔
{% endif %}
Визуализация
Для наглядности представим работу определения длины списка в шаблоне Jinja2 в виде рулетки (
📏):
Каждый элемент списка представляет собой предмет на рулетке (
👕👖👗):
{% set clothes_list = ['shirt', 'pants', 'dress'] %}
Количество элементов в списке одежды: {{ clothes_list|length }} // Три предмета – это уже комплект одежды 😉
📏👕👖👗 (Рулетка измеряет три предмета: 🛍️📏 Длина = 3)
Прозрачно и наглядно, рулетка показывает результат!
Продвинутое использование и распространенные ошибки
Работа со сложными списками
Для вложенных списков или структур обращайтесь к их индивидуальным длинам:
{% for sublist in list_of_lists %}
{{ loop.index }}: {{ sublist|length }} предметов // Длина списка покупок в каждом магазине
{% endfor %}
Безопасное обращение к атрибутам
Перед обращением к атрибуту убедитесь в его существовании:
{{ (item.attribute if item.attribute is defined else [])|length }} // Препятствия нужно обойти 😊
Важно помнить о производительности
С большими списками фильтр
length может замедлять работу, учтите это при организации сервера:
{{ 'Длинный список!' if my_list|length > 100 else 'Список стандартного размера' }} // Длинные списки следует осторожно обрабатывать 😅
Полезные материалы
- Документация для разработчиков шаблонов — Официальная документация Jinja (2.10.x) — официальная документация Jinja2.
- Обзор встроенных фильтров Jinja2 – Документация Jinja (2.10.x) — обзор встроенных фильтров Jinja2.
- GitHub – pallets/jinja: Высокопроизводительный и выразительный шаблонизатор. — исходный код и список задач по Jinja2 на GitHub.
- Шаблонизация — Документация Flask (1.1.x) — использование Jinja2 в приложениях Flask.
- Примеры использования встроенных операторов и функций в Jinja2 — Документация Jinja (2.11.x) — примеры использования основных операторов и функций Jinja2.
Антон Крылов
Python-разработчик