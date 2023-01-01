Проверка версии NumPy: использование __version__ и np.__version__

Проверка версии NumPy
Быстрый ответ
Для того, чтобы быстро определить версию библиотеки NumPy в Python, выполните следующий код:
import numpy as np
print(np.__version__)
Этот код выведет номер текущей версии NumPy, например
1.21.4.
Обратите внимание, что если при импорте библиотеки NumPy используется иной псевдоним, его следует указать вместо
np.
Дополнительные способы определения версии NumPy
Проверка версии через командную строку
Если вы предпочитаете работу в командной строке, можно определить версию NumPy следующей командой:
python -c "import numpy; print(numpy.__version__)"
Результат будет отображен непосредственно в терминале.
Проверка версии в контексте текущей среды
Учтите, что установленная версия NumPy может зависеть от вашей среды разработки!
pip list | grep numpy
Если вы используете conda, используйте следующую команду:
conda list numpy
Детализированный анализ конфигурации
Хотите узнать больше информации об используемой вами версии NumPy?
import numpy as np
np.show_config()
Этот код предоставит вам детальную информацию о конфигурации библиотеки.
Совместимость с другими библиотеками
Ваш выбор версии NumPy служит важной ориентировкой при использовании определённых библиотек или фрагментов кода. Соблюдение совместимости позволит избежать проблем с несоответствием версий или потерей функциональности.
Визуализация
Каждая версия NumPy – это отдельный шаг в развитии вашего проекта, причём каждая версия представляет собой контрольную точку:
import numpy as np
print(np.__version__) # Здесь отображается ваша текущая версия
Подробнее о версиях NumPy
Проверка актуальности версии
Не уверены, что у вас установлена последняя версия NumPy?
import numpy as np
print(np.__version__)
Сравните номер вашей версии со списком версий на странице NumPy на PyPI.
Взаимодействие версий различных пакетов
Версия NumPy не существует изолированно, она является частью обширной экосистемы Python-пакетов, каждый из которых имеет свою версию. Учтите зависимости:
pip show your_package_name
Настройка среды
Помните, что изменение среды схоже с переходом на другой этап работы над проектом:
python3 -m venv my_project_env
source my_project_env/bin/activate
pip install numpy
Это позволит вам создать изолированное окружение и эффективно избежать потенциальных конфликтов с зависимостями.
