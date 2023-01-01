Проверка, является ли переменная классом в Python#Основы Python #ООП в Python #Классы и наследование
Быстрый ответ
Для того чтобы проверить, является ли переменная классом, можно воспользоваться функцией
inspect.isclass(variable) из встроенного модуля
inspect в Python.
import inspect
print("Это класс:", inspect.isclass(obj))
Функция возвращает
True, если переменная представляет класс, и
False, если это не так.
Пошаговый гид по проверке типов в Python
Рассмотрим способы определения, относится ли переменная к типу класс в Python.
Шериф типов:
type()
Функция
type() позволяет узнать, к какому типу относится объект. Если переменная представляет класс, функция вернет значение
<class 'type'>. Это верно как для встроенных, так и для пользовательских классов.
class MyClass:
pass
print(type(MyClass)) # Вывод: <class 'type'>
Вопрос уходит в тень:
isinstance()
С помощью функции
isinstance() мы можем определить, являются ли классы объектами типа
type.
print(isinstance(MyClass, type)) # Вывод: True
Ретроспектива Python 2:
types.ClassType
Для Python 2, где существуют классы старого стиля, используется объект
types.ClassType.
import types
print(isinstance(OldClass, (type, types.ClassType)))
Как найти класс в толпе
Научимся выделять классы среди других объектов Python, обращая внимание на специфические признаки классов.
Особенности, на которые стоит обратить внимание
У классов есть уникальные атрибуты, такие как
__doc__ и
__module__, которых часто нет у других переменных:
print(hasattr(MyClass, '__doc__')) # Обычно возвращает True для классов
Избегайте ключевых слов: 'class'
Предпочтительно избегать зарезервированных слов, таких как
class, при выборе имени для переменной. Имя должно быть понятным и столь же информативным.
class_type = MyClass
Совместимость версий Python:
six.class_types
Библиотека
six способствует обеспечению совместимости кода между Python 2 и 3.
import six
print(isinstance(MyClass, six.class_types)) # Возвращает True для классов в Python 2 и 3
Визуализация
Представьте всю систему переменных Python как трассу. Классы в этом пространстве — это грузовики среди легковых автомобилей и мотоциклов.
Это транспортное средство? 🚗 🛵 🚚 🚲 ➔ Да, но является ли это грузовиком?
Для проверки используем
isclass() из модуля
inspect.
import inspect
print(inspect.isclass(vehicle))
Если результат
True, то перед вами грузовик (класс) 🚚. Если
False, то это не класс.
Результат: 🚚⬅️✅ Это класс! 🛵🚗🚲⬅️❌ Это не класс!
Визуальная подсказка: Используем
inspect.isclass() для выделения классов среди всех объектов.
Мастерство обнаружения классов
Изучение Python также подразумевает умение работать с метаклассами и проводить интроспекцию в контексте распознавания классов.
Метаклассы и интроспекция
С помощью интроспекции Python мы можем "посмотреть внутрь" класса и проверить внутреннюю структуру.
is_metaclass = isinstance(type(MyClass), type)
print("Это метакласс:", is_metaclass)
Пользовательские проверки типов
Вы можете создать свою собственную функцию для проверки, является ли объект классом, на основе его атрибутов и поведения.
def is_custom_class(obj):
return hasattr(obj, '__dict__') and not callable(obj) and hasattr(obj, '__module__')
print(is_custom_class(MyClass))
Такие функции могут оказаться полезными, когда обычных методов недостаточно.
Семён Козлов
инженер автоматизации