Python: работа со словарями и задание дефолтных значений

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В Python collections.defaultdict автоматически присваивает значение по умолчанию несуществующим ключам, исключая необходимость ручной проверки или использования dict.get() .

Python Скопировать код from collections import defaultdict # defaultdict работает как товарищ, у которого всегда есть запасная ручка. my_dict = defaultdict(int) print(my_dict['нет_ключа']) # Вывод: 0, и ошибки KeyError нет! 🎉 my_dict['есть_ключ'] = 10 print(my_dict['есть_ключ']) # Что вы думаете? Вывод: 10. 🙌

defaultdict(int) немедленно предоставит вам инициализированный нулем объект int для любого несуществующего ключа. Это удобно и эффективно.

Эффективное управление отсутствующими ключами

Иногда необходимо обрабатывать отсутствие ключей так, чтобы вернуть альтернативное значение, а не сохранять отсутствующие ключи. В этом случае подходит dict.get(key, default) :

Python Скопировать код my_dict = {'яблоко': 3, 'банан': 2} # Проверяем наличие вишни. Если её нет, то возвращаем 0🍒 количество = my_dict.get('вишня', 0) print(количество) # 0

Если же вам нужно обеспечить инициализацию нескольких отсутствующих ключей, dict.setdefault(key, default) в этом поможет:

Python Скопировать код my_dict.setdefault('вишня', 0) print(my_dict['вишня']) # 0, теперь и вишня тоже в нашем "фруктовом корзине" 🍒

Если требуется установить значения по умолчанию для нескольких ключей, то метод dict.update() позволит объединить текущий словарь с другим, содержащим требуемые значения, при этом не затрагивая уже существующие ключи:

Python Скопировать код defaults = {'вишня': 0, 'ягода': 0} my_dict.update({k: defaults[k] for k in defaults if k not in my_dict})

Если на первом месте стоит производительность и отсутствующие ключи встречаются редко, для обработки исключений следует применять try/except , так как этот метод работает быстрее в сравнении с get() :

Python Скопировать код try: value = my_dict['груша'] except KeyError: value = 0 # Подготовка к изящноому "упадку" 🛡️

Глубинное изучение значений по умолчанию

defaultdict с методами

defaultdict позволяет использовать функцию для генерации нестандартных значений по умолчанию, что делает его поистине универсальным инструментом:

Python Скопировать код from collections import defaultdict def default_factory(): return 'значение по умолчанию' умный_словарь = defaultdict(default_factory) print(умный_словарь['несуществующий']) # 'значение по умолчанию', даже если такого ключа нет!

Таким образом, можно решать разнообразные задачи, в нужный момент обращаясь к функциям задания значений по умолчанию.

Секрет setdefault

setdefault на первый взгляд кажется простым, однако он возвращает значение, что позволяет улучшить эффективность кода:

Python Скопировать код count = my_dict.setdefault('яблоко', 0) # Подсчитываем my_dict['яблоко'] = count + 1 # Обновляем. Всё это в одной строке! 🍏

Сравнение get и __getitem__

dict.get() и dict[key] могут показаться идентичными, однако они работают по-разному. get() никогда не вызывает ошибку и позволяет установить индивидуальное значение по умолчанию, тогда как __getitem__ (или dict[key] ) в случае отсутствия ключа вызывает исключение KeyError .

Визуализация

Представьте себе словари Python как почтовое отделение, где письма (значения) доставляются по адресам (ключам). Если адреса не существует (нет такого ключа), на помощь приходит план "Вернуть отправителю" — это и есть значение по умолчанию.

Markdown Скопировать код Почтовое Отделение (📬): [Ключ 1, Ключ 2, Ключ 3] Письмо для Ключа 2: ✉️ -> 📬[Ключ 2] Что делать с письмом для Ключа 4?: ✉️ -> 🔙 Значение По Умолчанию

В коде это выглядит так:

Python Скопировать код почтовые_ящики.get('Ключ 4', 'Вернуть отправителю')

Даже при отсутствии ключа, значения не теряются — значение по умолчанию обеспечивает сохранность данных.

Markdown Скопировать код | Попытка | Адрес существует? | Результат | | -------- | ------------------ | ------------------------ | | Ключ 2 | Да | Доставлено 📬[Ключ 2] | | Ключ 4 | Нет | Возвращено 🔙 как Значение По Умолчанию |

Таким образом, значение по умолчанию — это своеобразный гарант доставки без задержек и ошибок.

Управление значениями по умолчанию для словарей

Настройка с помощью __missing__

Создав подкласс dict , можно переопределить метод __missing__ , контролируя таким образом поведение при обращении к отсутствующим ключам:

Python Скопировать код class SpecialDict(dict): def __missing__(self, key): return 'особое значение по умолчанию' мой_особый_словарь = SpecialDict() print(мой_особый_словарь['призрак']) # 'особое значение по умолчанию', всё проходит без проблем!

Это предоставляет возможность настраивать логику и избегать глобальной установки значений по умолчанию.

Вопросы производительности

Если ключи в словаре в основном существуют, использование try/except предпочтительнее , поскольку опыт показывает, что исключения бывают редкими.

, поскольку опыт показывает, что исключения бывают редкими. Если же ключи регулярно отсутствуют, лучше использовать get() , так как этот метод эффективно снижает затраты на обработку исключений.

Будьте осторожны!

Излишнее использование setdefault может внести лишние изменения в словарь. Оно не всегда является лучшим решением.

может внести лишние изменения в словарь. Оно не всегда является лучшим решением. Операция update() может перезаписать существующие ключи, что в некоторых случаях нежелательно. Требует аккуратного использования.

