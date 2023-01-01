Проверка строки на наличие только пробелов: Java и Python#Основы Python #Java Core #Работа со строками
Быстрый ответ
Для проверки, состоит ли строка исключительно из пробельных символов, можно применить метод
isspace():
result = your_string.isspace() # Вернет True, если строка содержит в себе только пробелы
Если
result возвращает
True, значит, ваша строка полностью состоит из пробелов. В противном случае у вас есть символы, отличные от пробелов, и вам, возможно, потребуется дополнительная обработка вашего текста.
Расширенная проверка: и пустые строки также
Метод
isspace() идеально подходит для строки, состоящей из различных пробельных символов. Но что, если строка полностью пуста? Такие строки побудят
isspace() возвратить
False. Давайте посмотрим, как можно расширить наш подход:
def is_only_whitespace(s):
return s.isspace() or not s # Python находит смысл даже в пустоте.
Эта функция легко справляется как со совершенно пустыми строками, так и со строками, содержащими только пробельные символы.
Альтернатива с использованием метода strip
Важно не только то, что в строке присутствует, но и то, что возможно удалить. Другой подход заключается в том, чтобы применить метод
strip() и посмотреть, что останется после:
result = not your_string.strip() # Если после удаления пробелов в начале и конце, строка получила ноль символов
После комбинации
strip() и
not будет возвратить
True в случае, если после удаления пробелов строка становится пустой, что говорит о том, что изначально эта строка содержала только пробельные символы.
Надёжное кодирование: пустая или пробельная строка
Иногда необходимо определить, пуста ли строка или состоит исключительно из пробельных символов. Следующая функция отлично справится с этим заданием:
def is_empty_or_whitespace(s):
return not s or s.isspace() # Мы любим порядок и тишину, как заботливый библиотекарь.
Не только пробелы: знакомство с Unicode
Мир Unicode невероятно обширен. Символы табуляции
\t, переносы
\n, возвраты каретки
\r и множество других символов также относятся к категории пробельных. Но не волнуйтесь! Метод
isspace() с лёгкостью распознает всех этих персонажей.
Проверка множества строк: обработка коллекции
А что, если у вас есть огромное количество строк для проверки? Python предлагает вам удобные инструменты для этой задачи:
strings = [" ", " текст ", "\t\n", ""]
only_whitespace = [s.isspace() or not s for s in strings] # Обработка множества строк сразу – профессиональный подход!
Вы получите список булевых значений, указывающих, состоят ли они только из пробельных символов.
Визуализация
Представьте себе строку как лист бумаги. Используя
.isspace(), мы спрашиваем: "Покрыт ли этот лист только белыми незаписанными областями?" (пробельные символы)?
>>> paper = " "
>>> is_blank = paper.isspace()
Применение метода
isspace() подобно использованию увеличительного стекла 🔍 для проверки, не покрыта ли бумага чернилами (непробельными символами). Если мы что-то находим, результатом будет
False. Если же лист абсолютно чист, то вернется
True.
Полезные материалы
- Встроенные типы: str.isspace() — официальная документация Python по
str.isspace().
- Проверка строки на наличие исключительно пробельных символов — обсуждения и решения на Stack Overflow.
- Методы работы со строками в Python — учебное пособие по работе со строками при помощи встроенных методов Python.
- Работа с регулярными выражениями в Python — использование регулярных выражений при помощи модуля
re.
- Удаление пробелов из строки в Python — руководство по удалению пробелов в Python с использованием
strip(),
lstrip()и
rstrip().
- Все о функции all() в Python — описание функции
all(), применяемой в условных конструкциях Python.
Антон Крылов
Python-разработчик