10 главных операций с массивами Python для эффективной обработки данных#Разное
Для кого эта статья:
- начинающие и промежуточные программисты, желающие улучшить навыки работы с данными в Python
- студенты и слушатели курсов по программированию, заинтересованные в практическом применении теории
профессиональные разработчики, которые хотят оптимизировать свои алгоритмы и повысить производительность кода
Программисты тратят до 70% рабочего времени на операции с данными, и массивы — их главный инструмент. В Python эта концепция реализована через встроенные списки, которые превосходят массивы многих других языков своей гибкостью и мощью. Овладев всего десятью ключевыми операциями с массивами, вы сможете обрабатывать, анализировать и трансформировать данные с непревзойденной эффективностью. Готовы повысить свою продуктивность и писать код на Python, который будет работать как швейцарский часовой механизм? 🚀
Списки в Python: основы и особенности массивов
В Python списки — это универсальные, изменяемые последовательности, которые выполняют роль массивов, но с гораздо большими возможностями. В отличие от классических массивов в языках вроде C++, списки Python могут содержать элементы разных типов данных одновременно и динамически менять свой размер.
Создать список в Python можно несколькими способами:
# Пустой список
empty_list = []
# Список с элементами разных типов
mixed_list = [1, "Python", 3.14, True]
# Список с использованием конструктора list()
converted_list = list("Python") # Создаст ['P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']
# Генератор списков (list comprehension)
squares = [x**2 for x in range(10)] # [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
Доступ к элементам списка осуществляется через индексацию, начиная с 0 для первого элемента:
languages = ["Python", "Java", "JavaScript", "C++"]
print(languages[0]) # Python
print(languages[-1]) # C++ (отрицательный индекс считается с конца)
Одной из ключевых особенностей списков Python является их мутабельность — возможность изменять содержимое после создания:
numbers = [10, 20, 30]
numbers[1] = 25 # Теперь список: [10, 25, 30]
Сравним характеристики списков Python с традиционными массивами и другими структурами данных:
|Характеристика
|Списки Python
|Массивы в C/C++
|NumPy Arrays
|Типы элементов
|Разнородные
|Однородные
|Однородные
|Размер
|Динамический
|Фиксированный
|Фиксированный
|Эффективность памяти
|Средняя
|Высокая
|Очень высокая
|Скорость операций
|Средняя
|Высокая
|Очень высокая
|Гибкость использования
|Очень высокая
|Низкая
|Средняя
Списки Python занимают фундаментальное место в языке благодаря следующим преимуществам:
- Встроенная поддержка без необходимости импортировать дополнительные модули
- Богатый набор встроенных методов для работы с данными
- Простота использования и интуитивно понятный синтаксис
- Возможность вложенности для создания многомерных структур
- Совместимость со всеми итеративными конструкциями языка
Дмитрий Соколов, ведущий Python-разработчик
Когда я начинал работать с большими объемами данных для сервиса анализа финансовых транзакций, я делал типичную ошибку новичка — пытался использовать стандартные списки Python для всего. Проект обрабатывал миллионы транзакций, и наша система начала тормозить на простых операциях.
После профилирования кода я обнаружил, что обычные списки Python съедали непомерное количество памяти и CPU-времени при математических операциях. Переход на специализированные структуры NumPy для числовых вычислений ускорил работу системы в 40 раз! Однако для логики приложения, где требовалась гибкость с разнородными данными, стандартные списки Python остались незаменимыми.
Этот случай научил меня важному принципу: знать сильные и слабые стороны каждого инструмента. Списки Python — отличный универсальный выбор, но для специфических задач стоит рассматривать специализированные структуры данных.
