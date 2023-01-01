Проверка, является ли переменная классом в Python

Быстрый ответ

Для того чтобы проверить, является ли переменная классом, можно воспользоваться функцией inspect.isclass(variable) из встроенного модуля inspect в Python.

Python Скопировать код import inspect print("Это класс:", inspect.isclass(obj))

Функция возвращает True , если переменная представляет класс, и False , если это не так.

Пошаговый гид по проверке типов в Python

Рассмотрим способы определения, относится ли переменная к типу класс в Python.

Шериф типов: type()

Функция type() позволяет узнать, к какому типу относится объект. Если переменная представляет класс, функция вернет значение <class 'type'> . Это верно как для встроенных, так и для пользовательских классов.

Python Скопировать код class MyClass: pass print(type(MyClass)) # Вывод: <class 'type'>

Вопрос уходит в тень: isinstance()

С помощью функции isinstance() мы можем определить, являются ли классы объектами типа type .

Python Скопировать код print(isinstance(MyClass, type)) # Вывод: True

Ретроспектива Python 2: types.ClassType

Для Python 2, где существуют классы старого стиля, используется объект types.ClassType .

Python Скопировать код import types print(isinstance(OldClass, (type, types.ClassType)))

Как найти класс в толпе

Научимся выделять классы среди других объектов Python, обращая внимание на специфические признаки классов.

Особенности, на которые стоит обратить внимание

У классов есть уникальные атрибуты, такие как __doc__ и __module__ , которых часто нет у других переменных:

Python Скопировать код print(hasattr(MyClass, '__doc__')) # Обычно возвращает True для классов

Избегайте ключевых слов: 'class'

Предпочтительно избегать зарезервированных слов, таких как class , при выборе имени для переменной. Имя должно быть понятным и столь же информативным.

Python Скопировать код class_type = MyClass

Совместимость версий Python: six.class_types

Библиотека six способствует обеспечению совместимости кода между Python 2 и 3.

Python Скопировать код import six print(isinstance(MyClass, six.class_types)) # Возвращает True для классов в Python 2 и 3

Визуализация

Представьте всю систему переменных Python как трассу. Классы в этом пространстве — это грузовики среди легковых автомобилей и мотоциклов.

Markdown Скопировать код Это транспортное средство? 🚗 🛵 🚚 🚲 ➔ Да, но является ли это грузовиком?

Для проверки используем isclass() из модуля inspect .

Python Скопировать код import inspect print(inspect.isclass(vehicle))

Если результат True , то перед вами грузовик (класс) 🚚. Если False , то это не класс.

Markdown Скопировать код Результат: 🚚⬅️✅ Это класс! 🛵🚗🚲⬅️❌ Это не класс!

Визуальная подсказка: Используем inspect.isclass() для выделения классов среди всех объектов.

Мастерство обнаружения классов

Изучение Python также подразумевает умение работать с метаклассами и проводить интроспекцию в контексте распознавания классов.

Метаклассы и интроспекция

С помощью интроспекции Python мы можем "посмотреть внутрь" класса и проверить внутреннюю структуру.

Python Скопировать код is_metaclass = isinstance(type(MyClass), type) print("Это метакласс:", is_metaclass)

Пользовательские проверки типов

Вы можете создать свою собственную функцию для проверки, является ли объект классом, на основе его атрибутов и поведения.

Python Скопировать код def is_custom_class(obj): return hasattr(obj, '__dict__') and not callable(obj) and hasattr(obj, '__module__') print(is_custom_class(MyClass))

Такие функции могут оказаться полезными, когда обычных методов недостаточно.

