Работа со списком в jinja2: отображаем количество элементов

Быстрый ответ

Для определения длины списка в шаблонизаторе Jinja2 применяется фильтр length :

jinja Скопировать код {{ my_list|length }} // Работа действующего фильтра ✨

Данный код выводит количество элементов в my_list . Весьма удобно, не так ли?

Если значение my_list – None , для избежания ошибки изпользуем такую запись:

jinja Скопировать код {{ '0' if my_list is None else my_list|length }} // Null также имеет значение 😢

В данном случае вы получите '0', когда my_list пуст, и длину списка, когда он не пуст.

Различные варианты использования фильтра length

В циклах

В цикле применяется loop.length в Jinja2:

jinja Скопировать код {% for item in my_list %} {{ loop.index }} из {{ loop.length }} – {{ item }} // Циклы также умеют считать! 🎢 {% endfor %}

Итерация на основе индекса

Используйте циклы в стиле Python с помощью range и length :

jinja Скопировать код {% for i in range(my_list|length) %} Индекс {{ i }}: {{ my_list[i] }} // Python иногда действительно не хватает 🐍 {% endfor %}

Условное выполнение кода

Выполняйте операции только при условии, что список не пуст:

jinja Скопировать код {% if my_list|length > 0 %} У нас есть {{ my_list|length }} элементов! // Больше – значит лучше 😊 {% else %} Список пуст. // Жаль, в следующий раз повезет 😔 {% endif %}

Визуализация

Для наглядности представим работу определения длины списка в шаблоне Jinja2 в виде рулетки ( 📏 ):

Каждый элемент списка представляет собой предмет на рулетке ( 👕👖👗 ):

jinja Скопировать код {% set clothes_list = ['shirt', 'pants', 'dress'] %} Количество элементов в списке одежды: {{ clothes_list|length }} // Три предмета – это уже комплект одежды 😉

📏👕👖👗 (Рулетка измеряет три предмета: 🛍️📏 Длина = 3)

Прозрачно и наглядно, рулетка показывает результат!

Продвинутое использование и распространенные ошибки

Работа со сложными списками

Для вложенных списков или структур обращайтесь к их индивидуальным длинам:

jinja Скопировать код {% for sublist in list_of_lists %} {{ loop.index }}: {{ sublist|length }} предметов // Длина списка покупок в каждом магазине {% endfor %}

Безопасное обращение к атрибутам

Перед обращением к атрибуту убедитесь в его существовании:

jinja Скопировать код {{ (item.attribute if item.attribute is defined else [])|length }} // Препятствия нужно обойти 😊

Важно помнить о производительности

С большими списками фильтр length может замедлять работу, учтите это при организации сервера:

jinja Скопировать код {{ 'Длинный список!' if my_list|length > 100 else 'Список стандартного размера' }} // Длинные списки следует осторожно обрабатывать 😅

