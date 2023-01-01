logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Проверка на дубликаты в плоском списке на Python
Перейти

#Основы Python  #Списки, кортежи, множества  #Алгоритмы  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Вы можете эффективно обнаружить наличие дубликатов в списке my_list благодаря следующему конструктивному и краткому коду на одну строку:

Python
Скопировать код
has_duplicates = len(my_list) > len(set(my_list))

В переменной has_duplicates будет храниться значение True, если в списке my_list обнаружены повторяющиеся элементы.

Подводные камни "нехешируемых" типов

Обратите внимание, что set() работает только с хешируемыми типами данных. Нехешируемые типы, такие как списки или словари, не поддерживаются этим методом. В такой ситуации вам может пригодиться следующий метод:

Python
Скопировать код
def contains_duplicates(seq): 
    seen = []
    return any(i in seen or seen.append(i) for i in seq)

Этот метод подходит для работы с нехешируемыми типами данных, хотя его производительность ниже.

Обработка данных на примере короткого замыкания

Производительность играет ключевую роль, особенно когда речь идет о больших списках. В таких случаях использование короткого замыкания может сильно помочь. Метод с использованием any(), например, останавливает свое выполнение как только находит дубликат.

Высокопроизводительный подход — функция all_distinct, авторства Денниса Откидача:

Python
Скопировать код
def all_distinct(iterable):
    seen = set()
    return not any(i in seen or seen.add(i) for i in iterable)

Для поиска дубликатов применяется следующий вызов: not all_distinct(my_list).

Управление гигантскими списками

С очень большими списками требуется особое внимание к использованию памяти и временной сложности алгоритмов. В этом случае подходит использование функционального программирования с методом functools.reduce:

Python
Скопировать код
from functools import reduce

def reducer(seen, element): 
    if element in seen:
        raise ValueError("Обнаружен дубликат")
    seen.add(element)
    return seen

try:
    reduce(reducer, set(), my_list)
except ValueError:
    has_duplicates = True
else:
    has_duplicates = False

Данный метод также обладает высокой асимптотической эффективностью и не создает дополнительные списки в памяти.

Визуализация

Используя аналогию, задачу поиска дубликатов можно представить как сортировку яиц на конвейере:

Пример: [🥚, 🥚, 🍳, 🥚, 🍳]

Есть ли дубликаты? Пришло время разобраться!

Python
Скопировать код
has_duplicates = len(set(your_list)) != len(your_list)

Сравнение исходного списка с уникальным множеством позволяет обнаружить наличие дубликатов.

Детали поиска дубликатов с помощью

Часто нужно не просто выявить повторяющиеся элементы, но и получить подробную информацию о них. В этом поможет collections.Counter, который предоставит точный подсчет повторений каждого элемента:

Python
Скопировать код
from collections import Counter
item_count = Counter(my_list)
duplicates = {item: count for item, count in item_count.items() if count > 1}

Теперь в переменной duplicates хранится детализированная информация о дубликатах в списке.

Когда pandas приходят на помощь

Если my_list используется для обработки больших объемов данных, возможно, вам пригодится библиотека pandas:

Python
Скопировать код
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(my_list, columns=['values'])
has_duplicates = df.duplicated().any()

Pandas предоставляет простые и эффективные инструменты для обнаружения дубликатов в данных.

Оставаться в безопасной зоне с помощью doctests

Для проверки корректности работы функций используйте встроенные тесты в документации — doctests:

Python
Скопировать код
def all_distinct(iterable):
    """
    >>> all_distinct([1, 2, 3])
    True
    >>> all_distinct([1, 2, 2])
    False
    """
    seen = set()
    return not any(i in seen or seen.add(i) for i in iterable)

import doctest
doctest.testmod()

Doctests помогут гарантировать надёжность и стабильность работы ваших функций.

Полезные материалы

  1. 5. Структуры данных — Python 3.12.2 документация — Подробная информация о множествах в Python.
  2. Множества в Python – Real Python — Обучающий материал о базовых операциях с множествами.
  3. Checking for item uniqueness in list — Обсуждение методов проверки уникальности элементов в списке на форуме Stack Overflow.
  4. collections — Контейнерные типы данных — Информация о collections.Counter и его применении.
  5. itertools — Структурирование итераторов для циклов — Ипользование itertools.groupby для группировки одинаковых элементов списка.
  6. TimeComplexity – Python Wiki — Обсуждение временной сложности операций со структурами данных в Python.
  7. Cost of len() function — Дискуссия об эффективности функции len() в Python.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как проверить наличие дубликатов в списке на Python?
1 / 5

Таисия Ермакова

backend-разработчик

Свежие материалы
Как скачать и установить Python на Android
6 сентября 2024
Лучшие каналы для изучения Python
6 сентября 2024
Видео уроки по искусственному интеллекту
6 сентября 2024

Загрузка...