Добавление и удаление элементов в массивах Python
Эффективное управление содержимым массивов — ключевой навык для работы с данными в Python. Рассмотрим основные методы добавления и удаления элементов из списков. 🧩
Добавление элементов в список
# Добавление в конец списка (O(1) – константное время)
fruits = ["яблоко", "банан"]
fruits.append("груша")
print(fruits) # ["яблоко", "банан", "груша"]
# Вставка элемента по индексу (O(n) – линейное время)
fruits.insert(1, "апельсин")
print(fruits) # ["яблоко", "апельсин", "банан", "груша"]
# Расширение списка другим списком
more_fruits = ["киви", "ананас"]
fruits.extend(more_fruits)
print(fruits) # ["яблоко", "апельсин", "банан", "груша", "киви", "ананас"]
# Оператор + для конкатенации (создает новый список)
new_fruits = fruits + ["манго"]
print(new_fruits) # [..., "манго"]
Важно отметить разницу между
append() и
extend(): первый добавляет объект целиком как один элемент, второй добавляет каждый элемент итерируемого объекта по отдельности:
numbers = [1, 2, 3]
numbers.append([4, 5]) # [1, 2, 3, [4, 5]]
numbers = [1, 2, 3]
numbers.extend([4, 5]) # [1, 2, 3, 4, 5]
Удаление элементов из списка
cities = ["Москва", "Санкт-Петербург", "Казань", "Новосибирск", "Екатеринбург"]
# Удаление по значению (первое вхождение)
cities.remove("Казань")
print(cities) # ["Москва", "Санкт-Петербург", "Новосибирск", "Екатеринбург"]
# Удаление по индексу с возвращением элемента
removed_city = cities.pop(1) # "Санкт-Петербург"
print(cities) # ["Москва", "Новосибирск", "Екатеринбург"]
# Удаление последнего элемента
last_city = cities.pop() # "Екатеринбург"
print(cities) # ["Москва", "Новосибирск"]
# Удаление всех элементов
cities.clear()
print(cities) # []
# Оператор del для удаления элементов или срезов
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
del numbers[1] # [1, 3, 4, 5]
del numbers[1:3] # [1, 5]
Сравним эффективность различных операций добавления и удаления:
|Операция
|Временная сложность
|Использование памяти
|Особенности
|append()
|O(1)
|Минимальное
|Самый быстрый способ добавления
|insert()
|O(n)
|Минимальное
|Медленнее при больших списках
|extend()
|O(k)
|Минимальное
|k – длина добавляемой последовательности
|pop(index)
|O(n)
|Минимальное
|O(1) для pop() без аргументов
|remove()
|O(n)
|Минимальное
|Требует поиска элемента
|clear()
|O(1)
|Минимальное
|Быстрее чем del list[:]
При работе с добавлением и удалением элементов в списках Python следует учитывать несколько важных практик:
- Используйте
append()вместо
+= [item]для добавления одиночных элементов — это быстрее
- Предпочитайте
extend()вместо многократного
append()при добавлении нескольких элементов
- Если нужно удалить множество элементов по значению, эффективнее использовать фильтрацию с созданием нового списка
- При частой вставке и удалении элементов в начале списка рассмотрите использование
collections.deque
- Для массивых операций удаления по условию используйте list comprehension вместо циклов с
remove()
# Неэффективно
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
for num in numbers[:]: # Копия для итерации
if num % 2 == 0:
numbers.remove(num)
# Эффективно
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
numbers = [num for num in numbers if num % 2 != 0]
Сортировка, поиск и фильтрация в списках Python
Сортировка, поиск и фильтрация — три кита обработки данных, позволяющие структурировать информацию и извлекать необходимые элементы из массивов. Python предлагает мощные инструменты для этих операций. 🔍
Сортировка списков
Python предоставляет два основных способа сортировки списков: метод
sort(), который изменяет исходный список, и функция
sorted(), создающая новый отсортированный список.
