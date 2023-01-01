Python: альтернатива cron для планирования задач и функций

#Основы Python  #Дата и время (datetime)  #Автоматизация и скрипты  
Быстрый ответ

Для работы с аналогом Cron в Python используйте библиотеку schedule:

import schedule

# Определяем функцию для выполнения
def task():
    print("Моя задача выполнена!")

# Настраиваем исполнение задачи каждый час
schedule.every().hour.do(task)

# Бесконечный цикл, чтобы гарантировать выполнение
while True:
    schedule.run_pending()

Для установки библиотеки примените команду pip install schedule. Чтобы задать выполнение функции task() каждый час, используйте schedule.every().hour.do(task). Запустить планировщик можно с помощью цикла while True: schedule.run_pending().

Python в контексте Cron

Python и традиционные выражения cron

Используйте Crontab для работы с выражениями Cron в Python. Данный инструмент учитывает переходы на летнее и зимнее время!

from crontab import CronTab

# Интегрируем Python с crontab
my_cron = CronTab(user='username')
job = my_cron.new(command='python3 /path/to/script.py')
job.minute.every(1)

for result in my_cron.run_scheduler():
    print("Тихо, Cron работает", result)

Многозадачность и выполнение в потоке

Нужна многозадачность? Ознакомьтесь с Gevent-based crontab. Если требуется запуск задач в потоках, попробуйте pycron.

from pycron import is_now

def job():
    # Время для цифрового завтрака в 04:05 каждый день!
    if is_now('5 4 * * *'):
        print("Задача выполнена!")

while True:
    job()
    time.sleep(60)  # Даем время для отдыха процессора. Ведь мы не хотим его перегружать, верно?

Планирование без конфликтов

Чтобы предотвратить конфликты задач, когда они начинают стремиться к одновременному использованию ресурсов, применяйте управление конкурирующими задачами. pycron отлично работает с time.sleep() для успешной координации выполнения задач.

Выбор подходящего планировщика задач в Python

Гибкость против сложности

Если вашей задачей являются простота и надежность, то библиотека schedule станет для вас надежным союзником. Определите задачу и больше не беспокойтесь о ее исполнении!

Cron-инструменты для различных потребностей

Часовые пояса вызывают сложности? Воспользуйтесь Crontab, чтобы легко управлять временем. Если у вас множество задач, рассмотрите возможность использования Gevent или Celery, системы распределенной обработки задач.

Мнение сообщества

Популярность и одобрение библиотеки могут многое говорить о ее надежности. Изучите отзывы, прежде чем сделать свой выбор. Тем не менее, schedule остается одним из любимых инструментов сообщества.

Визуализация

Рассмотрите визуальное сравнение планировщиков задач в Python и расписаний Cron:

Планировщик задач Python (🐍): [Задача 1, Задача 2, Задача 3]
Расписание Cron (🕒):         [5 минут, 15 минут, 1 час]

Представим, как задачи соотносятся с временами их запуска:

🐍⏱️🕒: 
| Задача 1 каждые 5 минут  | 🚂💨 ---- Отправление каждые 5 минут
| Задача 2 каждые 15 минут | 🚂----💨 Следующий поезд через 15 минут
| Задача 3 каждый час      | 🚂---------💨 И еще одно отправление каждый час

Поручите четкое выполнение графика дирижеру: все будет точно по расписанию, без опозданий!

Полезные материалы

  1. Документация Python Scheduler
  2. Crontab для Python
  3. Celery — система распределенной очереди задач
  4. schedule — планировщик в потоке
  5. Обсуждение запуска скриптов по расписанию в Python
  6. Простые очереди задач для Python
  7. Генератор выражений для расписания Cron
Антон Крылов

Python-разработчик

