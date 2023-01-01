Работа с глобальными переменными в Python: функции и порядок

Быстрый ответ

Для модификации глобальной переменной внутри функции в Python следует использовать ключевое слово global :

Python Скопировать код x = "великий питон" def усилить_уровень(): global x x = "великий ревущий питон" усилить_уровень() print(x) # Выведет: великий ревущий питон

Без использования global переменная x , объявленная в функции, становится локальной и не влияет на глобальную x .

Три основы работы с глобальными переменными

Функциональная последовательность: порядок значит многое

В Python важным является не только порядок самих операций, но и последовательность вызова функций: она определяет текущее состояние глобальной переменной.

Мутация или перепривязка: выбор стратегии

Привязка имени к новому объекту требует ключевого слова global . Мутация же списков и словарей такого требовательна не будет — они могут изменяться напрямую.

Python Скопировать код команда = ["Гарри", "Гермиона", "Рон"] def добавить_в_команду(): команда.append("Дамблдор") добавить_в_команду() print(команда) # Выведет: ["Гарри", "Гермиона", "Рон", "Дамблдор"]

Параметры функции по умолчанию: фиксация состояния

Значения параметров по умолчанию фиксируются в момент определения функции, не зависимо от того, как меняются глобальные переменные.

Python Скопировать код год = 2001 def магия_времени(год_рождения_гарри=год): print(год_рождения_гарри) год = 2021 магия_времени() # Выведет: 2001

Чтобы параметры отражали текущее состояние, используйте None :

Python Скопировать код год = 2001 def магия_случилась(год_рождения_гарри=None): if год_рождения_гарри is None: год_рождения_гарри = год print(год_рождения_гарри) год = 2021 магия_случилась() # Выведет: 2021

Когда глобальные переменные ведут себя непредсказуемо!

'global' в Python: средство или искушение?

Глобальные переменные подходят в том случае, если не злоупотреблять ими и использовать осознанно, но другие решения могут быть предпочтительнее.

Оживление мертвого кода

Слишком много глобальных переменных могут запутать код и затруднить его поддержку.

Эстетика кода: Воспользуйтесь "ЗОЛОТым" правилом

Замена глобальных переменных на локальные зачастую улучшает качество кода: используйте Здравый смысл, Оптимизируйте ресурсы, Локализуйте переменные и Облегчите работу с кодом.

Визуализация

В образном смысле глобальные переменные напоминают объявления в общем холле офиса: все их видят и могут использовать.

Python Скопировать код глобальное_объявление = '📌 Перекус в 16:00!' def время_праздника(): print(глобальное_объявление) # Все сотрудники могут увидеть объявление

Markdown Скопировать код **Время праздника**: 📌 'Перекус в 16:00!' # Подтверждает, что глобальные переменные доступны в различных функциях.

Требуется осторожность и внимательность

Будьте аккуратны: глобальные переменные требуют особое внимание.

Следите за областями видимости

Избегайте ситуаций, когда глобальные и локальные переменные имеют одинаковые имена.

Ищите альтернативы

Прежде чем решиться на использование глобальных переменных, рассмотрите другие возможные подходы к решению задачи.

Обеспечение качества: Тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте!

Тестирование — важный аспект работы с глобальными переменными, как и с любым другим кодом.