# Базовая сортировка (изменяет исходный список)
numbers = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2]
numbers.sort()
print(numbers) # [1, 1, 2, 3, 4, 5, 9]
# Сортировка по убыванию
numbers.sort(reverse=True)
print(numbers) # [9, 5, 4, 3, 2, 1, 1]
# Сортировка без изменения исходного списка
original = [3, 1, 4, 1, 5]
sorted_list = sorted(original)
print(original) # [3, 1, 4, 1, 5]
print(sorted_list) # [1, 1, 3, 4, 5]
# Сортировка строк (лексикографическая)
words = ["яблоко", "Банан", "апельсин"]
words.sort() # ["Банан", "апельсин", "яблоко"] (сначала заглавные буквы)
words.sort(key=str.lower) # ["апельсин", "Банан", "яблоко"] (игнорирует регистр)
Для более сложных случаев сортировки можно использовать параметр
key, принимающий функцию, которая применяется к каждому элементу перед сравнением:
# Сортировка по длине строк
words = ["Python", "JavaScript", "C++", "Rust", "Go"]
words.sort(key=len)
print(words) # ["Go", "C++", "Rust", "Python", "JavaScript"]
# Сортировка словарей по значению ключа
students = [
{"name": "Анна", "grade": 95},
{"name": "Борис", "grade": 88},
{"name": "Вера", "grade": 92}
]
students.sort(key=lambda student: student["grade"], reverse=True)
print(students) # [{"name": "Анна", "grade": 95}, {"name": "Вера", "grade": 92}, ...]
# Сортировка по нескольким критериям с operator.itemgetter
from operator import itemgetter
employees = [
("Иванов", "Инженер", 85000),
("Петров", "Инженер", 75000),
("Сидоров", "Менеджер", 95000)
]
# Сначала по должности, потом по зарплате (убывание)
employees.sort(key=itemgetter(1, 2), reverse=True)
Поиск элементов в списке
Python предлагает несколько методов для поиска элементов в списке:
fruits = ["яблоко", "банан", "груша", "яблоко", "апельсин"]
# Проверка наличия элемента
if "банан" in fruits:
print("Банан есть в списке")
# Поиск индекса первого вхождения
apple_index = fruits.index("яблоко") # 0
# Поиск в подмножестве списка
apple_index = fruits.index("яблоко", 1) # 3 (поиск начиная с индекса 1)
# Подсчёт вхождений элемента
apple_count = fruits.count("яблоко") # 2
# Поиск максимального/минимального элемента
max_fruit = max(fruits) # "яблоко" (лексикографически)
min_fruit = min(fruits) # "апельсин" (лексикографически)
# Поиск с использованием генератора списков
found_fruits = [f for f in fruits if f.startswith("а")] # ["яблоко", "апельсин", "яблоко"]
# Поиск с использованием filter
found_fruits = list(filter(lambda f: len(f) > 5, fruits)) # ["яблоко", "яблоко", "апельсин"]
Для поиска по сложным условиям можно использовать встроенные функции
all() и
any():
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
# Проверяем, все ли элементы больше нуля
all_positive = all(num > 0 for num in numbers) # True
# Проверяем, есть ли в списке четные числа
has_even = any(num % 2 == 0 for num in numbers) # True
Фильтрация списков
Фильтрация — это процесс создания нового списка, содержащего только элементы, удовлетворяющие определенным условиям. Это можно делать различными способами:
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
# Фильтрация с помощью генератора списков (предпочтительный способ)
even_numbers = [num for num in numbers if num % 2 == 0]
print(even_numbers) # [2, 4, 6, 8, 10]
# Фильтрация с помощью функции filter()
odd_numbers = list(filter(lambda x: x % 2 != 0, numbers))
print(odd_numbers) # [1, 3, 5, 7, 9]
# Комбинирование фильтрации и трансформации
squared_evens = [num**2 for num in numbers if num % 2 == 0]
print(squared_evens) # [4, 16, 36, 64, 100]
# Фильтрация с использованием нескольких условий
filtered = [num for num in numbers if num % 2 == 0 and num > 5]
print(filtered) # [6, 8, 10]
Александр Новиков, Python-архитектор
Однажды наша команда столкнулась с неожиданной проблемой производительности в аналитическом сервисе. Система обрабатывала данные пользователей, и один из модулей внезапно начал тормозить. Профилирование показало, что проблема в коде, который многократно фильтровал большие списки пользователей.
Код выглядел примерно так:
filtered_users = [] for user in users: if user['age'] > 30 and user['subscription'] == 'premium': filtered_users.append(user)
Это работало нормально при небольшом количестве пользователей, но стало "бутылочным горлышком" при масштабировании. Я предложил заменить код на генератор списков:
filtered_users = [user for user in users if user['age'] > 30 and user['subscription'] == 'premium']
К удивлению команды, это простое изменение ускорило обработку на 40%. Но настоящий прорыв произошёл, когда мы заменили фильтрацию объектов на работу с индексами и предварительно отсортированными данными. Производительность выросла в 8 раз!
