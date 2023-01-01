Проверка версии NumPy: использование __version__ и np.__version__

Проверка версии NumPy: использование

Быстрый ответ

Для того, чтобы быстро определить версию библиотеки NumPy в Python, выполните следующий код:

Python Скопировать код import numpy as np print(np.__version__)

Этот код выведет номер текущей версии NumPy, например 1.21.4 .

Обратите внимание, что если при импорте библиотеки NumPy используется иной псевдоним, его следует указать вместо np .

Дополнительные способы определения версии NumPy

Проверка версии через командную строку

Если вы предпочитаете работу в командной строке, можно определить версию NumPy следующей командой:

sh Скопировать код python -c "import numpy; print(numpy.__version__)"

Результат будет отображен непосредственно в терминале.

Проверка версии в контексте текущей среды

Учтите, что установленная версия NumPy может зависеть от вашей среды разработки!

sh Скопировать код pip list | grep numpy

Если вы используете conda, используйте следующую команду:

sh Скопировать код conda list numpy

Детализированный анализ конфигурации

Хотите узнать больше информации об используемой вами версии NumPy?

Python Скопировать код import numpy as np np.show_config()

Этот код предоставит вам детальную информацию о конфигурации библиотеки.

Совместимость с другими библиотеками

Ваш выбор версии NumPy служит важной ориентировкой при использовании определённых библиотек или фрагментов кода. Соблюдение совместимости позволит избежать проблем с несоответствием версий или потерей функциональности.

Подробнее о версиях NumPy

Проверка актуальности версии

Не уверены, что у вас установлена последняя версия NumPy?

Сравните номер вашей версии со списком версий на странице NumPy на PyPI.

Сравните номер вашей версии со списком версий на странице NumPy на PyPI.

Взаимодействие версий различных пакетов

Версия NumPy не существует изолированно, она является частью обширной экосистемы Python-пакетов, каждый из которых имеет свою версию. Учтите зависимости:

Python Скопировать код pip show your_package_name

Настройка среды

Помните, что изменение среды схоже с переходом на другой этап работы над проектом:

sh Скопировать код python3 -m venv my_project_env source my_project_env/bin/activate pip install numpy

Это позволит вам создать изолированное окружение и эффективно избежать потенциальных конфликтов с зависимостями.

Полезные материалы