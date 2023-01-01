Python для 3D: от базовой визуализации до продвинутых техник

Python Скопировать код

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D def diamond_square(size, roughness=0.5, seed=None): """ Генерирует карту высот используя алгоритм Diamond-Square size: размер карты высот (должен быть 2^n + 1) roughness: коэффициент шероховатости (0-1) seed: зерно для генератора случайных чисел """ if seed is not None: np.random.seed(seed) # Проверка, что размер имеет вид 2^n + 1 n = int(np.log2(size – 1)) if 2**n + 1 != size: raise ValueError(f"Размер должен быть 2^n + 1, получено: {size}") # Создание начальной карты высот terrain = np.zeros((size, size)) # Установка начальных углов terrain[0, 0] = np.random.uniform(-1, 1) terrain[0, size-1] = np.random.uniform(-1, 1) terrain[size-1, 0] = np.random.uniform(-1, 1) terrain[size-1, size-1] = np.random.uniform(-1, 1) # Шаг сетки step = size – 1 # Пока шаг больше 1 while step > 1: half_step = step // 2 # Diamond step for x in range(half_step, size, step): for y in range(half_step, size, step): # Вычисляем среднее значение четырех углов avg = (terrain[x-half_step, y-half_step] + # верхний левый terrain[x-half_step, y+half_step] + # верхний правый terrain[x+half_step, y-half_step] + # нижний левый terrain[x+half_step, y+half_step]) / 4.0 # нижний правый # Добавляем случайное смещение terrain[x, y] = avg + np.random.uniform(-1, 1) * roughness * step # Square step for x in range(0, size, half_step): for y in range((x + half_step) % step, size, step): # Подсчитываем среднее из доступных значений count = 0 avg = 0 if x >= half_step: # верх avg += terrain[x-half_step, y] count += 1 if x + half_step < size: # низ avg += terrain[x+half_step, y] count += 1 if y >= half_step: # лево avg += terrain[x, y-half_step] count += 1 if y + half_step < size: # право avg += terrain[x, y+half_step] count += 1 avg /= count terrain[x, y] = avg + np.random.uniform(-1, 1) * roughness * step # Уменьшаем шаг и шероховатость step = half_step roughness *= 0.5 # Нормализация значений до диапазона [0, 1] min_val = np.min(terrain) max_val = np.max(terrain) terrain = (terrain – min_val) / (max_val – min_val) return terrain # Визуализация карты высот def visualize_terrain(terrain): """Визуализирует карту высот в 3D""" size = terrain.shape[0] x = np.arange(0, size, 1) y = np.arange(0, size, 1) x, y = np.meshgrid(x, y) fig = plt.figure(figsize=(10, 8)) ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') surf = ax.plot_surface(x, y, terrain, cmap='terrain', linewidth=0, antialiased=True) fig.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=5) plt.title('Процедурно сгенерированный ландшафт') plt.show() # Создание и визуализация карты высот размером 129x129 terrain = diamond_square(129, roughness=0.7, seed=42) visualize_terrain(terrain)