Этот случай научил нас, что даже маленькие изменения в способе работы с массивами могут радикально влиять на производительность приложения. С тех пор мы всегда сначала оптимизируем алгоритмы фильтрации и сортировки перед добавлением дополнительного железа.
Трансформация массивов: срезы и объединение списков
Трансформация массивов — это мощный инструмент для преобразования и комбинирования данных. В Python срезы и операции объединения списков позволяют элегантно манипулировать данными без громоздкого кода. 🔄
Работа со срезами (slicing)
Срезы — один из самых мощных и выразительных инструментов Python для работы с последовательностями. Синтаксис срезов:
список[начало:конец:шаг].
sequence = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
# Базовые срезы
first_three = sequence[:3] # [0, 1, 2]
middle_items = sequence[3:7] # [3, 4, 5, 6]
last_three = sequence[-3:] # [7, 8, 9]
# Срезы с шагом
even_numbers = sequence[::2] # [0, 2, 4, 6, 8]
odd_numbers = sequence[1::2] # [1, 3, 5, 7, 9]
# Отрицательный шаг (обратный порядок)
reversed_seq = sequence[::-1] # [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
reverse_evens = sequence[::-2] # [9, 7, 5, 3, 1]
# Комбинирование начала/конца с шагом
part_reversed = sequence[7:2:-1] # [7, 6, 5, 4, 3]
Срезы можно использовать не только для извлечения частей списка, но и для замены группы элементов:
original = [1, 2, 3, 4, 5]
# Замена подпоследовательности
original[1:4] = [20, 30] # [1, 20, 30, 5]
# Вставка элементов без удаления
original[2:2] = [25, 26] # [1, 20, 25, 26, 30, 5]
# Удаление подпоследовательности
original[2:5] = [] # [1, 20, 5]
Объединение списков
Python предлагает несколько способов объединения списков, каждый со своими особенностями:
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
list3 = [7, 8, 9]
# Конкатенация с оператором +
combined = list1 + list2 # [1, 2, 3, 4, 5, 6]
# Использование метода extend()
result = list1.copy() # Создаем копию, чтобы не изменять исходный список
result.extend(list2) # [1, 2, 3, 4, 5, 6]
# Объединение нескольких списков
mega_list = list1 + list2 + list3 # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
# Метод sum() с пустым списком в качестве начального значения
combined = sum([list1, list2, list3], []) # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
# Использование распаковки (unpacking) с Python 3.5+
combined = [*list1, *list2, *list3] # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
# Метод chain() из модуля itertools
from itertools import chain
combined = list(chain(list1, list2, list3)) # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
# Селективное объединение с генераторами списков
selective = [x for x in list1 if x % 2 == 0] + [y for y in list2 if y % 2 == 1]
# [2, 5]
Сравнение эффективности различных методов объединения списков:
|Метод объединения
|Скорость
|Использование памяти
|Лучше всего подходит для
|Оператор +
|Средняя
|Создает новый список
|Простое объединение 2-3 списков
|extend()
|Высокая
|Модифицирует существующий список
|Когда можно изменять исходный список
|sum(lists, [])
|Низкая
|Создает промежуточные списки
|Компактный код, небольшие списки
|Распаковка (*list)
|Высокая
|Создает новый список
|Современный Python-код (3.5+)
|itertools.chain()
|Очень высокая
|Минимальное при итерации
|Большие списки, ленивая оценка
Продвинутые техники трансформации
Комбинируя срезы и объединение, можно реализовать мощные техники трансформации списков:
data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
# Чередование элементов
def interleave(list1, list2):
result = []
for i in range(max(len(list1), len(list2))):
if i < len(list1):
result.append(list1[i])
if i < len(list2):
result.append(list2[i])
return result
interleaved = interleave([1, 3, 5], [2, 4, 6]) # [1, 2, 3, 4, 5, 6]
# Разделение списка на чанки определенного размера
def chunk_list(lst, chunk_size):
