Проверка строки на наличие только пробелов: Java и Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки, состоит ли строка исключительно из пробельных символов, можно применить метод isspace() :

Python Скопировать код result = your_string.isspace() # Вернет True, если строка содержит в себе только пробелы

Если result возвращает True , значит, ваша строка полностью состоит из пробелов. В противном случае у вас есть символы, отличные от пробелов, и вам, возможно, потребуется дополнительная обработка вашего текста.

Расширенная проверка: и пустые строки также

Метод isspace() идеально подходит для строки, состоящей из различных пробельных символов. Но что, если строка полностью пуста? Такие строки побудят isspace() возвратить False . Давайте посмотрим, как можно расширить наш подход:

Python Скопировать код def is_only_whitespace(s): return s.isspace() or not s # Python находит смысл даже в пустоте.

Эта функция легко справляется как со совершенно пустыми строками, так и со строками, содержащими только пробельные символы.

Альтернатива с использованием метода strip

Важно не только то, что в строке присутствует, но и то, что возможно удалить. Другой подход заключается в том, чтобы применить метод strip() и посмотреть, что останется после:

Python Скопировать код result = not your_string.strip() # Если после удаления пробелов в начале и конце, строка получила ноль символов

После комбинации strip() и not будет возвратить True в случае, если после удаления пробелов строка становится пустой, что говорит о том, что изначально эта строка содержала только пробельные символы.

Надёжное кодирование: пустая или пробельная строка

Иногда необходимо определить, пуста ли строка или состоит исключительно из пробельных символов. Следующая функция отлично справится с этим заданием:

Python Скопировать код def is_empty_or_whitespace(s): return not s or s.isspace() # Мы любим порядок и тишину, как заботливый библиотекарь.

Не только пробелы: знакомство с Unicode

Мир Unicode невероятно обширен. Символы табуляции \t , переносы

, возвраты каретки \r и множество других символов также относятся к категории пробельных. Но не волнуйтесь! Метод isspace() с лёгкостью распознает всех этих персонажей.

Проверка множества строк: обработка коллекции

А что, если у вас есть огромное количество строк для проверки? Python предлагает вам удобные инструменты для этой задачи:

Python Скопировать код strings = [" ", " текст ", "\t

", ""] only_whitespace = [s.isspace() or not s for s in strings] # Обработка множества строк сразу – профессиональный подход!

Вы получите список булевых значений, указывающих, состоят ли они только из пробельных символов.

Визуализация

Представьте себе строку как лист бумаги. Используя .isspace() , мы спрашиваем: "Покрыт ли этот лист только белыми незаписанными областями?" (пробельные символы)?

Python Скопировать код >>> paper = " " >>> is_blank = paper.isspace()

Применение метода isspace() подобно использованию увеличительного стекла 🔍 для проверки, не покрыта ли бумага чернилами (непробельными символами). Если мы что-то находим, результатом будет False . Если же лист абсолютно чист, то вернется True .

