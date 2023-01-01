Проверка повторения строк в Python: эффективное решение

Быстрый ответ

Чтобы определить, повторяется ли подстрока в строке, проверьте, содержится ли исходная строка в удвоенной версии её самой, из которой убраны первый и последний символы:

Python Скопировать код def is_repeated(s): return s in (s + s)[1:-1] # Пример использования: print(is_repeated("abcabc")) # Вернёт True print(is_repeated("abcd")) # Вернёт False

Этот метод работает, потому что любая повторяющаяся последовательность будет присутствовать в удвоенной версии её самой.

Стратегии для различных условий использования

Конкретный метод определения повторов зависит от размера и сложности анализируемых строк. Рассмотрим несколько подходов для разных ситуаций.

Большие строки: функция principal_period

Для анализа больших строк можно использовать следующий метод. Функция principal_period находит в строке самую короткую повторяющуюся подстроку с помощью метода string.find() :

Python Скопировать код def principal_period(s): i = (s + s).find(s, 1, -1) return None if i == -1 else s[:i] print(principal_period("abcabc")) # Вернет 'abc' print(principal_period("abcd")) # Вернет None

Пояснение к коду: "Мы ищем исходную строку в её удвоенном отображении!"

Поклонники регулярных выражений

Тем, кто отдаёт предпочтение регулярным выражениям, может подойти следующий подход. Здесь мы применяем паттерн (.+?)\1+$ вместе с функцией re.fullmatch() :

Python Скопировать код import re def is_repeated_regex(s): return re.fullmatch(r"(.+?)\1+$", s) is not None print(is_repeated_regex("abcabc")) # Вернет True print(is_repeated_regex("abcd")) # Вернет False

Пояснение к коду: "Возникает резонанс в мире строк!"

Оптимизация алгоритма

Мы можем ускорить процесс, оптимизировав количество итераций с помощью функции divmod и генератора делителей:

Python Скопировать код def divisors(n): # Ищем делители длины строки, не превышающие её половину i = 1 while i <= n // 2: if n % i == 0: yield i i += 1 yield n def is_repeated_optimized(s): # Проверяем, совпадает ли строка с результатом умножения её начальной части на количество раз, равное частному от деления длины строки на делитель return any(s[:i] * (len(s) // i) == s for i in divisors(len(s))) print(is_repeated_optimized("abcabc")) # Вернет True print(is_repeated_optimized("abcd")) # Вернет False

Пояснение ко второму коду: "Мы в поиске идеального совпадения!"

Визуализация

Поиск повторяющихся шаблонов похож на процесс сканирования последовательности ДНК 🧬:

Markdown Скопировать код Последовательность: "ABABAB" Встречается повторение? 🔍

Markdown Скопировать код Шаг 1: (A)B ABA B – Разница после первого символа Шаг 2: (AB) ABAB – Разница после двух первых символов Шаг 3: (ABA) BAB – Разница после трёх символов Шаг 4: (ABAB) AB – ✅ Совпадение обнаружено после четырёх символов

Markdown Скопировать код Итог: 🔄 Шаблон "AB" повторяется в "ABABAB"

Финальная фраза: "Отличная работа, Шерлок, мы справились! 🕵️"

Сравнение производительности методов

Методы вроде principal_period и is_repeated_optimized эффективны при обработке больших строк, ускоряя их обработку в среднем на пять раз. При экстремальных условиях ускорение может достигать пятидесяти раз. Однако на практике часто самым быстрым оказывается метод сравнения строк:

Python Скопировать код # Измеряем время выполнения и строим график times = [timeit.timeit(setup=code_setup, number=1000) for method in methods] sns.barplot(x=methods, y=times) plt.ylabel('Время выполнения, с') plt.show()

Пояснение к выводу графика: "Seaborn поднимается на подиум – мы дрессируем графики!"

Обработка исключительных случаев

При обработке строк важно учесть несколько нюансов.

Пустые строки

Функции должны возвращать False для пустых строк. Технически пустая строка является бесконечно повторяющейся, но такой вариант нам не подходит.

Unicode и символы с особым значением

Важно корректно обрабатывать строки, содержащие символы unicode и специальные символы. Имейте в виду, что и эмодзи могут повторяться! 😁😁

Работа с памятью при обработке больших строк

В Python строки неизменны, и операции со срезами создают новые строки. Это может привести к значительному расходу памяти при работе с большими строками.

Совместимость со старыми версиями Python

Если вы используете Python 2.x, следует использовать // для выполнения целочисленного деления, чтобы избежать возможных ошибок с вещественным делением, которое допустимо в Python 3.

