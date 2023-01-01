Простое добавление пустого столбца в DataFrame Python

Быстрый ответ

Для создания нового пустого столбца в pandas DataFrame достаточно выполнить такую команду:

Python Скопировать код df['new_column'] = pd.NA # И вуаля, перед вами пустой столбец!

Эта лаконичная строка добавляет столбец new_column , инициализируя его специальным значением pd.NA из pandas. Оно используется для обозначения отсутствующих данных и эффективно работает с различными типами данных.

Нет повода для опасений: другие способы создания столбцов

NaN — мощное средство для числовых типов

Владельцы числовых данных, не волнуйтесь! Использование пустого столбца с np.nan немного похоже на операции с математической бесконечностью — это сложно объяснить, но чрезвычайно удобно. Он идеален для анализа данных и не создает проблем в численных операциях.

Python Скопировать код import numpy as np df['numeric_column'] = np.nan # Просто следуйте за потоком данных!

Элегантность кода с помощью метода assign

Если вы стремитесь к более изящному коду, метод assign позволит добавить столбец, сохранив читаемость и последовательность кода. Этот метод возвращает обновлённый DataFrame — будто только что сошедший с печатного станка.

Python Скопировать код df = df.assign(new_text_column='').assign(new_numeric_column=np.nan) # Приветствуем гибкость в действии!

Явное указание типа данных для точности столбца

Для тех, кому важно точно указать тип данных столбца, бесподобным инструментом будет pd.Series с параметром dtype . Этот подход для любителей точности и определенности.

Python Скопировать код df['typed_column'] = pd.Series(dtype='float64') # Отныне типизация под вашим контролем.

Визуализация 📊->🔍-> 🅿️

Представляем DataFrame как парковочное пространство 🅿️ для данных, которые символизируются машинками 🚗 . Каждый столбец — это место для "парковки" данных.

Markdown Скопировать код | Место 1 | Место 2 | Место 3 | | ------- | ------- | ------- | | 🚗 | 🚗 | 🚗 |

Добавление ПУСТОГО места можно сравнить с выделением пространства для возможного расширения:

Markdown Скопировать код | Место 1 | Место 2 | Место 3 | Место 4 (Пустое) | | ------- | ------- | ------- | ---------------- | | 🚗 | 🚗 | 🚗 | |

Когда требуется больше пустых мест...

Вам не хватает пустых столбцов? Это как если бы вы планировали разместить много автомобилей. Просто добавьте в DataFrame новые "места"!

Python Скопировать код new_cols = ['col1', 'col2', 'col3'] df = df.reindex(columns=df.columns.tolist() + new_cols) # Наше парковочное пространство расширилось!

Познакомьтесь: конкатенация DataFrame

Зачастую более удобно создать пустой DataFrame и приклеить его к исходному. Это похоже на строительство новой парковки рядом:

Python Скопировать код new_columns = pd.DataFrame(columns=['new_col1', 'new_col2']) df = pd.concat([df, new_columns], axis=1) # Объединяем DataFrames: удобно и грамотно.

Выбор типов данных: принимайте решение осознанно

Ваш выбор типов данных должен быть взвешенным. pd.NA универсален, как футболка "free size", однако если ваш столбец предназначен только для числовых данных, рекомендуется использовать np.nan , чтобы обеспечить совместимость с численными операциями.

Полезные материалы