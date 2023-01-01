logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Проверка версии NumPy: использование __version__ и np.__version__
Перейти

Проверка версии NumPy: использование

Быстрый ответ

Для того, чтобы быстро определить версию библиотеки NumPy в Python, выполните следующий код:

Python
Скопировать код
import numpy as np
print(np.__version__)

Этот код выведет номер текущей версии NumPy, например 1.21.4.

Обратите внимание, что если при импорте библиотеки NumPy используется иной псевдоним, его следует указать вместо np.

Дополнительные способы определения версии NumPy

Проверка версии через командную строку

Если вы предпочитаете работу в командной строке, можно определить версию NumPy следующей командой:

sh
Скопировать код
python -c "import numpy; print(numpy.__version__)"

Результат будет отображен непосредственно в терминале.

Проверка версии в контексте текущей среды

Учтите, что установленная версия NumPy может зависеть от вашей среды разработки!

sh
Скопировать код
pip list | grep numpy

Если вы используете conda, используйте следующую команду:

sh
Скопировать код
conda list numpy

Детализированный анализ конфигурации

Хотите узнать больше информации об используемой вами версии NumPy?

Python
Скопировать код
import numpy as np
np.show_config()

Этот код предоставит вам детальную информацию о конфигурации библиотеки.

Совместимость с другими библиотеками

Ваш выбор версии NumPy служит важной ориентировкой при использовании определённых библиотек или фрагментов кода. Соблюдение совместимости позволит избежать проблем с несоответствием версий или потерей функциональности.

Визуализация

Markdown
Скопировать код
Каждая версия NumPy – это отдельный шаг в развитии вашего проекта, причём каждая версия представляет собой контрольную точку:
Python
Скопировать код
import numpy as np
print(np.__version__)  # Здесь отображается ваша текущая версия
Markdown
Скопировать код
**1.22.1** 🚀💫 Мы продвигаемся вперёд... Видимо, это ваше текущее положение в мире NumPy!

Подробнее о версиях NumPy

Проверка актуальности версии

Не уверены, что у вас установлена последняя версия NumPy?

Python
Скопировать код
import numpy as np
print(np.__version__)

Сравните номер вашей версии со списком версий на странице NumPy на PyPI.

Взаимодействие версий различных пакетов

Версия NumPy не существует изолированно, она является частью обширной экосистемы Python-пакетов, каждый из которых имеет свою версию. Учтите зависимости:

Python
Скопировать код
pip show your_package_name

Настройка среды

Помните, что изменение среды схоже с переходом на другой этап работы над проектом:

sh
Скопировать код
python3 -m venv my_project_env
source my_project_env/bin/activate
pip install numpy

Это позволит вам создать изолированное окружение и эффективно избежать потенциальных конфликтов с зависимостями.

Полезные материалы

  1. NumPy: основы для начинающих. Руководство NumPy v1.26 — получите информацию из первоисточника.
  2. pip list – документация pip v24.0 — будьте в курсе всего, что есть в вашем Python-среде.
  3. conda list — документация conda 24.1.1.dev7 — освойте пространства conda.
  4. NumPy на PyPI — ознакомьтесь с историей версий NumPy.
  5. Встроенные функции — Документация Python 3.12.1 — изучите вашего помощника в мире Python.
  6. Установка NumPy — научитесь устанавливать NumPy на профессиональном уровне.
  7. venv — Создание виртуальных сред. Документация Python 3.12.1 — освойте эффективное управление Python-пакетами.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