return [lst[i:i + chunk_size] for i in range(0, len(lst), chunk_size)]
chunks = chunk_list(data, 3) # [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10]]
# Вращение списка (циклический сдвиг)
def rotate(lst, k):
k = k % len(lst) # Обработка случая, когда k больше длины списка
return lst[-k:] + lst[:-k] if k else lst.copy()
rotated = rotate(data, 3) # [8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Дополнительные советы по работе с трансформацией массивов:
- Избегайте
+в циклах для построения списков — это создает новый список при каждой итерации
- При работе с большими списками используйте
itertools.chainдля ленивого объединения
- Помните, что срезы создают копии списков, что может быть затратно для очень больших массивов
- Для сложных манипуляций с матрицами рассмотрите NumPy, который оптимизирован для таких операций
- При изменении списков через срезы учитывайте, что длина вставляемой последовательности может отличаться от длины заменяемого среза
Многомерные массивы и продвинутые операции в Python
Многомерные массивы расширяют возможности обработки данных, позволяя моделировать сложные структуры, такие как матрицы, тензоры и многомерные таблицы. Python предлагает несколько подходов к работе с многомерными данными. 📊
Создание и использование многомерных массивов
В стандартном Python многомерные массивы реализуются как списки списков:
# Создание двумерного массива (матрицы 3x3)
matrix = [
[1, 2, 3],
[4, 5, 6],
[7, 8, 9]
]
# Доступ к элементам
element = matrix[1][2] # 6 (элемент на 2-й строке, 3-м столбце)
# Изменение элементов
matrix[0][1] = 20
# Теперь matrix = [[1, 20, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
# Создание трехмерного массива (куб 2x2x2)
cube = [
[[1, 2], [3, 4]],
[[5, 6], [7, 8]]
]
# Доступ к элементу трехмерного массива
element = cube[1][0][1] # 6
Для более эффективной работы с многомерными числовыми массивами рекомендуется использовать библиотеку NumPy:
import numpy as np
# Создание двумерного массива
np_matrix = np.array([
[1, 2, 3],
[4, 5, 6],
[7, 8, 9]
])
# Доступ и изменение элементов так же интуитивны
element = np_matrix[1, 2] # 6
np_matrix[0, 1] = 20
# Операции со всем массивом
np_matrix = np_matrix * 2 # Умножает все элементы на 2
# Срезы работают по всем измерениям
sub_matrix = np_matrix[:2, 1:] # Первые 2 строки, все столбцы кроме первого
Общие операции с многомерными массивами
Работа со стандартными списками Python для многомерных структур:
# Обход элементов матрицы
matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
for i in range(len(matrix)):
for j in range(len(matrix[i])):
print(f"matrix[{i}][{j}] = {matrix[i][j]}")
# Альтернативный обход с перечислением строк
for row in matrix:
for element in row:
print(element, end=' ')
print() # Переход на новую строку после каждой строки матрицы
# Создание матрицы заданного размера (3x4)
rows, cols = 3, 4
matrix = [[0 for _ in range(cols)] for _ in range(rows)]
# Транспонирование матрицы (без NumPy)
transposed = [[row[i] for row in matrix] for i in range(len(matrix[0]))]
# Сложение матриц
matrix_a = [[1, 2], [3, 4]]
matrix_b = [[5, 6], [7, 8]]
result = [[matrix_a[i][j] + matrix_b[i][j] for j in range(len(matrix_a[0]))]
for i in range(len(matrix_a))]
С библиотекой NumPy те же операции выполняются гораздо проще и эффективнее:
import numpy as np
# Создание матрицы заданного размера (3x4)
matrix = np.zeros((3, 4)) # Матрица из нулей
matrix = np.ones((3, 4)) # Матрица из единиц
matrix = np.full((3, 4), 7) # Матрица заполненная 7
# Транспонирование
transposed = matrix.T
# или
transposed = np.transpose(matrix)
# Матричные операции
matrix_a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
matrix_b = np.array([[5, 6], [7, 8]])
# Сложение
result = matrix_a + matrix_b
# или
result = np.add(matrix_a, matrix_b)
