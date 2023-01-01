Процент продаж по офисам в Pandas: groupby и расчеты#Разное
Быстрый ответ
Для расчёта доли каждого значения от общей суммы по группам воспользуйтесь методом
transform(), примененным к GroupBy. Вот пример кода:
import pandas as pd
# Создаем DataFrame 'df' со столбцами 'group_col' и 'value_col'
df['Процент'] = df.groupby('group_col')['value_col'].transform(lambda x: 100 * x / x.sum())
В результате в 'df' появится новый столбец
'Процент', который отображает процентное содержание каждого элемента в его группе.
Исследование альтернативных подходов и способов повышения эффективности
Несмотря на то, что предложенный метод прост и понятен, существуют и другие варианты, которые могут пригодиться при работе с большими данными.
Вызов цепочки методов для улучшения читаемости кода
Воспользовавшись цепочкой вызовов методов, код становится более ясным и структурированным:
# Вызов цепочки методов для улучшения читаемости кода
df['Процент'] = (df.groupby('group_col')['value_col']
.transform('sum')
.pipe(lambda x: 100 * df['value_col'] / x))
Оптимизация для работы с большими данными
Когда принимаете решение работать с большими объемами данных, полезно исследовать различные способы вычислений для выбора наиболее быстрого метода. Для этого оцените эффективность различных подходов при помощи команды
%timeit:
# Проверяем скорость различных методов
%timeit df.groupby('group_col')['value_col'].transform('sum')
%timeit df.groupby('group_col')['value_col'].apply(lambda x: x.sum())
Функция
apply() может работать медленнее, так как она подходит для более широкого круга задач, но в определенных случаях она может быть незаменимой.
Тонкости агрегирования данных с помощью GroupBy
Теперь, когда мы знаем, как работать с методом из раздела "Быстрый ответ", давайте поглубже исследуем некоторые нюансы.
Расчет процентного соотношения данных по штатам
Допустим, вам необходимо рассчитать процентное соотношение данных по штатам для различных категорий продуктов:
# Расчёт общего объема продаж в каждом штате и забыть о необходимости использования Excel
df['state_total'] = df.groupby('state')['sales'].transform('sum')
# Распределение долей продаж по штатам
df['office_percentage'] = (df['sales'] / df['state_total']) * 100
Pandas автоматически проводит расчет процентного соотношения таким образом, чтобы суммарная доля в каждом штате составляла 100%.
Использование функции
div
Функция
div в Pandas представляет собой надежный инструмент для объединения данных в процессе вычисления.
# Синхронность расчетов всегда впечатляет
df['Процент'] = df['sales'].div(df.groupby('state')['sales'].transform('sum'), level='state') * 100
Осторожно с
apply()
Не забывайте о том, что
apply() может выполняться довольно медленно. Несмотря на большие возможности этой функции, она не всегда подойдет для всех задач!
Визуализация
Демонстрация применения
groupby для расчёта процентного соотношения на примере:
| До использования GroupBy: 🐱🐱🐶🐰🐰🐰🐱 |
|---|
| Диспозиция среди эмоджи-животных |
Применяем
groupby и вносим порядок:
Группа 🐱: 🐱🐱🐱
Группа 🐶: 🐶
Группа 🐰: 🐰🐰🐰
# Эмоджи-животные теперь живут в гармонии
И получаем итог:
| Эмодзи | Процент |
|--|---------|
| 🐱| 50% |
| 🐶| 16.667% |
| 🐰| 33.333% |
# Теперь каждое эмодзи получило свою справедливую часть
Баланс восстановлен!
Продвинутые техники и классические ошибки для энтузиастов
Изучим некоторые продвинутые приёмы и узнаем о распространённых ошибках.
Обход нулевых значений
В процессе работы с данными могут появиться нулевые значения. Можно исправить ситуацию, корректируя NaN или добавляя очень малые числа:
# Внимание: деление на ноль возможно!
df['Процент'] = df.groupby('group_col')['value_col'].transform(lambda x: 100 * x / (x.sum() or np.finfo(float).eps))
Работа с несколькими столбцами сразу
При вычислении вложенных процентных значений вы можете применить группировку по нескольким столбцам сразу:
# Применим группировку по нескольким столбцам
df['Процент'] = df.groupby(['state', 'city'])['sales'].transform(lambda x: 100 * x / x.sum())
Это позволит рассчитать процентную долю продаж для каждого офиса внутри каждого города и штата.
Ситуации, когда не стоит использовать
transform
Если вам нужно выполнить одновременное агрегирование по нескольким столбцам или возникают проблемы с соответствием индексов DataFrame,
transform может оказаться не самым подходящим выбором.
