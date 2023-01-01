Python: использование threading pool вместо multiprocessing Pool

Быстрый ответ

concurrent.futures.ThreadPoolExecutor — это аналог multiprocessing.Pool , но реализованный на основе потоков в Python. Он позволяет выполнять задачи в параллельном режиме.

Вот пример его использования:

Python Скопировать код from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor def task_to_run(arg): # Обработка полученного аргумента return arg with ThreadPoolExecutor(max_workers=5) as executor: # Распределение задач между потоками results = executor.map(task_to_run, range(10)) for result in results: print(result) # Выводим результаты на экран

Данный код создает пул из пяти потоков и выполняет функцию task_to_run для каждого элемента последовательности от 0 до 9. Результаты обработки аналогичны работе multiprocessing.Pool.map , но производятся на потоках.

Альтернативный пул потоков:

Если вам нужен ThreadPool с интерфейсом, близким к multiprocessing.Pool , обратите внимание на multiprocessing.pool.ThreadPool .

Python Скопировать код from multiprocessing.pool import ThreadPool pool = ThreadPool(processes=4) result = pool.map(task_to_run, range(10)) pool.close() pool.join()

Освобождение от Глобальной Блокировки Интерпретатора (GIL) может улучшить производительность многопоточной обработки, особенно при операциях ввода-вывода.

Реализация собственного пула рабочих потоков

Вы можете создать собственный пул потоков, используя паттерн рабочего с очередью:

Python Скопировать код from threading import Thread, current_thread from queue import Queue class Worker(Thread): def __init__(self, task_queue): super().__init__() self.task_queue = task_queue self.daemon = True def run(self): while True: func, args, kwargs = self.task_queue.get() try: func(*args, **kwargs) except Exception as e: print(f"Ошибка в потоке {current_thread()}: {e}") finally: self.task_queue.task_done()

Класс Worker принимает задачи из очереди и обрабатывает их, выполняя соответствующую функцию асинхронно с заданными аргументами.

Визуализация

Пул потоков можно сравнить с работой бариста (🧑‍🍳) в кофейне (☕️):

Markdown Скопировать код Пул потоков: [🧑‍🍳, 🧑‍🍳, 🧑‍🍳] - Каждый поток выполняет задачи последовательно, пользуясь общими ресурсами.

Подобно баристам, потоки обрабатывают несколько заданий одновременно:

Markdown Скопировать код Задания: 📝📝📝 Ресурсы: ☕️🍵🧁

Это иллюстрирует различие между многопоточностью и многопроцессорностью:

Markdown Скопировать код Многопоточность: Одновременная обработка, Общие ресурсы Многопроцессорность: Параллельная обработка, Независимые процессы

Советы и уловки для оптимизации производительности

Выбор между многопоточностью и многопроцессорностью зависит от задачи, так же как Тарзан выбирает, за какую лиану перекинуться.

Лучше всего выполнять операции ввода-вывода и задачи с высокой задержкой в многопоточном режиме, в то время как для вычислительно сложных задач из-за ограничений GIL в Python потребуется многопроцессорность.

Точная настройка количества потоков – это ключ к оптимальной производительности. Также важно учитывать безопасность потоков и предотвратить проблемы, связанные с совместным доступом к данным, с помощью механизмов блокировки, например, threading.Lock .

Полезные материалы