# Умножение матриц
product = np.dot(matrix_a, matrix_b)
# или в современном синтаксисе
product = matrix_a @ matrix_b
# Вычисление детерминанта
determinant = np.linalg.det(matrix_a)
# Нахождение обратной матрицы
inverse = np.linalg.inv(matrix_a)
# Решение системы линейных уравнений Ax = b
b = np.array([1, 2])
x = np.linalg.solve(matrix_a, b)
Продвинутые приемы работы с массивами
Рассмотрим несколько продвинутых техник, которые делают работу с массивами в Python еще более мощной:
- Широковещательные операции (Broadcasting) в NumPy позволяют выполнять операции с массивами разной формы
- Векторизация заменяет циклы операциями над целыми массивами, что значительно повышает производительность
- Маскирование позволяет выбирать и модифицировать элементы по условиям
- Применение функций ко всем элементам массива без явных циклов
import numpy as np
# Broadcasting: операции между массивами разной формы
array_2d = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
array_1d = np.array([10, 20, 30])
# Прибавление вектора к каждой строке матрицы
result = array_2d + array_1d # [[11, 22, 33], [14, 25, 36]]
# Маскирование: выбор элементов по условию
mask = array_2d > 3
filtered = array_2d[mask] # [4, 5, 6]
# Изменение элементов по условию
array_2d[array_2d % 2 == 0] = 0 # Заменяем четные числа нулями
# Теперь array_2d = [[1, 0, 3], [0, 5, 0]]
# Применение функций к массиву
squared = np.square(array_2d) # Возводит каждый элемент в квадрат
logs = np.log(np.abs(array_2d) + 1) # Логарифм от модуля каждого элемента + 1
# Статистические функции по осям
column_means = np.mean(array_2d, axis=0) # Среднее по столбцам
row_sums = np.sum(array_2d, axis=1) # Суммы по строкам
Некоторые практические задачи, где многомерные массивы особенно полезны:
- Обработка изображений (изображение — это трехмерный массив с каналами RGB)
- Машинное обучение и нейронные сети (веса, активации, градиенты)
- Научные вычисления и симуляции физических процессов
- Финансовое моделирование многомерных временных рядов
- Обработка естественного языка (эмбеддинги слов и предложений)
# Пример: конволюция (свертка) — базовая операция в обработке изображений
def convolve2d(image, kernel):
# Предполагаем, что image и kernel – это numpy массивы
output = np.zeros_like(image)
padded = np.pad(image, pad_width=1, mode='constant')
for i in range(image.shape[0]):
for j in range(image.shape[1]):
output[i, j] = np.sum(padded[i:i+3, j:j+3] * kernel)
return output
# Простой фильтр выделения краев
edge_kernel = np.array([[-1, -1, -1],
[-1, 8, -1],
[-1, -1, -1]])
# Применение фильтра к изображению (в реальности используйте scipy.signal.convolve2d)
Массивы в Python — это универсальный инструмент, который может быть настолько же простым или сложным, насколько того требует ваша задача. Мы рассмотрели основные операции от создания и модификации до продвинутых многомерных трансформаций, и вы теперь обладаете знаниями для эффективной работы с данными в различных сценариях. Помните: выбор правильной структуры и операций может сделать ваш код не только более читаемым, но и на порядок более производительным. Не бойтесь экспериментировать, комбинируя различные техники — именно так рождаются элегантные и мощные решения в мире Python-разработки.
Читайте также
- Математика в Python-программировании: ключ к эффективным алгоритмам
- Последовательность Фибоначчи на Python: от рекурсии к оптимизации
- Хэш-таблицы в Python: принцип работы и оптимизация кода
- Подготовка к собеседованию: алгоритмические задачи на Python и LeetCode
- Деревья и графы в Python: алгоритмы, структуры данных, решения
- 3 эффективных способа инверсии списков в Python: что выбрать
- 8 эффективных алгоритмов поиска и сортировки на Python: примеры
- Визуализация алгоритмов в Python: 5 лучших библиотек для блок-схем
- Множества в Python: как эффективно находить пересечения данных
