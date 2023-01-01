Работа с Pandas в Python: аналог SQL запроса 'count(distinct)'

Быстрый ответ

Чтобы подсчитать количество уникальных значений в Pandas, аналогично функции COUNT(DISTINCT) в SQL, можно воспользоваться комбинацией методов .groupby() и .nunique() .

Python Скопировать код unique_counts = df.groupby('key')['value'].nunique()

Данный отрывок кода создаст объект Series, который будет подсчитывать количество уникальных значений в колонке 'value' для каждого ключа 'key'.

Если есть необходимость преобразовать результат в DataFrame и добавить дополнительные агрегирующие функции, используйте метод .agg() :

Python Скопировать код unique_counts_df = df.groupby('key').agg({'value': 'nunique'}) # Получаем более информативный DataFrame!

Различные подходы к подсчёту: Groupby и агрегирование

Использование 'nunique' для учёта уникальных значений

Если нужно подсчитать уникальные значения по нескольким столбцам, стоит использовать метод agg():

Python Скопировать код # Чем больше колонок, тем интереснее! result = df.groupby('YEARMONTH').agg({ 'CLIENTCODE': 'nunique', # уникальные коды клиентов 'TRANSACTIONTYPE': 'nunique', # различные типы транзакций 'TOTALSALES': 'sum' # общий объем продаж })

Сохраняем индекс

Метод groupby() по умолчанию преобразует ключи в индексы в новом DataFrame:

Python Скопировать код result.reset_index(inplace=True) # "Возврати мой индекс, пожалуйста!"

Сброс индекса помогает сохранить исходную структуру DataFrame и облегчает его дальнейшую обработку.

Преобразование после агрегации

Для более комфортной работы с DataFrame после агрегации, особенно в случае многоуровневого индекса, полезно упорядочить структуру данных:

Python Скопировать код # Для лаконичности и порядка! result.columns = ['_'.join(col).strip() for col in result.columns.values]

Такое изменение делает названия столбцов более понятными для последующих манипуляций.

Изучаем глубже: метод transform в Pandas

Сохранение структуры оригинального DataFrame с помощью 'transform'

Если вам нужно добавить в исходный DataFrame столбец с количеством уникальных значений, используйте метод transform :

Python Скопировать код # Трансформация: добавляем полезные данные, не меняя внешний вид! df['unique_count'] = df.groupby('key')['value'].transform('nunique')

Метод transform применяет функцию к каждой группе, при этом сохраняя структуру и размер исходного DataFrame.

Использование разных агрегатов с transform

Функция transform в Pandas позволяет использовать различные агрегирующие функции:

Python Скопировать код # Устанавливаем рекорды продаж в каждом регионе! df['max_sales'] = df.groupby('region')['sales'].transform('max')

В результате мы получим новый столбец, где для каждого региона будут указаны максимальные продажи.

Альтернативы и особые случаи

Подсчёт уникальных значений без использования groupby

Чтобы подсчитать уникальные значения во всём столбце:

Python Скопировать код # Клиенты, каждый из вас уникален! unique_client_count = df['CLIENTCODE'].nunique()

Здесь возвращается общее число уникальных клиентов в данных.

Не только удобный инструмент: 'value_counts()'

Метод value_counts() идеально подходит для быстрой оценки частоты встречаемости уникальных значений:

Python Скопировать код # 'CLIENTCODE', покажи нам свою популярность! frequencies = df['CLIENTCODE'].value_counts()

Важно учесть, что value_counts() подсчитывает частоту появления значений, а не уникальные категории.

Визуализация

Представьте себе сад, где растут разные виды фруктов:

Markdown Скопировать код 🌳 Яблоня (🍏): [Зелёное, Красное, Зелёное, Жёлтое, Красное] 🌳 Апельсиновое дерево (🍊): [Большой, Маленький, Большой, Большой] 🌳 Грушевое дерево (🍐): [Спелая, Неспелая, Спелая]

Мы хотим узнать число уникальных видов каждого фрукта, аналогично count(distinct) в Pandas:

Применяя nunique() , словно умная корзина:

Python Скопировать код basket = 🧺 basket.add_all_from_tree(🌳) basket.count_unique() # 🧠🧺

И мы получим:

Markdown Скопировать код 🍏: 3 уникальных цвета | 🧺 Результат: [Зелёное, Красное, Жёлтое] 🍊: 2 уникальных размера | 🧺 Результат: [Большой, Маленький] 🍐: 2 уникальных состояния спелости | 🧺 Результат: [Спелая, Неспелая]

С помощью nunique() в Pandas каждый вид фруктов подсчитывается отдельно, что подтверждает удобство именно этого метода.

Управление сложностью: дальше основ

Когда SQL недоступен

В тех случаях, когда нет возможности использовать базу данных для SQL-запросов, Pandas предлагает мощные инструменты для сложной обработки данных. Эмуляция операции COUNT(DISTINCT) это лишь одна из множества функциональностей представленных в Pandas.

Работа с большим объёмом данных

Задача подсчёта уникальных значений в больших данных может быть трудоёмкой и замедлять обработку. В таких случаях можно опробовать разделить данные на части или использовать метод .drop_duplicates() перед агрегацией для увеличения производительности.

Null и отсутствующие значения

В Pandas значения null рассматриваются как неуникальные, в соответствии с SQL COUNT(DISTINCT) . Чтобы расценивать null как уникальные значения, их нужно заменить на некоторый уникальный идентификатор.

Полезные материалы