Проверка статуса пользователя в Django: request.user.is_authenticated

Быстрый ответ

Для определения, авторизован ли пользователь в Django, достаточно проверить свойство request.user.is_authenticated . Если пользователь авторизован, это свойство возвращает истину, в противном случае — ложь. Пример использования в функции представления:

def my_view(request):
    if request.user.is_authenticated:
        return HttpResponse("Добро пожаловать обратно!")
    else:
        return HttpResponse("Пожалуйста, авторизуйтесь.")

Для контроля доступа используйте проверку if request.user.is_authenticated в функциях представлений.

Где и когда производить аутентификацию

В начале функций-представлений для авторизованных пользователей следует выполнять проверку аутентификации. Для этого можно использовать декоратор @login_required , который отсечет неавторизованных пользователей.

from django.contrib.auth.decorators import login_required

@login_required
def my_secure_view(request):
    # ваш код функции-представления тут

Для классовых представлений (CBV) используйте миксин LoginRequiredMixin с той же целью.

Защита содержимого (шаблоны)

В шаблонах Django можно использовать {% if user.is_authenticated %} для контроля доступа к содержимому. Убедитесь, что переменная user корректно передана в шаблон.

{% if user.is_authenticated %}
    Добро пожаловать, {{ user.username }}!
{% else %}
    <a href="{% url 'login' %}">Авторизуйтесь</a>
{% endif %}

Если возникают проблемы, убедитесь, что пользователь присутствует в контексте и в синтаксисе нет ошибок.

Визуализация

Можно считать user.is_authenticated вашим личным портье:

**Вход в дом (🏠):**
| Состояние | Действие | Результат |
| -------------------- | -------------- | ----------------------- |
| **Есть ключ** 🔑 | Пытаемся войти | 🟢 Добро пожаловать! |
| **Ключа нет** 🗝️❌ | Пытаемся войти | 🔴 Вход запрещён. Авторизуйтесь. |

А на сайте user.is_authenticated выполняет роль "дверника":

if user.is_authenticated:
    print('Доступ разрешён: Добро пожаловать домой! 🏠🟢')
else:
    print('Доступ запрещён: Пожалуйста, авторизуйтесь. 🔴')

Как перед входом в дом проверяется наличие ключей, так и user.is_authenticated в Django проверяет токен аутентификации перед доступом к приватным представлениям.

Обработка JSON-ответов

При работе с JsonResponse и user.is_authenticated иногда необходимо преобразовать значение последнего в простой булев тип, поскольку это выражение может быть упакованным в специальный тип – CallableBool:

return JsonResponse({
    "is_authenticated": bool(request.user.is_authenticated)
})

Полезные материалы

Подробнее по теме можно узнать из: официальной документации Django; руководств по системе аутентификации; справочника по API модели User; уроков на сайтах Real Python, Simple is Better Than Complex и MDN; а также из обзора работы с миксином LoginRequiredMixin для классовых представлений.