Python: Проверка окончания строки одной из строк из списка#Основы Python #Типы данных #Работа со строками
Быстрый ответ
Для проверки совпадения окончания строки с одним из заданных подстрок используйте метод
str.endswith(), который принимает кортеж:
variants = ('.txt', '.doc', '.pdf')
file_name = 'report.doc'
if file_name.endswith(variants):
print('Всё в порядке, формат файла соответствует!')
Таким образом, осуществляется сравнение строки
file_name с кортежем заданных расширений
variants, что позволяет удостовериться в корректности формата файла.
Расширенный ответ
Игнорирование регистра в процессе проверки
Если вам необходимо провести проверку без учета регистра:
variants = ('.txt', '.doc', '.pdf')
file_name = 'report.DOC'
if file_name.lower().endswith(variants):
print('Не беспокойтесь, формат файла правилен!')
Метод
lower(), применённый к переменной
file_name, обеспечивает сравнение строк без учета регистра символов.
Использование регулярных выражений для проверки сложных шаблонов
Регулярные выражения незаменимы для работы с более сложными шаблонами:
import re
variants = ['\.txt$', '\.doc$', '\.pdf$']
file_name = 'archive.pdf'
if any(re.search(pattern, file_name, re.IGNORECASE) for pattern in variants):
print('Отлично, формат файла подтверждён!')
Флаг
re.IGNORECASE как раз и позволяет выполнять поиск без учета регистра, а регулярные выражения идеально подходят для поиска сложных шаблонов.
Анализ производительности кода с помощью модуля
timeit
Хотите измерить скорость выполнения вашего кода? Воспользуйтесь модулем
timeit:
import timeit
# Честное сравнение производительности методов
timeit.timeit("file_name.lower().endswith(variants)", setup="file_name = 'example.DOC'; variants = ('.txt', '.doc', '.pdf')", number=10000)
timeit.timeit("any(re.search(pattern, file_name, re.IGNORECASE) for pattern in variants)", setup="import re; file_name = 'example.DOC'; variants = ['\.txt$', '\.doc$', '\.pdf$']", number=10000)
Выбирайте подход, оптимальный с точки зрения равновесия быстродействия и читаемости кода.
Эффективная проверка большого количества строк
Если вам нужно проверить множество строк, необходимо оптимизировать процесс:
def is_valid_format(file_name, extensions):
return file_name.lower().endswith(tuple(extensions))
file_list = ['lord_of_the_rings.doc', 'harry_potter.jpg', 'game_of_thrones.pdf']
valid_formats = ('.txt', '.doc', '.pdf')
valid_docs = filter(lambda f: is_valid_format(f, valid_formats), file_list)
print(list(valid_docs))
Применение функции
filter в сочетании с лямбда-функцией обеспечивает быстрое создание списка файлов в корректном формате.
Визуализация
Представьте набор возможных расширений файлов (в качестве целей) и строки, которые мы проверяем на совпадение с этими расширениями (как игроки):
Расширения: ['.com', '.net', '.org']
Допустим, это строки, которые мы хотим проверить на достижение правильной цели:
site_address = "Welcome to stackpython.org"
Исполнительная строка – словно игрок, стремящийся к цели:
Игрок: Welcome to stackpython.org
Цель: ⚽--->.org ✔️
Если строка "достигает цели" с нужным расширением, значит, мы получили корректное совпадение:
"Прошла" ли строка через ".com", ".net" или ".org"?
⚽ stackpython.org---> Цель!.org --> Да, прошла! 🎉
За пределами базового уровня
Разделение имени файла и его расширения
С задачей разделения имени файла и его расширения прекрасно справляется метод
os.path.splitext:
import os
file_name = 'example.doc'
root, ext = os.path.splitext(file_name)
if ext in variants:
print('Гол! Файл имеет корректное расширение.')
Такой подход гарантирует точное извлечение расширения, делая вас настоящим мастером своего дела!
Использование идиоматического кода на Python
Идиоматический код на Python живёт по принципу «Меньше значит лучше». Замените обычные циклы for на:
# Списковое включение — вариант, когда краткость действительно важнее!
is_valid = any(file_name.lower().endswith(ext) for ext in variants)
Замена циклов на списковые включения улучшает читаемость кода, а ваши коллеги будут вам благодарны за чистоту кода на этапе code review.
Антон Крылов
Python-разработчик