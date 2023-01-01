Проверка наличия конкретного значения в столбце Pandas
Быстрый ответ
Чтобы проверить, содержит ли столбец датафрейма Pandas определённое значение, используйте следующий код:
if 'значение' in df['столбец'].values:
print('Элемент найден!')
Для поиска строк или шаблонов в значениях столбца можно применить метод
str.contains():
if df['столбец'].str.contains('шаблон').any():
print('Элемент обнаружен!')
Создание булевого массива осуществляется с помощью метода
isin():
df['столбец'].isin(['значение'])
Фильтрация строк DataFrame, содержащих нужное значение, ведется через
loc:
df.loc[df['столбец'].isin(['значение'])]
Учтите, что значения столбцов и индексы DataFrame — разные вещи:
# Этот код не так работает, как могло показаться!
if 'значение' in df['столбец']:
print('Не то, что нам нужно!')
Обрабатываете большие датафреймы? Скорость важна!
Чтобы ускорить процесс поиска значения в больших датафреймах, примените структуру
set:
value_set = set(df['столбец'].values)
if 'значение' in value_set:
print("Эффективно!")
Обработка текстовых данных: свои особенности
Если столбец содержит текстовые данные, метод
str.contains() будет весьма полезен. Но будьте готовы, что с большими датафреймами это может быть медленнее.
Поиск частичного совпадения текста
mask = df['текстовый_столбец'].str.contains('Уолдо')
Подсчёт количества совпадений
count = df['текстовый_столбец'].str.contains('Уолдо').sum()
Игнорирование регистра символов
mask = df['текстовый_столбец'].str.contains('Уолдо', case=False)
Визуализация
Приведем пример проверки наличия определенного вкуса чипсов в упаковке:
Задача — узнать, есть ли среди чипсов те, которые вкусом напоминают BBQ.
Для этого применим «детектор вкусов» (`.contains()`):
Код:
crisp_box.contains('BBQ')
Результаты:
[Salt, Vinegar, Salsa, BBQ, Cheese] ➡️ True
[Salt, Vinegar, Salsa, Cheese] ➡️ False
Итак: либо Чипсы найдены!, либо Чипсов такого вида нет!.
Продвинутые поисковые запросы и потенциальные трудности
Одновременный поиск нескольких значений
df[df['столбец'].isin(['сокровище1', 'сокровище2', 'сокровище3'])]
Работа с отсутствующими данными (NaN)
df[df['столбец'].isin(['значение1']) & df['столбец'].notnull()]
Условия, приводящие к обратным результатам
if 'значение' not in df['столбец'].values:
print('Мир наизнанку!')
Оптимизация обработки больших датафреймов
Для увеличения скорости поиска используйте векторизированные операции и множества.
Погружение в pandas
Задачи, которые не охватывает документация pandas, зачастую решаются с помощью итераций по строкам DataFrame или метода apply. Для глубокого понимания всегда имейте при себе документацию по Pandas!
Полезные материалы
- pandas.Series.str.contains — официальная документация pandas 2.2.0 — помощь в проверке наличия текстовых строк.
- pandas.DataFrame.any — официальная документация pandas 2.2.0 — обзор использования логических операций.
- pandas.Series.isin — официальная документация pandas 2.2.0 — помощь при проверке наличия нескольких значений.
- 6. Выражения — Документация Python 3.12.2 — руководство по использованию
inдля проверок на принадлежность в Python.
- python – Как определить, содержит ли столбец Pandas определённое значение – Stack Overflow — примеры решений на основе реальных задач.
- Индексация данных и выбор | Руководство по Data Science на Python — подробное руководство по работе с выбором данных в pandas.
Екатерина Громова
аналитик данных