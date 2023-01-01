Проверка корректности email с помощью regex: все типы#Веб-разработка #Валидация форм #Регулярные выражения
Быстрый ответ
import re
# Регулярное выражение, составленное в MATLAB
pattern = re.compile(r"^\S+@\S+\.\S+$")
# Проводим проверку электронного адреса
is_valid = pattern.match("user@example.com")
print(is_valid is not None) # Вернёт "True", если адрес действителен, и "False" в противном случае
Модуль
re и функция
compile применяются для создания регулярного выражения, подходящего для распознавания стандартных форматов электронных адресов. Мы проверяем соответствие строки
user@example.com данному шаблону. Значение
True означает, что адрес прошел проверку, а
False — что он некорректен.
Искусство валидации электронной почты
Полноценная проверка электронной почты требует больше, чем простое сопоставление с регулярным выражением. Важно учитывать синтаксис, проверять существование домена, проанализировать MX-записи и доступность SMTP-сервера. Такая валидация подтверждает правильность формата и возможность доставки письма.
Разбор и использование регулярных выражений
Чтобы подтвердить соответствие электронного адреса стандартам RFC-822, можно использовать метод
email.utils.parseaddr(). Он позволяет выделить адрес из строки. Для более детальной проверки стоит обратиться к регулярным выражениям, адаптированным к вариативности символов и форматов:
import re
from email.utils import parseaddr
email_regex = re.compile((r"(^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]+$)"))
address = "user@example.com"
is_valid = email_regex.fullmatch(address)
parsed_email = parseaddr(address)[1]
print(is_valid is not None and parsed_email == address) # Возвращает True, если адрес полностью соответствует шаблону
Таким образом, происходит не только проверка корректности синтаксиса, но и анализ адреса согласно стандартам. Функция
re.fullmatch() гарантирует полное совпадение всей строки с шаблоном.
Проверка доменов и валидация MX-записей
Для подтверждения реальности домена важно убедиться в его существовании и в присутствии MX-записей для соответствующего домена. Подключите библиотеки
dnspython и
validate_email для проверки MX-записей:
from validate_email import validate_email
import dns.resolver
email = "user@example.com"
has_mx_record = validate_email(email, check_mx=True)
resolvable_domain = dns.resolver.resolve(email.split('@')[1], 'MX') is not None
print(has_mx_record and resolvable_domain) # Возвращает "True", если электронный адрес имеет MX-записи и домен разрешим.
Проверка MX-записей позволяет убедиться, что почтовая служба домена активна и способна обрабатывать электронную почту.
Проверка доставляемости – заключительный этап
Для надёжной валидации адреса электронной почты крайне важно провести тестирование SMTP-сервера. Здесь на помощь придёт библиотека
validate_email с опцией
verify=True, которая проверяет, актуален ли почтовый ящик.
# Проверка существования SMTP-ящика
is_deliverable = validate_email(email, verify=True)
print(is_deliverable) # Вернёт "True" если почтовый ящик подтверждён как доставляемый
Визуализация
Строим укрепление для проверки электронной почты 🏰
Ров синтаксической проверки: 🌊 Отвечает ли формат стандарту (user@domain)?
Мостик проверки домена: 🌉 Есть ли у него основание (существует ли домен)?
Башни MX-записей: 🏹 Указывают ли они на гавань (существуют ли MX-записи для почтовых серверов)?
Стены регулярных выражений: 🏰 Сможет ли корабль причалить в наш порт (соответствует ли адрес шаблону)?
Тронный зал валидации: 👑 Королевская печать — можно ли доставить письмо (действителен ли электронный адрес)?
Если все эти условия соблюдены, можно с уверенностью сказать, что электронные адреса готовы к использованию.
Практические методы и рекомендации
Для детальной настройки процесса валидации следует учитывать возможные опечатки, варианты доменов и другие нестандартные ситуации, чтобы улучшить точность проверки.
Обнаружение опечаток
Включение функции проверки на опечатки помогает предлагать коррективы и устраняет ошибки, возникающие из-за неправильно введённых доменных имен. Пример реализации этого подхода:
known_domains = ["gmail.com", "yahoo.com", "hotmail.com"] # Домены, которые проверяются
suggestions = {}
email_parts = email.split("@")
for domain in known_domains:
if email_parts[1].closely_matches(domain):
suggestions[email] = domain # Предлагаем исправление
Учет поддоменов
Многие компании используют поддомены для электронной корреспонденции. Добавление поддоменов в регулярное выражение поможет повысить точность валидации:
# Регулярное выражение, распознающее поддомены
subdomain_email_regex = re.compile(r"^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)*\.\w+$")
is_valid_with_subdomain = subdomain_email_regex.fullmatch("user@mail.example.co.uk")
print(is_valid_with_subdomain is not None) # Подтвердит корректность регулярного выражения при учёте поддоменов
Применение библиотек валидации
Библиотекиут, такие как
py3-validate-email, в полной мере соответствуют стандартам RFC 2822, и предоставляют универсальные инструменты для валидации, адаптируемые под изменчивость стандартов электронной почты.
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов