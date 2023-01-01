logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Работа с названием индексной колонки в pandas DataFrame
Перейти

Работа с названием индексной колонки в pandas DataFrame

#Python и Pandas для анализа данных  #Анализ данных  #Pandas и анализ данных  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для работы с именами столбцов-индексов в DataFrame при помощи pandas можно воспользоваться двумя простыми способами:

Получение имени индекса:

Python
Python
index_name = df.index.name

Задание имени индекса:

Python
Python
df.index.name = 'new_and_improved_name'

Эти простые действия позволяют удобно управлять наименованием индекса.

Преименовываем через

Метод rename_axis поможет вам дать новое дыхание коду и эффективно встраивать его в цепочку операций:

Переименование имени индекса:

Python
Python
df = df.rename_axis('fresh_title', axis='index')

Удаление имен индексов и столбцов:

Python
Python
df = df.rename_axis(index=None, columns=None)

С его помощью можно без труда задать имена для MultiIndex, работая с множественным индексированием.

Разница между именем индекса и наименованиями столбцов

Важно не путать имя индекса и наименования столбцов:

Неверно — присваивать наименования столбцов в качестве имени индекса:

Python
Python
df.columns.name = 'index_title'

Верно — использовать .index.name для задания имени индекса:

Python
Python
df.index.name = 'right_index_name'

Мнемоническое правило: df.index.name применяется к индексу, а df.columns.name — к меткам уровней столбцов.

Многоуровневый индекс? Решаем эту задачу!

Работа с MultiIndex требует особого подхода:

Задание заголовков индекса:

Python
Python
df.index.set_names(['Level_1', 'Level_2'], inplace=True)

Итак, ваш многоуровневый DataFrame приобретает чёткую иерархическую структуру.

Изучаем атрибуты индекса

Дополнительно, для тех, кто хочет более глубоко проникнуть в атрибуты индекса DataFrame:

Python
Python
attributes = dir(df.index)

Подготовьтесь к открытию новых граней возможностей работы с индексами!

Визуализация

Имя индекса для DataFrame столь же значимо, как и название книги для её идентификации:

📗 DataFrame 1 (без имени)
📘 DataFrame 2 (имя: 'Главы')
📙 DataFrame 3 (имя: 'Разделы')

Изменение или проверка индекса проходят быстро и наглядно.

Чтобы задать новое имя:
📕.setindex('NewTitle')

Чтобы узнать имя:
📖 = 📘.index.name

Вуаля, ваш DataFrame трансформирован, процесс освоен!

Преобразуем столбец в индекс при помощи

Чтобы столбец стал индексом и сразу же получил имя, воспользуйтесь методом:

Python
Python
df = df.set_index('index_column', inplace=False).rename_axis('new_index_name')

Таким образом, столбец получится превратить в индекс, присвоив ему новое наименование.

Следим за версиями

Обратите внимание: метод df.index.rename был добавлен в pandas 0.13, а rename_axis заслужил популярность позже благодаря удобству использования в цепочках операций.

Не забывайте следить за обновлениями версий, чтобы избежать ошибок совместимости!

Полезные материалы

  1. pandas.DataFrame.rename — документация pandas 2.2.0 — подробное описание метода rename для переименования индексов и меток столбцов.
  2. Введение в структуры данных — документация pandas 2.2.0 — обширное руководство по структурам данных pandas, включая объекты Index.
  3. python – Pandas: как удалить уровень из многоуровневого индекса столбцов? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о работе с индексами в pandas.
  4. Индексация и выборка данных — документация pandas 2.2.0 — полезный источник с информацией о настройках индексов DataFrame.
  5. Python | Pandas DataFrame.set_index() – GeeksforGeeks — учебник по использованию метода .set_index().
  6. Иерархическая индексация | Руководство по науке о данных на Python — раздел руководства, посвящённый иерархической индексации и организации данных.
  7. Что мне нужно знать о pandas индексе? (Часть 1) – YouTube — видеоурок о основах работы с индексами в pandas.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как получить имя индекса в DataFrame?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

