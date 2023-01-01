Python: использование threading pool вместо multiprocessing Pool#Основы Python #Многопоточность и multiprocessing #Оптимизация и профилирование
Быстрый ответ
concurrent.futures.ThreadPoolExecutor — это аналог
multiprocessing.Pool, но реализованный на основе потоков в Python. Он позволяет выполнять задачи в параллельном режиме.
Вот пример его использования:
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
def task_to_run(arg):
# Обработка полученного аргумента
return arg
with ThreadPoolExecutor(max_workers=5) as executor:
# Распределение задач между потоками
results = executor.map(task_to_run, range(10))
for result in results:
print(result) # Выводим результаты на экран
Данный код создает пул из пяти потоков и выполняет функцию
task_to_run для каждого элемента последовательности от 0 до 9. Результаты обработки аналогичны работе
multiprocessing.Pool.map, но производятся на потоках.
Альтернативный пул потоков:
Если вам нужен
ThreadPool с интерфейсом, близким к
multiprocessing.Pool, обратите внимание на
multiprocessing.pool.ThreadPool.
from multiprocessing.pool import ThreadPool
pool = ThreadPool(processes=4)
result = pool.map(task_to_run, range(10))
pool.close()
pool.join()
Освобождение от Глобальной Блокировки Интерпретатора (GIL) может улучшить производительность многопоточной обработки, особенно при операциях ввода-вывода.
Реализация собственного пула рабочих потоков
Вы можете создать собственный пул потоков, используя паттерн рабочего с очередью:
from threading import Thread, current_thread
from queue import Queue
class Worker(Thread):
def __init__(self, task_queue):
super().__init__()
self.task_queue = task_queue
self.daemon = True
def run(self):
while True:
func, args, kwargs = self.task_queue.get()
try:
func(*args, **kwargs)
except Exception as e:
print(f"Ошибка в потоке {current_thread()}: {e}")
finally:
self.task_queue.task_done()
Класс Worker принимает задачи из очереди и обрабатывает их, выполняя соответствующую функцию асинхронно с заданными аргументами.
Визуализация
Пул потоков можно сравнить с работой бариста (🧑🍳) в кофейне (☕️):
Пул потоков: [🧑🍳, 🧑🍳, 🧑🍳]
- Каждый поток выполняет задачи последовательно, пользуясь общими ресурсами.
Подобно баристам, потоки обрабатывают несколько заданий одновременно:
Задания: 📝📝📝
Ресурсы: ☕️🍵🧁
Это иллюстрирует различие между многопоточностью и многопроцессорностью:
Многопоточность: Одновременная обработка, Общие ресурсы
Многопроцессорность: Параллельная обработка, Независимые процессы
Советы и уловки для оптимизации производительности
Выбор между многопоточностью и многопроцессорностью зависит от задачи, так же как Тарзан выбирает, за какую лиану перекинуться.
Лучше всего выполнять операции ввода-вывода и задачи с высокой задержкой в многопоточном режиме, в то время как для вычислительно сложных задач из-за ограничений GIL в Python потребуется многопроцессорность.
Точная настройка количества потоков – это ключ к оптимальной производительности. Также важно учитывать безопасность потоков и предотвратить проблемы, связанные с совместным доступом к данным, с помощью механизмов блокировки, например,
threading.Lock.
Полезные материалы
- Официальная документация по
ThreadPoolExecutor.
- Практическое руководство по использованию
concurrent.futures.
- Официальная документация по многопоточности в Python.
- Ключевой доклад на PyCon о расширенном параллелизме.
- Сравнение
concurrent.futuresи
multiprocessing.
Платон Карпов
Python-инженер