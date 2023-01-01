Процент продаж по офисам в Pandas: groupby и расчеты

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для расчёта доли каждого значения от общей суммы по группам воспользуйтесь методом transform() , примененным к GroupBy. Вот пример кода:

Python Скопировать код import pandas as pd # Создаем DataFrame 'df' со столбцами 'group_col' и 'value_col' df['Процент'] = df.groupby('group_col')['value_col'].transform(lambda x: 100 * x / x.sum())

В результате в 'df' появится новый столбец 'Процент' , который отображает процентное содержание каждого элемента в его группе.

Исследование альтернативных подходов и способов повышения эффективности

Несмотря на то, что предложенный метод прост и понятен, существуют и другие варианты, которые могут пригодиться при работе с большими данными.

Вызов цепочки методов для улучшения читаемости кода

Воспользовавшись цепочкой вызовов методов, код становится более ясным и структурированным:

Python Скопировать код # Вызов цепочки методов для улучшения читаемости кода df['Процент'] = (df.groupby('group_col')['value_col'] .transform('sum') .pipe(lambda x: 100 * df['value_col'] / x))

Оптимизация для работы с большими данными

Когда принимаете решение работать с большими объемами данных, полезно исследовать различные способы вычислений для выбора наиболее быстрого метода. Для этого оцените эффективность различных подходов при помощи команды %timeit :

Python Скопировать код # Проверяем скорость различных методов %timeit df.groupby('group_col')['value_col'].transform('sum') %timeit df.groupby('group_col')['value_col'].apply(lambda x: x.sum())

Функция apply() может работать медленнее, так как она подходит для более широкого круга задач, но в определенных случаях она может быть незаменимой.

Тонкости агрегирования данных с помощью GroupBy

Теперь, когда мы знаем, как работать с методом из раздела "Быстрый ответ", давайте поглубже исследуем некоторые нюансы.

Расчет процентного соотношения данных по штатам

Допустим, вам необходимо рассчитать процентное соотношение данных по штатам для различных категорий продуктов:

Python Скопировать код # Расчёт общего объема продаж в каждом штате и забыть о необходимости использования Excel df['state_total'] = df.groupby('state')['sales'].transform('sum') # Распределение долей продаж по штатам df['office_percentage'] = (df['sales'] / df['state_total']) * 100

Pandas автоматически проводит расчет процентного соотношения таким образом, чтобы суммарная доля в каждом штате составляла 100%.

Использование функции div

Функция div в Pandas представляет собой надежный инструмент для объединения данных в процессе вычисления.

Python Скопировать код # Синхронность расчетов всегда впечатляет df['Процент'] = df['sales'].div(df.groupby('state')['sales'].transform('sum'), level='state') * 100

Осторожно с apply()

Не забывайте о том, что apply() может выполняться довольно медленно. Несмотря на большие возможности этой функции, она не всегда подойдет для всех задач!

Визуализация

Демонстрация применения groupby для расчёта процентного соотношения на примере:

Markdown Скопировать код | До использования GroupBy: 🐱🐱🐶🐰🐰🐰🐱 | |---| | Диспозиция среди эмоджи-животных |

Применяем groupby и вносим порядок:

Markdown Скопировать код Группа 🐱: 🐱🐱🐱 Группа 🐶: 🐶 Группа 🐰: 🐰🐰🐰 # Эмоджи-животные теперь живут в гармонии

И получаем итог:

Markdown Скопировать код | Эмодзи | Процент | |--|---------| | 🐱| 50% | | 🐶| 16.667% | | 🐰| 33.333% | # Теперь каждое эмодзи получило свою справедливую часть

Баланс восстановлен!

Продвинутые техники и классические ошибки для энтузиастов

Изучим некоторые продвинутые приёмы и узнаем о распространённых ошибках.

Обход нулевых значений

В процессе работы с данными могут появиться нулевые значения. Можно исправить ситуацию, корректируя NaN или добавляя очень малые числа:

Python Скопировать код # Внимание: деление на ноль возможно! df['Процент'] = df.groupby('group_col')['value_col'].transform(lambda x: 100 * x / (x.sum() or np.finfo(float).eps))

Работа с несколькими столбцами сразу

При вычислении вложенных процентных значений вы можете применить группировку по нескольким столбцам сразу:

Python Скопировать код # Применим группировку по нескольким столбцам df['Процент'] = df.groupby(['state', 'city'])['sales'].transform(lambda x: 100 * x / x.sum())

Это позволит рассчитать процентную долю продаж для каждого офиса внутри каждого города и штата.

Ситуации, когда не стоит использовать transform

Если вам нужно выполнить одновременное агрегирование по нескольким столбцам или возникают проблемы с соответствием индексов DataFrame, transform может оказаться не самым подходящим выбором.

