Python аналог функции var_dump() из PHP: отладка кода#Основы Python #Типы данных #Логирование
Быстрый ответ
var_dump() из PHP в Python соответствуют встроенные функции
pprint и
vars(). Функция
pprint предоставляет читаемый вывод сложных структур данных, вроде списков и словарей, а
vars() полезна для просмотра атрибутов экземпляров классов.
Вот пример их использования:
from pprint import pprint
# Возьмем к примеру словарь
data_example = {'foo': 'bar', 'numbers': [1, 2, 3]}
pprint(data_example) # Получаем аккуратно отформатированный вывод
class Sample:
x = 10
# А теперь рассмотрим экземпляр класса
sample_instance = Sample()
pprint(vars(sample_instance)) # Получаем список атрибутов экземпляра
Вывод будет следующим:
{'foo': 'bar', 'numbers': [1, 2, 3]}
{'x': 10}
Таким образом, эти инструменты позволяют наглядно представить структуру данных и атрибуты объектов, аналогично
var_dump() в PHP.
Ювелирные инструменты отладки в Python: за пределами var_dump
Помимо
pprint и
vars(), в Python доступен ряд дополнительных решений для отладки. В частности, модуль
inspect предоставляет функцию
getmembers(), которая вместе с
pprint позволяет углубиться в детали объектов, включая их функции, аргументы и документацию.
Демонстрация:
import inspect
from pprint import pprint
class MyClass:
def __init__(self, value):
self.value = value
def do_something(self):
pass
# Взглянем на экземпляр класса
my_instance = MyClass(42)
pprint(inspect.getmembers(my_instance, predicate=inspect.ismethod))
В результате будет выведен список методов и атрибутов созданного экземпляра.
Еще одним полезным инструментом отладки в Python является функция
repr(). Она выполняет сериализацию объектов, создавая строковое представление, которое позже может быть использовано для воссоздания объекта.
Погружение на глубину: Продвинутые инструменты отладки в Python
Для анализа стека вызовов разработчикам может пригодиться модуль
cgitb, особенно полезный в контексте веб-разработки и CGI-скриптов.
cgitb предоставляет подробную информацию о локальных переменных в трассировочном отчете.
Также, можно дополнительно установить библиотеку
var_dump, которая эмулирует работу исходной функции PHP:
pip install var_dump
После установки её можно использовать следующим образом:
from var_dump import var_dump
var_dump(your_variable) # Это функционал, идентичный функции var_dump из PHP!
Визуализация использования аналога var_dump в Python
Для визуализации аналога функции var_dump в Python достаточно выполнить следующие команды:
from pprint import pprint
# Замените 'your_variable' на проверяемую переменную.
pprint(your_variable)
Это может выглядеть так:
Содержимое переменной (your_variable):
🔍 "Тип": "список"
🔍 "Размер": 4
🔍 "Элементы": [золото, бриллианты, рубины, изумруды]
С помощью функции
pprint любой разработчик может стать исследователем данных, открыв для себя скрытые подробности.
Драконы и подземелья: Изучаем глобальные и локальные переменные
Если нужно провести исследование текущего пространства имен, Python предлагает функции
globals() и
locals(). Они возвращают словари глобальных и локальных символов соответственно.
С функцией
pprint можно получить читаемое описание текущего состояния пространства имен:
from pprint import pprint
pprint(globals()) # Осмотрим глобальное пространство имен
pprint(locals()) # Оценим состояние локального пространства имен
Польуясь этими функциями, можно заметно улучшить процесс отладки в Python.
Антон Крылов
Python-разработчик