Работа с Unicode (UTF-8) в Python: чтение и запись в файл

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Работа с UTF-8 в Python не вызывает проблем: достаточно использовать функцию open и указать параметр encoding='utf-8' :

Чтение файла:

Python Скопировать код # Открываем текст, полный идей with open('file.txt', encoding='utf-8') as f: text = f.read() # Вот так, знания у нас в кармане!

Запись в файл:

Python Скопировать код # Оживляем текст, заряжаем его идеями Unicode with open('file.txt', 'w', encoding='utf-8') as f: f.write('Unicode текст') // Записываем наш Unicode текст

Запомните, 'utf-8' – ваш надежный инструмент для работы с Unicode-символами в файлах.

Python 2 и 3: Особенности версий

Python 2: ваш выбор – io.open

Во второй версии Python параметр encoding в open() не предусмотрен, но не стоит волноваться: есть io.open :

Python Скопировать код # Вызываем нашего спасителя import io with io.open('file.txt', encoding='utf-8') as f: text = f.read() // И мы в курсе!

В Python 3 все проще

Python 3 уверенно смотрит на кодировку: "Я с этим справлюсь!":

Python Скопировать код # Просто еще один день для пользователя Python 3 with open('file.txt', encoding='utf-8') as f: text = f.read() // И все как обычно, без проблем.

codecs

Если вам по каким-то причинам удобнее использовать codecs , вот как это сделать:

Python Скопировать код import codecs with codecs.open('file.txt', 'r', 'utf-8') as f: text = f.readlines() // Все сразу, целиком, без разбиения на строки!

Но будьте внимательны: смешивание read() и readline() при использовании codecs.open может привести к путанице.

Встреча с кодировками

Обработка ошибок — это целое искусство

Параметр errors в функции open позволит вам избежать проблем с кодированием/декодированием:

Python Скопировать код with open('file.txt', 'r', encoding='utf-8', errors='replace') as f: text = f.read() // Где ошибки? Все что вижу я – это "особенности"!

Когда вам встречаются байты

Если дело касается специальных символов, откройте файл в бинарном режиме и декодируйте его:

Python Скопировать код with open('file.bin', 'rb') as f: bytes_content = f.read() text = bytes_content.decode('utf-8') // И никаких проблем с байтами!

Визуализация

Представьте Python как многоязычного переводчика:

Markdown Скопировать код Когда Python ЧИТАЕТ файл (📖), он использует UTF-8, для того чтобы понимать множество языков (🇬🇧🇯🇵🇰🇷). А когда ЗАПИСЫВАЕТ (✍️), он говорит на всем понятном UTF-8!

Python Скопировать код with open('multilingual.txt', 'r', encoding='utf-8') as f: contents = f.read() // 🌐 Python: искусный лингвист! with open('multilingual.txt', 'w', encoding='utf-8') as f: f.write('Hello! こんにちは! 안녕하세요!') // 🌐 Python: душа полиглота!

Путешествия по миру с Unicode обещает совместимость и плавное взаимодействие между различными платформами! 🌍⚙️🖥️

Свобода Python

Экранированные последовательности — вот где загвоздка

Перевод ASCII в Unicode требует понимания экранированных последовательностей:

В Python 2.x:

Python Скопировать код // '\

' превращается обратно в новую строку! print u'Hello\

World'.decode('string_escape')

В Python 3.x:

Python Скопировать код // Превращаем '\

' в '

', потому что мы это можем! print('Hello\

World'.encode().decode('unicode_escape'))

Разделение Unicode

Знания – сила: важно понимать различия в обработке Unicode в Python 2.x и Python 3.x, чтобы избежать ненужных сложностей. В Python 2 вам было предложено использовать символ u для строк Unicode, а в Python 3 каждая строка уже сама по себе – Unicode.

