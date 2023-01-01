Проверка наличия подстрок из списка в Pandas Series

Быстрый ответ

Для того чтобы проверить, содержит ли строка одну из подстрок из списка в серии Pandas, необходимо создать регулярное выражение, используя этот список подстрок — ['substr1', 'substr2', ...] — и применить к нему метод str.contains :

Python Скопировать код import pandas as pd # DataFrame с колонкой, которую нужно проверить df = pd.DataFrame({'column': ['text1', 'text2', ...]}) # Список подстрок, которые мы ищем substrings = ['substr1', 'substr2', ...] # Регулярное выражение для поиска подстрок df['matches'] = df['column'].str.contains('|'.join(substrings))

Если ваши подстроки включают специальные символы, воспользуйтесь функцией re.escape для их экранирования:

Python Скопировать код import re # Экранирование спецсимволов в подстроках escaped_substrings = [re.escape(substring) for substring in substrings] regex_pattern = '|'.join(escaped_substrings) # Поиск включая специальные символы df['matches'] = df['column'].str.contains(regex_pattern)

Поиск подстрок: инструкция для детектива

Рассмотрим различные методы поиска подстрок:

Игнорирование регистра

Для осуществления поиска, независимого от регистра символов, используйте параметр case :

Python Скопировать код # Поиск без учёта регистра df['matches'] = df['column'].str.contains(regex_pattern, case=False)

Работа с пропущенными значениями

Если в данных есть пропущенные значения NaN , определите их обработку с помощью параметра na :

Python Скопировать код # Обработка пропущенных значений при поиске df['matches'] = df['column'].str.contains(regex_pattern, na=False)

Борьба с ложными срабатываниями

Для исключения ложных срабатываний, например слова 'pet', используйте просмотр вперёд с отрицанием:

Python Скопировать код # Исключаем ложные срабатывания regex_pattern = r'(?<!pet)' + regex_pattern df['matches'] = df['column'].str.contains(regex_pattern)

Уловки детектива от Pandas: от новичка до профессионала

Pandas предлагает разнообразные подходы к поиску:

Lambda: для тонких настроек

Воспользуйтесь лямбда-функцией и apply для решения нетривиальных задач:

Python Скопировать код # Использование лямбда-выражения для поиска подстрок df['matches'] = df['column'].apply(lambda x: any(sub in x for sub in substrings))

Бинарное хранение результатов

Сохраните результат поиска в бинарном виде:

Python Скопировать код # Конвертация результатов в бинарный формат df['matches'] = df['column'].str.contains(regex_pattern).astype(int)

Использование 're.compile' для компиляции регулярных выражений

Компилируйте сложные регулярные выражения с помощью re.compile :

Python Скопировать код # Применение скомпилированного регулярного выражения pattern = re.compile(regex_pattern) df['matches'] = df['column'].str.contains(pattern)

Визуализация

В этом разделе мы представляем наглядный пример работы str.contains в Pandas, аналогично процессу отбора актёров для роли в драме:

Markdown Скопировать код Сцена: "Быстрая коричневая лиса" Актёры: ["лиса", "собака", "кот"]

Поиск проходим следующим образом:

Python Скопировать код script = '|'.join(substrings) df['text'].str.contains(script)

Результаты отбора:

Markdown Скопировать код Результат кастинга: [👎, 👎,👎, 👍]

Тут True (👍) означает, что подстрока найдена, а False (👎) – что поиск неуспешен.

Наука об обнаружении

Pandas предоставляет следующие инструменты для работы с данными, аналогично инструментам детектива:

.str.contains() : фиксирует совпадения с подстроками.

: фиксирует совпадения с подстроками. '|' : объединяет несколько условий поиска.

: объединяет несколько условий поиска. re.escape() : предотвращает непредвиденные эффекты от специальных символов.

: предотвращает непредвиденные эффекты от специальных символов. apply и lambda : позволяют проводить сложные поисковые операции.

Создание улучшенных запросов

Следующие методы помогут повысить эффективность поиска:

Точный поиск с исключениями

Сократите результаты поиска, исключив нежелательные совпадения:

Python Скопировать код # Исключение ненужных совпадений regex_pattern = r'^(?!.*(unwanted1|unwanted2)).*' df['matches'] = df['column'].str.contains(regex_pattern)

Масштабирование с помощью сторонних ресурсов

Для улучшения производительности и гибкости используйте стороннюю библиотеку regex :

Python Скопировать код import regex # Улучшенный поиск с помощью regex.search() df['matches'] = df['column'].apply(lambda x: bool(regex.search(regex_pattern, x)))

Извлечение соответствующих фрагментов

Метод str.extract поможет найти и извлечь искомые подстроки:

Python Скопировать код # Извлекаем подстроки df['extracted_substring'] = df['column'].str.extract(f'({regex_pattern})')

