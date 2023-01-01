Python: альтернатива cron для планирования задач и функций#Основы Python #Дата и время (datetime) #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Для работы с аналогом Cron в Python используйте библиотеку
schedule:
import schedule
# Определяем функцию для выполнения
def task():
print("Моя задача выполнена!")
# Настраиваем исполнение задачи каждый час
schedule.every().hour.do(task)
# Бесконечный цикл, чтобы гарантировать выполнение
while True:
schedule.run_pending()
Для установки библиотеки примените команду
pip install schedule. Чтобы задать выполнение функции
task() каждый час, используйте
schedule.every().hour.do(task). Запустить планировщик можно с помощью цикла
while True: schedule.run_pending().
Python в контексте Cron
Python и традиционные выражения cron
Используйте
Crontab для работы с выражениями Cron в Python. Данный инструмент учитывает переходы на летнее и зимнее время!
from crontab import CronTab
# Интегрируем Python с crontab
my_cron = CronTab(user='username')
job = my_cron.new(command='python3 /path/to/script.py')
job.minute.every(1)
for result in my_cron.run_scheduler():
print("Тихо, Cron работает", result)
Многозадачность и выполнение в потоке
Нужна многозадачность? Ознакомьтесь с Gevent-based crontab. Если требуется запуск задач в потоках, попробуйте
pycron.
from pycron import is_now
def job():
# Время для цифрового завтрака в 04:05 каждый день!
if is_now('5 4 * * *'):
print("Задача выполнена!")
while True:
job()
time.sleep(60) # Даем время для отдыха процессора. Ведь мы не хотим его перегружать, верно?
Планирование без конфликтов
Чтобы предотвратить конфликты задач, когда они начинают стремиться к одновременному использованию ресурсов, применяйте управление конкурирующими задачами.
pycron отлично работает с
time.sleep() для успешной координации выполнения задач.
Выбор подходящего планировщика задач в Python
Гибкость против сложности
Если вашей задачей являются простота и надежность, то библиотека
schedule станет для вас надежным союзником. Определите задачу и больше не беспокойтесь о ее исполнении!
Cron-инструменты для различных потребностей
Часовые пояса вызывают сложности? Воспользуйтесь
Crontab, чтобы легко управлять временем. Если у вас множество задач, рассмотрите возможность использования Gevent или Celery, системы распределенной обработки задач.
Мнение сообщества
Популярность и одобрение библиотеки могут многое говорить о ее надежности. Изучите отзывы, прежде чем сделать свой выбор. Тем не менее,
schedule остается одним из любимых инструментов сообщества.
Визуализация
Рассмотрите визуальное сравнение планировщиков задач в Python и расписаний Cron:
Планировщик задач Python (🐍): [Задача 1, Задача 2, Задача 3]
Расписание Cron (🕒): [5 минут, 15 минут, 1 час]
Представим, как задачи соотносятся с временами их запуска:
🐍⏱️🕒:
| Задача 1 каждые 5 минут | 🚂💨 ---- Отправление каждые 5 минут
| Задача 2 каждые 15 минут | 🚂----💨 Следующий поезд через 15 минут
| Задача 3 каждый час | 🚂---------💨 И еще одно отправление каждый час
Поручите четкое выполнение графика дирижеру: все будет точно по расписанию, без опозданий!
Полезные материалы
Антон Крылов
Python-разработчик