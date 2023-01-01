Проверка повторения строк в Python: эффективное решение#Основы Python #Алгоритмы #Работа со строками
Быстрый ответ
Чтобы определить, повторяется ли подстрока в строке, проверьте, содержится ли исходная строка в удвоенной версии её самой, из которой убраны первый и последний символы:
def is_repeated(s):
return s in (s + s)[1:-1]
# Пример использования:
print(is_repeated("abcabc")) # Вернёт True
print(is_repeated("abcd")) # Вернёт False
Этот метод работает, потому что любая повторяющаяся последовательность будет присутствовать в удвоенной версии её самой.
Стратегии для различных условий использования
Конкретный метод определения повторов зависит от размера и сложности анализируемых строк. Рассмотрим несколько подходов для разных ситуаций.
Большие строки: функция principal_period
Для анализа больших строк можно использовать следующий метод. Функция
principal_period находит в строке самую короткую повторяющуюся подстроку с помощью метода
string.find():
def principal_period(s):
i = (s + s).find(s, 1, -1)
return None if i == -1 else s[:i]
print(principal_period("abcabc")) # Вернет 'abc'
print(principal_period("abcd")) # Вернет None
Пояснение к коду: "Мы ищем исходную строку в её удвоенном отображении!"
Поклонники регулярных выражений
Тем, кто отдаёт предпочтение регулярным выражениям, может подойти следующий подход. Здесь мы применяем паттерн
(.+?)\1+$ вместе с функцией
re.fullmatch():
import re
def is_repeated_regex(s):
return re.fullmatch(r"(.+?)\1+$", s) is not None
print(is_repeated_regex("abcabc")) # Вернет True
print(is_repeated_regex("abcd")) # Вернет False
Пояснение к коду: "Возникает резонанс в мире строк!"
Оптимизация алгоритма
Мы можем ускорить процесс, оптимизировав количество итераций с помощью функции divmod и генератора делителей:
def divisors(n):
# Ищем делители длины строки, не превышающие её половину
i = 1
while i <= n // 2:
if n % i == 0:
yield i
i += 1
yield n
def is_repeated_optimized(s):
# Проверяем, совпадает ли строка с результатом умножения её начальной части на количество раз, равное частному от деления длины строки на делитель
return any(s[:i] * (len(s) // i) == s for i in divisors(len(s)))
print(is_repeated_optimized("abcabc")) # Вернет True
print(is_repeated_optimized("abcd")) # Вернет False
Пояснение ко второму коду: "Мы в поиске идеального совпадения!"
Визуализация
Поиск повторяющихся шаблонов похож на процесс сканирования последовательности ДНК 🧬:
Последовательность: "ABABAB"
Встречается повторение? 🔍
Шаг 1: (A)B ABA B – Разница после первого символа
Шаг 2: (AB) ABAB – Разница после двух первых символов
Шаг 3: (ABA) BAB – Разница после трёх символов
Шаг 4: (ABAB) AB – ✅ Совпадение обнаружено после четырёх символов
Итог: 🔄 Шаблон "AB" повторяется в "ABABAB"
Финальная фраза: "Отличная работа, Шерлок, мы справились! 🕵️"
Сравнение производительности методов
Методы вроде
principal_period и
is_repeated_optimized эффективны при обработке больших строк, ускоряя их обработку в среднем на пять раз. При экстремальных условиях ускорение может достигать пятидесяти раз. Однако на практике часто самым быстрым оказывается метод сравнения строк:
# Измеряем время выполнения и строим график
times = [timeit.timeit(setup=code_setup, number=1000) for method in methods]
sns.barplot(x=methods, y=times)
plt.ylabel('Время выполнения, с')
plt.show()
Пояснение к выводу графика: "Seaborn поднимается на подиум – мы дрессируем графики!"
Обработка исключительных случаев
При обработке строк важно учесть несколько нюансов.
Пустые строки
Функции должны возвращать
False для пустых строк. Технически пустая строка является бесконечно повторяющейся, но такой вариант нам не подходит.
Unicode и символы с особым значением
Важно корректно обрабатывать строки, содержащие символы unicode и специальные символы. Имейте в виду, что и эмодзи могут повторяться! 😁😁
Работа с памятью при обработке больших строк
В Python строки неизменны, и операции со срезами создают новые строки. Это может привести к значительному расходу памяти при работе с большими строками.
Совместимость со старыми версиями Python
Если вы используете Python 2.x, следует использовать
// для выполнения целочисленного деления, чтобы избежать возможных ошибок с вещественным делением, которое допустимо в Python 3.
Полезные материалы
- Методы строк в Python – Официальная документация Python — исчерпывающее руководство по работе со строками в Python.
- Как определить, повторяется ли строка в Python? – Stack Overflow — обсуждение и решение вопроса о поиске повторений в строках.
- re — Работа с регулярными выражениями — Документация Python 3.12.1 — всё о регулярных выражениях в Python.
- itertools — Функции для создания итераторов для эффективного перебора — Документация Python 3.12.1 — функция itertools.cycle() для создания бесконечных итераций.
- Встроенные типы — Документация Python 3.12.1 — использование множеств в Python может быть полезным для проверки уникальности строк.
- Шпаргалка по сложности алгоритмов Big-O — подробная информация о сложности алгоритмов.
- Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта (KMP) для поиска шаблонов – GeeksforGeeks — описание алгоритма KMP, который служит для обнаружения повторяющихся шаблонов.
Антон Крылов
Python-разработчик