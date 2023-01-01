Просмотр HTTP-запроса Python: headers, requests, API PayPal

Быстрый ответ

Для включения HTTP-трассировки в Python достаточно установить значение http.client.HTTPConnection.debuglevel = 1 . Эта настройка позволяет контролировать содержание HTTP-запроса прямо в консоли. Пример кода с использованием библиотеки requests может выглядеть так:

Python Скопировать код import http.client http.client.HTTPConnection.debuglevel = 1 import requests response = requests.get("http://example.com")

В результате в консоли появится информация о заголовках и теле запроса. Это особенно полезно при отладке. Помните, что в производственной среде данный метод следует использовать осторожно!

Подробный анализ: что же вы увидите

Установка debuglevel = 1 для http.client.HTTPConnection предоставляет вам следующую информацию:

Строку запроса, например: GET / HTTP/1.1 . Заголовки запроса, такие как Host: example.com . Содержимое тела запроса для методов, которые передают данные, например, POST .

Вы также сможете просмотреть полный ответ сервера, включая статус-коды, заголовки и тело.

Визуализация

Представьте HTTP-запрос в виде поезда, перевозящего данные. Наша задача – осмотреть каждый вагон, чтобы проверить, какая информация находится внутри.

Используем Python в качестве платформы для такого анализа:

Python Скопировать код import requests response = requests.get('http://example.com')

Для просмотра деталей отправленного запроса обратите внимание на объект response.request , в котором содержатся:

Метод запроса. Заголовки. Тело запроса.

Именно это позволить вам просмотреть каждый "вагон" данных, отправленных вашим приложением.

Анализ сложных маршрутов

Если HTTP-запрос выполняет перенаправление, для получения информации об изменениях маршрута изучите response.request.history .

Для анализа аутентификации обратите внимание на response.request.auth , где хранятся данные для аутентификации.

Используйте хуки запросов как инструмент для подробной настройки и реагирования на события жизненного цикла запроса:

Python Скопировать код def logging_hook(response, *args, **kwargs): print(response.request.headers) print(response.request.body) hooks = {"response": logging_hook} response = requests.get("http://example.com", hooks=hooks)

Этот код позволяет вам мгновенно получить информацию о каждом запросе и ответе.

Более мощные инструменты для более глубокой работы

Если вы не желаете кодировать, вы можете использовать HTTP Toolkit для визуального представления HTTP-трафика без необходимости написания кода.

Предпочитаете работать через командную строку? Используйте netcat с командой nc -l 1234 .

mitmproxy является отличным инструментом, позволяющим наблюдать и редактировать данные в реальном времени для глубокой отладки.

Логирование с высокой точностью

Для организации точного логирования HTTP-запросов настройте Python logging вместе с requests :

Python Скопировать код import logging import requests from http.client import HTTPConnection log = logging.getLogger(__name__) logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) requests_log = logging.getLogger("requests.packages.urllib3") requests_log.setLevel(logging.DEBUG) requests_log.propagate = True HTTPConnection.debuglevel = 1

Правильно подобрав место для этого кода в вашем приложении, вы получите мощный инструмент для решения возникших проблем.

Логирование как делают это профессионалы

Хорошо осведомлены о различных уровнях логирования: для целей разработки используйте уровень DEBUG, а для продакшена – уровни INFO или ERROR.

Фильтруйте логи для уменьшения нежелательного "шума".

Регулярно делайте очистку логов, чтобы избегать их чрезмерного накопления.

Лучший подход для вашего конкретного случая

Выбор инструмента для отладки зависит от ваших задач.

Для быстрой проверки вполне подойдет HTTPConnection.debuglevel .

Для тонкой настройки внутри приложения используйте хуки запросов.

Если же вам необходим наглядный анализ без кодирования, выберите HTTP Toolkit .

А для регулярного мониторинга и диагностики возникших проблем подходит функционал логирования.

