Работа с os.path в Python: переход на уровень выше в Джанго
Быстрый ответ
Если вам нужно подняться на уровень выше в иерархии путей, воспользуйтесь функцией
os.path.dirname. Код для этого будет выглядеть так:
import os
parent_dir = os.path.dirname('/path/to/your/directory')
Теперь переменная
parent_dir ссылается на директорию, которая находится на одном уровне выше указанного пути.
Вернемся к основам: кроссплатформенность, нормализация путей и другое
Для начала вам нужно импортировать модуль
os – это надёжный средство для работы с файловой системой.
Кроссплатформенность: Воспользуйтесь
os.pardir
Для корректного функционирования вашего кода на разных операционных системах вместо
'..' рекомендуется использовать константу
os.pardir :
import os
up_one = os.path.join(os.path.dirname(__file__), os.pardir)
Приведение путей в порядок: Используйте
os.path.normpath
Очистите ваш путь от лишних элементов с помощью функции
os.path.normpath чтобы обеспечить чистоту и порядок:
import os
normalized_path = os.path.normpath(os.path.join(directory, os.pardir))
Проекты на Django: Настроим
BASE_DIR
В проектах на Django переменная
BASE_DIR часто является ключевым элементом для определения и координации путей:
import os
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
Современный подход:
pathlib
Для Python версии 3.4 и новее
pathlib предоставляет современный объектно-ориентированный способ работы с путями:
from pathlib import Path
parent_dir = Path('/path/to/your/directory').parent
Визуализация
Здесь приведен простой визуальный пример навигации по директориям с использованием
os.path:
Текущая директория (📁): вы/здесь/сейчас/📂
При выполнении `os.path.dirname(📁)` вы перейдете на уровень вверх 🧗
Результирующая директория (📁): вы/здесь/📂
Пример в коде:
import os
current_dir = '/you/are/here/'
parent_dir = os.path.dirname(current_dir.rstrip('/'))
# итак:
# current_dir – '/you/are/here/'
# parent_dir – '/you/are'
Глубже в кроличью нору: символические ссылки, повторное использование функций и многое другое
Разрешение символических ссылок
Если в вашем пути присутствуют символические ссылки, используйте
os.path.realpath:
import os
real_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
Увеличение эффективности: Повторное использование функций
Вместо дублирования кода оберните логику перехода в родительскую директорию в функцию для последующего использования:
import os
def get_parent_dir(path):
return os.path.abspath(os.path.join(path, os.pardir))
parent_dir = get_parent_dir(current_dir)
Текущее положение:
os.getcwd()
Если вам непонятно, где вы находитесь сейчас, воспользуйтесь
os.getcwd():
import os
current_working_dir = os.getcwd()
Подъем на несколько уровней вверх с помощью
pathlib
Если необходимо подняться более чем на один уровень, в
pathlib есть атрибут
parents:
from pathlib import Path
p = Path('/level1/level2/level3/level4')
two_levels_up = p.parents[1] # Переместит вас в '/level1/level2'
Полезные материалы
- os.path — Обработка типичных путей файловой системы — документация Python 3.n — это официальная документация Python по
os.path.
- Как получить родительскую директорию в Python? – Stack Exchange — этот пост на stack exchange обсуждает различные способы перехода между директориями.
- pathlib — Объектно-ориентированные пути файловой системы — документация Python 3.n — документация на модуль
pathlib.
- Neopythonic — мысли Гвидо ван Россума о модулях менеджмента путей в Python.
- YouTube Video — это обучающее видео про работу с путями в Python.
- Reddit – Python — обсуждение пользователей Python о предпочитаемых способах использования
os.path.
Антон Крылов
Python-разработчик