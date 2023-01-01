Проверка наличия следующего элемента в итераторах Python#Основы Python #Генераторы и итераторы
Быстрый ответ
Чтобы эмулировать метод
hasnext() в Python, примените функцию
next() со значением по умолчанию:
iterator = iter([1, 2, 3])
while (current := next(iterator, None)) is not None:
print(current)
Компактность этого цикла обусловлена использованием оператора присваивания (:=), введённого в Python 3.8, для одновременного присваивания значения и проверки его, при этом исключается возникновение исключения
StopIteration.
Стратегии для hasnext() в Python
Использование для ограничителей
В случае, когда значение
None может быть элементом итерируемой последовательности, рекомендуется использовать уникальный ограничитель для безопасной операции:
# "Никто не ожидает Испанской инквизиции!" – эту фразу можно применить и к этому ограничителю.
sentinel = object()
iterator = iter([1, 2, None, 4])
while (current := next(iterator, sentinel)) is not sentinel:
print(current if current is not None else 'значение None')
Создание своих оболочек
Пользовательские итераторы могут инкапсулировать данную логику, предоставляя более понятный интерфейс для использования:
class IteratorWithHasNext:
def __init__(self, iterable):
self._iter = iter(iterable)
self._cache = next(self._iter, None)
def __iter__(self):
return self
def __next__(self):
if self._cache is None:
raise StopIteration
current = self._cache
self._cache = next(self._iter, None)
return current
def hasnext(self):
return self._cache is not None
my_iterator = IteratorWithHasNext([1, 2, 3])
while my_iterator.hasnext():
print(next(my_iterator))
Использование встроенных возможностей Python
Циклы for
Структура циклов for в Python предусматривает автоматическое управление условием завершения итерации и корректное обработавание
StopIteration:
for element in iter([1, 2, 3]):
print(element)
Оценка оставшихся элементов
Функция итератора
__length_hint__() позволяет даёт представление о количестве оставшихся элементов, тем самым предоставляя возможность глянуть вперед:
it = iter([1, 2, 3])
while True:
try:
value = next(it)
print(value)
except StopIteration:
break
finally:
print(f"Примерно осталось {it.__length_hint__()} элементов")
Визуализация
Процесс эмуляции метода
hasnext() можно сравнить с чтением книги (📖), когда вы просматриваете следующую страницу, не перелистывая текущую:
with open('novel.txt') as book:
while True:
# Читаем, сохраняя интерес
current_page = next(book, None)
if current_page is None:
# История подошла к концу.
break
print('Текущая страница:', current_page)
next_page = next(book, None)
if next_page:
# Удивительно, но благодаря Python мы можем заглянуть вперёд!
print('Предпросмотр следующей страницы:', next_page)
# Не испортим себе удовольствие чтения, возвращаемся обратно
book.seek(book.tell() – len(next_page))
else:
print("**Конец книги, страниц больше нет!**")
Подробное изучение итерации в Python
Учёт потенциальных подводных камней
Благодаря надёжным механизмам итерации, Python способен изящно обрабатывать различные особые случаи. Особого внимания заслуживают элементы
None или
False, которые могут ввести в заблуждение при проверке истечения итерации.
Вникновение в продвинутую итерацию
itertools в Python – это набор эффективных инструментов, которые способствуют улучшению процессов итерации:
import itertools as it
data = [1, 2, 3, None, 4]
# Соединение итераторов так же просто, как соединить две палочки для суши
for value in it.chain(data, [None], data):
print(value)
Создание собственных итераторов
Определяя собственный итератор, возможности не ограничиваются одним методом
hasnext(). Вы можете заглянуть в будущее с помощью ленивого вычисления или даже создать бесконечные последовательности, последовав протоколу итераторов Python!
Антон Крылов
Python-разработчик