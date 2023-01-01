Проверка целочисленности кубического корня в Python

Быстрый ответ

Простой способ проверить число с плавающей точкой на целостность – это использование метода is_integer() :

Python Скопировать код is_whole = 10.0.is_integer() # Возвращает: True

Метод is_integer() возвращает True , если число не имеет дробной части, и False в противном случае.

Работа с прецизионностью в числах с плавающей точкой: Надежное решение

Точное обращение с числами типа float может представлять собой сложную задачу. Рассмотрим несколько надёжных способов определения целых чисел с плавающей точкой, включая случаи, когда точность ведет к ошибкам.

Приём с использованием math.isclose в Python

Функция math.isclose , введенная в Python версии 3.5, позволяет корректно работать с числами, в которых есть небольшие неточности:

Python Скопировать код import math n = 8.999999999 # Результат неточных вычислений is_whole = math.isclose(n, round(n), abs_tol=1e-9)

Параметр abs_tol определяет допустимую разницу, при которой число всё ещё считается целым.

Альтернативный подход: isclose для версий Python до 3.5

Если вы используете версию Python ранее 3.5, вы можете реализовать собственную функцию isclose , opsнованную на определении из PEP 485:

Python Скопировать код def isclose(a, b, rel_tol=1e-9, abs_tol=0.0): return abs(a-b) <= max(rel_tol * max(abs(a), abs(b)), abs_tol) n = 8.999999999 is_whole = isclose(n, round(n)) # Решение для "старых" версий Python

Такое решение позволит корректно работать с числами с плавающей точкой.

Метод с использованием остатка от деления: раскроем суть чисел

Использование остатка от деления тоже может оказаться полезным при проверке целостности числа:

Python Скопировать код is_whole = (n % 1 == 0) # Если остаток от деления на 1 равен 0, число целое

Таким образом, мы быстро и легко получаем результат нашей проверки.

Забываем о циклах: быстро, элегантно и эффективно

Если вам необходимо найти, к примеру, "наибольший кубический корень числа, меньшего 12000", циклы здесь ни к чему:

Python Скопировать код largest_cubed_int = int(12000**(1/3.0))

Такой краткий код справится с задачей быстро и чётко, в отличие от циклов.

Визуализация

Представим набор "пузырьков", где каждый из них соответствует числу с плавающей точкой:

Markdown Скопировать код | Числа с плавающей точкой | |:-----:| | 🔵2.0 | | 🔵3.5 | | 🔵4.0 | | 🔵5.75 |

Находим среди них те, что не имеют "воздуха" (дробной части):

Python Скопировать код [ x.is_integer() for x in [2\.00, 3.5, 4.00, 5.75] ]

Markdown Скопировать код | Целые числа | |:--------:| | 🔴 | | 🔵 | | 🔴 | | 🔵 |

Красным цветом выделены целые числа, синим – числа с плавающей точкой и дробной частью.

Markdown Скопировать код | Преобразование | |:---------:| | 🔵2.0->🔴 | | 🔵4.0->🔴 |

Так мы видим, какие из чисел являются целыми.

Проблемы с точностью чисел с плавающей точкой: важные моменты

Важно контролировать точность при работе с числами с плавающей точкой. Рассмотрим ключевые моменты.

Сравнение float-значений: будьте внимательны

Сравнение чисел с плавающей точкой может оказаться подводным камнем из-за особенностей их внутреннего представления. Используйте специальные функции, учитывающие особенности округления.

Инструменты округления в Python

В Python есть множество функций, позволяющих работать с округлением чисел, таких как round() , math.floor() , math.ceil() . Они будут полезны при работе с числами с плавающей точкой:

Python Скопировать код whole = round(8.5) # нам умеют округлять!

Будьте осторожны с крайними случаями

Будьте аккуратны при работе с очень большими числами или малыми десятичными дробями, а также при выполнении последовательности операций, которые могут накапливать ошибки округления. В таких случаях модуль decimal в Python может оказаться полезным, так как он обеспечивает большую точность в ущерб производительности.

