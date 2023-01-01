Python: правильное округление длинных float до целых чисел

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для округления чисел в Python доступны следующие подходы:

Python Скопировать код print(round(2.5)) # Вернет 2 print(round(3.5)) # Вернет 4

В Python 3.x результат работы функции round() — всегда целое число int , а в Python 2.x — число с плавающей точкой float .

Для округления в большую или меньшую сторону применяются функции из модуля math :

Python Скопировать код from math import ceil, floor print(ceil(2.1)) # Округляем вверх: получаем 3 print(floor(2.9)) # Округляем вниз: получаем 2

Точность и особенности работы с числами с плавающей точкой

Если требуется высокая точность при округлении, стоит использовать модуль Decimal :

Python Скопировать код from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP number = Decimal('2.5') # Избегаем ошибок округления rounded_number = number.quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_HALF_UP) print(rounded_number) # Правильное округление до 3

Если стандартные методы округления не подходят, напишите собственную функцию. "Стань тем округлением, которое хочешь видеть в мире," — говорят программисты.

Python Скопировать код def custom_round(num): num_str = str(num) if '.9' in num_str: # Обратите внимание на плавающую точку. pass return round(num) print(custom_round(2.5)) # Вернется 3

Будьте осмотрительны: при работе с очень большими числами функция round() может возвращать float.

Поведение при округлении

Иногда требуется округлить число в меньшую сторону при встрече с ".5":

Python Скопировать код # Для положительных чисел можно использовать проверенный временем прием print(int(2.5 + 0.5)) # Получим 3 — округляем вверх # Это решение подходит для любого вещественного числа number = 2.5 print(int(number + (0.5 if number > 0 else -0.5))) # Аналогично получим 3

Функция round() в Python следует принципу банковского округления и выбирает ближайшее четное число:

Python Скопировать код print(round(2.5)) # Вернет 2 print(round(3.5)) # Вернет 4

Визуализация

Представьте полку с книгами, где толщина каждой книги отражает числовое значение:

| До округления (Книги на полке) | | После округления (Выровнено по секциям) |

| --------------------------------- | -> | --------------------------------------- |

| 📚 2.2 📚 3.7 📚 4.5 📚 | | 📚 2 📚 4 📚 5 📚 |

Правила понятны:

Книги, расположенные ближе к левому краю, уменьшаются 📉 (2.2 -> 2)

Книги, стоящие посередине или дальше, увеличиваются 📈 (3.7 -> 4, 4.5 -> 5)

Каждая книга занимает позицию, наиболее близкую к целому числу. Это изящное решение!

Тонкости округления

Округление скрывает в себе ряд трудностей. Разберем типичные проблемы и рассмотрим создание точных функций округления, учтя особенности обработки больших чисел.

Округление чисел с плавающей точкой: в чем сложность?

Лучше всего проблему продемонстрирует маленький пример: сумма 0.1 и 0.2 неравна 0.3:

Python Скопировать код print(0.1 + 0.2 == 0.3) # Оказывается, это неверно!

Плавающая точка иногда может подвести. Но с этим можно бороться:

Python Скопировать код print(round(0.1 + 0.2)) # Получится 0, и это неверно. print(round(0.1 + 0.2 + 10**(-len(str(0.1 + 0.2))-1))) # Теперь правильно: 1!

Создание пользовательской функции округления

При большом потреблении точности при округлении может потребоваться создание собственной функции округления:

Python Скопировать код def robust_round(number): # Здесь заключается вся магия округления pass print(robust_round(1234.56789)) # Результат пока 'None'

Округление огромных чисел

Большие числа могут быть действительно огромными:

Python Скопировать код large_number = 1e50 + 1.5 # Много ноликов print(round(large_number)) # Погрешность округления сравнима с размерами космического корабля

Если вы работаете с такими большими числами, преобразование числа в строку поможет избежать потери точности при округлении.

