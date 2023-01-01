Python аналог функции var_dump() из PHP: отладка кода

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Функционалу var_dump() из PHP в Python соответствуют встроенные функции pprint и vars() . Функция pprint предоставляет читаемый вывод сложных структур данных, вроде списков и словарей, а vars() полезна для просмотра атрибутов экземпляров классов.

Вот пример их использования:

Python Скопировать код from pprint import pprint # Возьмем к примеру словарь data_example = {'foo': 'bar', 'numbers': [1, 2, 3]} pprint(data_example) # Получаем аккуратно отформатированный вывод class Sample: x = 10 # А теперь рассмотрим экземпляр класса sample_instance = Sample() pprint(vars(sample_instance)) # Получаем список атрибутов экземпляра

Вывод будет следующим:

{'foo': 'bar', 'numbers': [1, 2, 3]} {'x': 10}

Таким образом, эти инструменты позволяют наглядно представить структуру данных и атрибуты объектов, аналогично var_dump() в PHP.

Ювелирные инструменты отладки в Python: за пределами var_dump

Помимо pprint и vars() , в Python доступен ряд дополнительных решений для отладки. В частности, модуль inspect предоставляет функцию getmembers() , которая вместе с pprint позволяет углубиться в детали объектов, включая их функции, аргументы и документацию.

Демонстрация:

Python Скопировать код import inspect from pprint import pprint class MyClass: def __init__(self, value): self.value = value def do_something(self): pass # Взглянем на экземпляр класса my_instance = MyClass(42) pprint(inspect.getmembers(my_instance, predicate=inspect.ismethod))

В результате будет выведен список методов и атрибутов созданного экземпляра.

Еще одним полезным инструментом отладки в Python является функция repr() . Она выполняет сериализацию объектов, создавая строковое представление, которое позже может быть использовано для воссоздания объекта.

Погружение на глубину: Продвинутые инструменты отладки в Python

Для анализа стека вызовов разработчикам может пригодиться модуль cgitb , особенно полезный в контексте веб-разработки и CGI-скриптов. cgitb предоставляет подробную информацию о локальных переменных в трассировочном отчете.

Также, можно дополнительно установить библиотеку var_dump , которая эмулирует работу исходной функции PHP:

shell Скопировать код pip install var_dump

После установки её можно использовать следующим образом:

Python Скопировать код from var_dump import var_dump var_dump(your_variable) # Это функционал, идентичный функции var_dump из PHP!

Визуализация использования аналога var_dump в Python

Для визуализации аналога функции var_dump в Python достаточно выполнить следующие команды:

Python Скопировать код from pprint import pprint # Замените 'your_variable' на проверяемую переменную. pprint(your_variable)

Это может выглядеть так:

Содержимое переменной (your_variable): 🔍 "Тип": "список" 🔍 "Размер": 4 🔍 "Элементы": [золото, бриллианты, рубины, изумруды]

С помощью функции pprint любой разработчик может стать исследователем данных, открыв для себя скрытые подробности.

Драконы и подземелья: Изучаем глобальные и локальные переменные

Если нужно провести исследование текущего пространства имен, Python предлагает функции globals() и locals() . Они возвращают словари глобальных и локальных символов соответственно.

С функцией pprint можно получить читаемое описание текущего состояния пространства имен:

Python Скопировать код from pprint import pprint pprint(globals()) # Осмотрим глобальное пространство имен pprint(locals()) # Оценим состояние локального пространства имен

Польуясь этими функциями, можно заметно улучшить процесс отладки в Python.

