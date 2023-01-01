Проверка строки на ASCII в Python: альтернатива ord()

Быстрый ответ

Для определения строки ASCII в Python 3.7 и более новых версиях, можно использовать встроенный метод isascii():

print("ASCII" if my_string.isascii() else "Не ASCII")

В более ранних версиях Python проверка осуществляется посредством метода кодирования:

print("ASCII" if my_string.encode('ascii', 'ignore') == my_string.encode() else "Не ASCII")

В зависимости от версии Python и потребности в совместимости с предыдущими версиями при необходимости может использоваться ассоциированный с строки метод .isascii() или метод encode().

Пошаговый план для смены профессии

Работа со строками в Python

Работая со строками в Python, следует помнить, что они по умолчанию разрабатываются как последовательности символов Unicode.

Чтобы проверить соответствие строки стандарту ASCII, можно использовать str.isascii() в Python версии 3.7 и выше.

Использование decode() и исключений

Функция decode() может быть использована для проверки, является ли строка ASCII-кодированной.

try:
    my_string.decode('ascii')
    print("ASCII")
except UnicodeDecodeError:
    print("Не ASCII")

В данном случае, попытка декодировать строку в ASCII выдаст исключение, если строка не соответствует этому формату.

Встроенная функция ord()

Функция ord() проверяет каждый символ строки на принадлежность к диапазону ASCII.

is_ascii = all(ord(c) < 128 for c in my_string)

Погружаемся глубже – понимаем происхождение вашей строки

Понимание как была сгенерирована строка важно для определения подхода к её кодированию.

Дополнительные способы и особые случаи

Существуют и другие методы для работы с ASCII кодировкой.

В мире кодировок

is_ascii = len(my_string) == len(my_string.encode())

Сравнивая длину строки и длину её кодированного представления, можно проверить соответствие строки ASCII.

Визуализация

Представьте строку как пассажира в аэропорту ASCII:

Регистрация в аэропорту ASCII (✈️): "Только 128 основных пассажиров (0-127), пожалуйста!"

Проверка на безопасность:

boarding_pass = all(ord(c) < 128 for c in string)

Кто может сесть на борт:

Строка: "hello"    Посадка одобрена: ✅
Строка: "café"     Посадка отклонена: ❌

На борту – только ASCII.

Глубокое погружение – рассмотрим Unicode

Метод encode() с опцией 'ignore' используется для пропуска символов, которые не относятся к ASCII:

ascii_string = my_string.encode('ascii', 'ignore')
is_ascii = ascii_string.decode('ascii') == my_string

Снова обратимся к функции ord()

Проверяем каждый символ, используя ord(c) < 128:

for c in my_string:
    if ord(c) >= 128:
        print(f"Обнаружен символ не-ASCII: {c}")
        break

Продвинутый подход: нормализация Unicode

Нормализация обеспечивает единообразное кодирование визуально идентичных строк Unicode. В контексте ASCII это имеет значение:

import unicodedata
normalized_string = unicodedata.normalize('NFD', my_string)
is_ascii = normalized_string.isascii()

Производится нормализация к формату 'NFD'.

