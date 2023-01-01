Проверка на дубликаты в плоском списке на Python

Проверка на дубликатах в плоском списке на Python
Быстрый ответ
Вы можете эффективно обнаружить наличие дубликатов в списке
my_list благодаря следующему конструктивному и краткому коду на одну строку:
has_duplicates = len(my_list) > len(set(my_list))
В переменной
has_duplicates будет храниться значение
True, если в списке
my_list обнаружены повторяющиеся элементы.
Подводные камни "нехешируемых" типов
Обратите внимание, что
set() работает только с хешируемыми типами данных. Нехешируемые типы, такие как списки или словари, не поддерживаются этим методом. В такой ситуации вам может пригодиться следующий метод:
def contains_duplicates(seq):
seen = []
return any(i in seen or seen.append(i) for i in seq)
Этот метод подходит для работы с нехешируемыми типами данных, хотя его производительность ниже.
Обработка данных на примере короткого замыкания
Производительность играет ключевую роль, особенно когда речь идет о больших списках. В таких случаях использование короткого замыкания может сильно помочь. Метод с использованием
any(), например, останавливает свое выполнение как только находит дубликат.
Высокопроизводительный подход — функция all_distinct, авторства Денниса Откидача:
def all_distinct(iterable):
seen = set()
return not any(i in seen or seen.add(i) for i in iterable)
Для поиска дубликатов применяется следующий вызов:
not all_distinct(my_list).
Управление гигантскими списками
С очень большими списками требуется особое внимание к использованию памяти и временной сложности алгоритмов. В этом случае подходит использование функционального программирования с методом
functools.reduce:
from functools import reduce
def reducer(seen, element):
if element in seen:
raise ValueError("Обнаружен дубликат")
seen.add(element)
return seen
try:
reduce(reducer, set(), my_list)
except ValueError:
has_duplicates = True
else:
has_duplicates = False
Данный метод также обладает высокой асимптотической эффективностью и не создает дополнительные списки в памяти.
Визуализация
Используя аналогию, задачу поиска дубликатов можно представить как сортировку яиц на конвейере:
Пример: [🥚, 🥚, 🍳, 🥚, 🍳]
Есть ли дубликаты? Пришло время разобраться!
has_duplicates = len(set(your_list)) != len(your_list)
Сравнение исходного списка с уникальным множеством позволяет обнаружить наличие дубликатов.
Детали поиска дубликатов с помощью
Часто нужно не просто выявить повторяющиеся элементы, но и получить подробную информацию о них. В этом поможет
collections.Counter, который предоставит точный подсчет повторений каждого элемента:
from collections import Counter
item_count = Counter(my_list)
duplicates = {item: count for item, count in item_count.items() if count > 1}
Теперь в переменной
duplicates хранится детализированная информация о дубликатах в списке.
Когда pandas приходят на помощь
Если
my_list используется для обработки больших объемов данных, возможно, вам пригодится библиотека pandas:
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(my_list, columns=['values'])
has_duplicates = df.duplicated().any()
Pandas предоставляет простые и эффективные инструменты для обнаружения дубликатов в данных.
Оставаться в безопасной зоне с помощью doctests
Для проверки корректности работы функций используйте встроенные тесты в документации — doctests:
def all_distinct(iterable):
"""
>>> all_distinct([1, 2, 3])
True
>>> all_distinct([1, 2, 2])
False
"""
seen = set()
return not any(i in seen or seen.add(i) for i in iterable)
import doctest
doctest.testmod()
Doctests помогут гарантировать надёжность и стабильность работы ваших функций.
Полезные материалы
- 5. Структуры данных — Python 3.12.2 документация — Подробная информация о множествах в Python.
- Множества в Python – Real Python — Обучающий материал о базовых операциях с множествами.
- Checking for item uniqueness in list — Обсуждение методов проверки уникальности элементов в списке на форуме Stack Overflow.
- collections — Контейнерные типы данных — Информация о
collections.Counterи его применении.
- itertools — Структурирование итераторов для циклов — Ипользование
itertools.groupbyдля группировки одинаковых элементов списка.
- TimeComplexity – Python Wiki — Обсуждение временной сложности операций со структурами данных в Python.
- Cost of len() function — Дискуссия об эффективности функции
len()в Python.
Таисия Ермакова
backend-разработчик