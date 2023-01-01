Работа с названием индексной колонки в pandas DataFrame

Быстрый ответ

Для работы с именами столбцов-индексов в DataFrame при помощи pandas можно воспользоваться двумя простыми способами:

Получение имени индекса:

Python Скопировать код index_name = df.index.name

Задание имени индекса:

Python Скопировать код df.index.name = 'new_and_improved_name'

Эти простые действия позволяют удобно управлять наименованием индекса.

Преименовываем через

Метод rename_axis поможет вам дать новое дыхание коду и эффективно встраивать его в цепочку операций:

Переименование имени индекса:

Python Скопировать код df = df.rename_axis('fresh_title', axis='index')

Удаление имен индексов и столбцов:

Python Скопировать код df = df.rename_axis(index=None, columns=None)

С его помощью можно без труда задать имена для MultiIndex , работая с множественным индексированием.

Разница между именем индекса и наименованиями столбцов

Важно не путать имя индекса и наименования столбцов:

Неверно — присваивать наименования столбцов в качестве имени индекса:

Python Скопировать код df.columns.name = 'index_title'

Верно — использовать .index.name для задания имени индекса:

Python Скопировать код df.index.name = 'right_index_name'

Мнемоническое правило: df.index.name применяется к индексу, а df.columns.name — к меткам уровней столбцов.

Многоуровневый индекс? Решаем эту задачу!

Работа с MultiIndex требует особого подхода:

Задание заголовков индекса:

Python Скопировать код df.index.set_names(['Level_1', 'Level_2'], inplace=True)

Итак, ваш многоуровневый DataFrame приобретает чёткую иерархическую структуру.

Изучаем атрибуты индекса

Дополнительно, для тех, кто хочет более глубоко проникнуть в атрибуты индекса DataFrame:

Python Скопировать код attributes = dir(df.index)

Подготовьтесь к открытию новых граней возможностей работы с индексами!

Визуализация

Имя индекса для DataFrame столь же значимо, как и название книги для её идентификации:

📗 DataFrame 1 (без имени)

📘 DataFrame 2 (имя: 'Главы')

📙 DataFrame 3 (имя: 'Разделы')

Изменение или проверка индекса проходят быстро и наглядно.

Чтобы задать новое имя:

📕.setindex('NewTitle')

Чтобы узнать имя:

📖 = 📘.index.name

Вуаля, ваш DataFrame трансформирован, процесс освоен!

Преобразуем столбец в индекс при помощи

Чтобы столбец стал индексом и сразу же получил имя, воспользуйтесь методом:

Python Скопировать код df = df.set_index('index_column', inplace=False).rename_axis('new_index_name')

Таким образом, столбец получится превратить в индекс, присвоив ему новое наименование.

Следим за версиями

Обратите внимание: метод df.index.rename был добавлен в pandas 0.13 , а rename_axis заслужил популярность позже благодаря удобству использования в цепочках операций.

Не забывайте следить за обновлениями версий, чтобы избежать ошибок совместимости!

