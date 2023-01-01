Проверка наличия строки в списке Python: без for#Основы Python #Списки, кортежи, множества #Работа со строками
Быстрый ответ
Если хотите быстро проверить, содержит ли ваша строка элементы из списка, примените следующий код:
any(item in my_string for item in my_list)
Этот код возвратит
True после обнаружения первого совпадения, и
False — если совпадений не было. Важно помнить, что позиция совпадения может быть критична в некоторых случаях, например, при работе с URL или именами файлов.
Исследуем специализированные решения
Манипулирование строками для обнаружения совпадений: в начале или в конце?
Если критично найти совпадение в начале или конце строки, можно использовать методы
startswith() и
endswith(). Они принимают на вход кортежи, что дает возможность проверить сразу несколько вариантов:
my_string.endswith(tuple(my_list)) # Заканчивается ли строка элементом из списка?
my_string.startswith(tuple(my_list)) # Начинается ли строка с элемента из списка?
Работаем с URL и путями к файлам как профессионалы
Для работы с URL наилучшим решением будет использование библиотеки
urlparse, которая точно определяет местоположение ожидаемого совпадения. Для работы с путями к файлам
os.path.splitext поможет разделить имя файла и его расширение, облегчив таким образом сравнение:
from urllib.parse import urlparse
from os.path import splitext
parsed_url = urlparse(my_string)
file_name, file_extension = splitext(parsed_url.path)
if file_extension in my_list:
print("Найдено совпадение в расширении файла!")
Беспокоитесь о ложных срабатываниях? Зря!
В случаях, когда необходима высокая точность и исключение ложных срабатываний, стоит использовать строгие правила совпадений или регулярные выражения.
import re
# Формируем паттерн для поиска полных слов.
pattern = r'\b(?:' + '|'.join(re.escape(word) for word in my_list) + r')\b'
if re.search(pattern, my_string):
print("Найдено точное совпадение слов!")
Мощь в ваших руках: Генераторы списков
С помощью генераторов списков работа со списками превращается в элегантное булево выражение:
# Записываем совпадающие элементы, а затем проверяем их наличие
matches = [item for item in my_list if item in my_string]
has_matches = bool(matches)
Переменная
matches будет содержать все совпадения, а
has_matches указывает на наличие хотя бы одного совпадения.
Визуализация
Представим строку как маршрут высокоскоростной железной дороги:
Высокоскоростная железная дорога (🛤️): "DestinationPython"
А список — как коллекцию скоростных поездов:
Скоростные поезда (🚂🚃): ["Py", "Java", "C++"]
Проверим, сможет ли хотя бы один из поездов преодолеть указанный маршрут:
if any(train in track for train in trains):
print("🚂 Ура! Наш поезд смог преодолеть этот маршрут!")
else:
print("🚧 Очень жаль, но поезд не смог преодолеть этот маршрут.")
Результат:
🚂🚃 -> 🛤️ : "Py" ✅ (Поезд "Py" успешно проехал!) 🚂🚃 -> 🛤️ : "Java" ❌ (Поезд "Java" не проехал, нужно попробовать другой.)
Полезные материалы
- Есть ли у Python метод 'contains' для подстроки в строке? – Stack Overflow – Обзор методов поиска подстрок в Python.
- Встроенные типы — Документация Python 3.12.2 – Методы для работы со строками в Python.
- Метод find() для строк в Python – GeeksforGeeks – Детальное описание метода
find().
- Метод find() для строк в Python – W3Schools – Обучение использованию метода 'find'.
- Python: проверка содержит ли строка другую строку – DigitalOcean – Как определить, содержится ли одна строка в другой.
- Генераторы списков в Python (с примерами) – Programiz – Все о генераторах списков в Python.
- Как проверить, является ли строка подстрокой элементов в списке строк – Stack Overflow – Обсуждение задачи поиска подстрок.
Таисия Ермакова
backend-разработчик