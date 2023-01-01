Python: когда использовать модуль 'array' вместо list?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для хранения элементов разных типов, предпочтительнее использовать list , а для быстрых операций с числовыми данными и эффективного расходования памяти – array из модуля array .

Python Скопировать код # Списки – это своего рода "шведский стол": все под рукой mixed = [42, 'answer', 3.14] # Целые числа, строки, вещественные числа – всё в одном месте # Массивы – для взаимодействия с числами from array import array numbers = array('d', [1\.1, 2.2, 3.3]) # 'd' обозначает двойную точность, не "дно"

Запомните:

Списки идеально подходят для ситуаций, когда нужно работать с множеством данных разных типов.

идеально подходят для ситуаций, когда нужно работать с множеством данных разных типов. Массивы созданы для выполнения операций с числовыми данными и позволяют сэкономить память.

Детальнее о списке и массиве

Списки: выбираем универсальность

Список в Python – это универсальный инструмент, способный хранить элементы разных типов и эффективно управлять памятью, что особенно ценно при изменении размера списка.

Используйте списки, когда:

Вам необходимо хранить элементы разного типа.

Предполагается изменение объема данных.

Важны удобство и простота поддержки кода.

Массивы: когда приветствуется оптимизация при работе с числами

Массивы предназначены для высокопроизводительной работы с большими массивами однородных данных, особенно числовых.

Выбирайте массивы, когда:

Вы работаете исключительно с числами одного типа.

Обрабатываете большие объемы данных и важна экономия памяти.

Нужна тесная интеграция с C-кодом.

Разница в скорости обработки и использовании памяти

Если важны оптимизация памяти и безопасность типов

Массивы используют память более экономно благодаря строгой типизации в отличие от списков, что делает их лучшим выбором для оптимизации ресурсов.

Сравнение скорости при динамических изменениях

Если речь идет о операциях с добавлением и удалением элементов, списки обходят массивы впереди, благодаря своей гибкости и способности быстро изменять размер.

Адаптивное изменение размеров с массивами и списками

Возможности для динамических и статических данных

Списки идеально подходят для сценариев, которые требуют изменения размера данных, в то время как массивы лучше всего работают со статически заданными коллекциями.

Массивы для вызовов C-расширений или системных вызовов

Массивы полезны при взаимодействии с C-расширениями и при выполнении точных системных вызовов благодаря строгому контролю над типами данных.

Высокопроизводительные численные вычисления с помощью NumPy

Решение численных задач

Для работы с многомерными данными или сложными вычислениями незаменимой будет библиотека NumPy.

Выбор в пользу NumPy обосновывается:

Необходимостью в высокопроизводительных вычислениях.

Работой с многомерными массивами.

Широким набором математических функций, представленных в NumPy.

Визуализация

Выбирая между списком и массивом, помните простую метафору:

Markdown Скопировать код Список Python (🎒): - Разнообразие: [🥾, 🥪, 🧩, 📚, 📷] - Все, что угодно, помещается здесь.

Против

Markdown Скопировать код Массив (🧳): - Единообразие: [👕, 👕, 👕, 👕] - Идеален для хранения объектов одного типа.

Оба примера обладают примерно одинаковой вместительностью, но список подходит для смешанных данных, а массив для однородных.

Если главная цель – интеграция систем

Синхронизация данных и системных вызовов

Модуль array оптимален для взаимодействия с системными буферами при вызовах на уровне операционной системы.

Python и C: массивы как решение

Если нужна точность и контроль над памятью, например, при работе с расширениями на C или бинарными протоколами, модуль array будет незаменим.

