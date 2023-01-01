logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Проверка, является ли переменная классом в Python
Перейти

Проверка, является ли переменная классом в Python

#Основы Python  #ООП в Python  #Классы и наследование  
Быстрый ответ

Для того чтобы проверить, является ли переменная классом, можно воспользоваться функцией inspect.isclass(variable) из встроенного модуля inspect в Python.

Python
Скопировать код
import inspect

print("Это класс:", inspect.isclass(obj))

Функция возвращает True, если переменная представляет класс, и False, если это не так.

Пошаговый гид по проверке типов в Python

Рассмотрим способы определения, относится ли переменная к типу класс в Python.

Шериф типов: type()

Функция type() позволяет узнать, к какому типу относится объект. Если переменная представляет класс, функция вернет значение <class 'type'>. Это верно как для встроенных, так и для пользовательских классов.

class MyClass:
    pass

print(type(MyClass))  # Вывод: <class 'type'>

Вопрос уходит в тень: isinstance()

С помощью функции isinstance() мы можем определить, являются ли классы объектами типа type.

print(isinstance(MyClass, type))  # Вывод: True

Ретроспектива Python 2: types.ClassType

Для Python 2, где существуют классы старого стиля, используется объект types.ClassType.

import types

print(isinstance(OldClass, (type, types.ClassType)))

Как найти класс в толпе

Научимся выделять классы среди других объектов Python, обращая внимание на специфические признаки классов.

Особенности, на которые стоит обратить внимание

У классов есть уникальные атрибуты, такие как __doc__ и __module__, которых часто нет у других переменных:

print(hasattr(MyClass, '__doc__'))  # Обычно возвращает True для классов

Избегайте ключевых слов: 'class'

Предпочтительно избегать зарезервированных слов, таких как class, при выборе имени для переменной. Имя должно быть понятным и столь же информативным.

class_type = MyClass

Совместимость версий Python: six.class_types

Библиотека six способствует обеспечению совместимости кода между Python 2 и 3.

import six

print(isinstance(MyClass, six.class_types))  # Возвращает True для классов в Python 2 и 3

Визуализация

Представьте всю систему переменных Python как трассу. Классы в этом пространстве — это грузовики среди легковых автомобилей и мотоциклов.

Это транспортное средство? 🚗 🛵 🚚 🚲 ➔ Да, но является ли это грузовиком?

Для проверки используем isclass() из модуля inspect.

import inspect

print(inspect.isclass(vehicle))

Если результат True, то перед вами грузовик (класс) 🚚. Если False, то это не класс.

Результат: 🚚⬅️✅ Это класс!     🛵🚗🚲⬅️❌ Это не класс!

Визуальная подсказка: Используем inspect.isclass() для выделения классов среди всех объектов.

Мастерство обнаружения классов

Изучение Python также подразумевает умение работать с метаклассами и проводить интроспекцию в контексте распознавания классов.

Метаклассы и интроспекция

С помощью интроспекции Python мы можем "посмотреть внутрь" класса и проверить внутреннюю структуру.

is_metaclass = isinstance(type(MyClass), type)

print("Это метакласс:", is_metaclass)

Пользовательские проверки типов

Вы можете создать свою собственную функцию для проверки, является ли объект классом, на основе его атрибутов и поведения.

def is_custom_class(obj):
    return hasattr(obj, '__dict__') and not callable(obj) and hasattr(obj, '__module__')

print(is_custom_class(MyClass))

Такие функции могут оказаться полезными, когда обычных методов недостаточно.

Полезные материалы

  1. inspect — Инспекции live объектов — Python 3.12.2 документация — Исходный материал о функции inspect.isclass().
  2. Python isinstance() Функция — Описание isinstance(), помогающее в осмыслении идентификации классов.
  3. Python type() — Подробнее о функции type().
  4. Python's Instance, Class, and Static Methods Demystified – Real Python — Объяснение различных методов в Python классах.
  5. Проверка, является ли переменная строкой в Python – GeeksforGeeks — Руководство по типам переменных в Python.
  6. Экспертное руководство Python #3 – Метаклассы и работа с классами по настоящему – YouTube — Вводная информация о метаклассах в Python.
Семён Козлов

инженер автоматизации

