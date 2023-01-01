Прогресс-индикатор операций Pandas: группировка и apply()

Быстрый ответ

Чтобы следить за выполнением операций в Pandas, используется библиотека tqdm, создающая адаптивные индикаторы прогресса. Прежде всего, необходимо установить tqdm , выполнив pip install tqdm . После этого вы сможете применять метод .progress_apply() вместо обычных вызовов apply() :

Python Скопировать код from tqdm.auto import tqdm tqdm.pandas() df['processed'] = df['column'].progress_apply(your_function) # Отслеживание прогресса в работе!

Таким образом, вы включаете визуализацию процесса выполнения операций с данными.

Работа с tqdm и pandas

Индикатор прогресса для операций Groupby

Возможно прозрачное выполнение операций groupby с контролем через tqdm:

Python Скопировать код df.groupby('category').progress_apply(your_group_function) # Мониторинг группировки в реальном времени

Преобразование данных с мониторингом прогресса

Преобразуйте данные и сразу наблюдайте за ходом процесса:

Python Скопировать код df.progress_transform(your_transform_function) # Отслеживание трансформации данных "на лету"

Индикатор прогресса для пользовательских операций

tqdm позволяет отслеживать каждый этап выполнения сложных операций:

Python Скопировать код with tqdm(total=df.shape[0]) as pbar: for index, row in df.iterrows(): # Выполняется ваша сложная операция. Начало. pbar.update(1) # Обновление состояния индикатора прогресса. Этап завершён!

Продвинутое мониторинг прогресса с помощью tqdm

Ускорение операций с использованием многопоточности

Улучшить производительность и одновременно получать информацию о прогрессе выполнения позволяет многопоточность:

Python Скопировать код from pandarallel import pandarallel from tqdm.auto import tqdm pandarallel.initialize(progress_bar=True) tqdm.pandas() def parallel_function(row): return your_computation(row) # Заклинание параллельных вычислений df.parallel_apply(parallel_function, axis=1) # Добро пожаловать в многомерное пространство.

Интерактивные индикаторы прогресса в Jupyter Notebook

Сделайте свой блокнот в Jupyter более информативным, используя интерактивные индикаторы прогресса:

Python Скопировать код from tqdm.notebook import tqdm as tqdm_notebook tqdm_notebook.pandas() df['result'] = df['data'].progress_apply(your_function) # Визуализация ваших вычислений.

Отслеживание прогресса в реальном времени с использованием логирования

Получайте свежие данные о ходе выполнения операций, воспользуйтесь системой логирования:

Python Скопировать код import logging from tqdm.auto import tqdm tqdm.pandas(logger=logging.getLogger(__name__)) def logging_decorator(func): def wrapper(*args, **kwargs): result = func(*args, **kwargs) logging.info(f"Обработано: {tqdm.pandas().n}/{tqdm.pandas().total}") # Статистика в режиме реального времени return result return wrapper @logging_decorator def your_process_function(): # Реализация функции здесь pass df['processed'] = df['data'].progress_apply(your_process_function) # Мониторинг прогресса в работе.

Визуализация

Представьте работу с индикаторами прогресса в pandas, как работу панды:

Markdown Скопировать код Визуализируйте, как панда ест бамбук. 🐼🍽️

plaintext Скопировать код У нас есть голодная панда и кучка бамбука [════════] 0%

Python Скопировать код while munching(): update_progress_bar() # Панда активно пережевывает данные, индикатор прогресса заполняется.

plaintext Скопировать код Процесс поедания бамбука продолжается [=====> ] 50%

plaintext Скопировать код Бамбук съеден: панда довольна [========] 100% 🌟

Воспринимайте каждый укус панды как обработку очередного фрагмента данных pandas, а индикатор прогресса демонстрирует, насколько продвинулся процесс.

Нюансы установки и совместимости

Установка tqdm

Для оптимальной работы tqdm убедитесь, что вы используете последнюю его версию:

shell Скопировать код pip install "tqdm>=4.9.0"

Если версия tqdm, установленная у вас, старше 4.8, то вместо tqdm.pandas() следует использовать tqdm_pandas(tqdm()) .

Совместимость версий

Чтобы оставаться в курсе последних обновлений, следите за версиями pandas и tqdm:

Python Скопировать код import pandas as pd import tqdm print(pd.__version__) print(tqdm.__version__)

Решение возможных проблем при работе с pandas

Работа с большими наборами данных

Очень большие объемы данных могут замедлить работу progress_apply . В таком случае вы можете:

Разделить датасет на более мелкие части .

. Использовать Dask для распределенных вычислений с информированием о прогрессе.

для распределенных вычислений с информированием о прогрессе. Оптимизировать функции, которые вы применяете к фреймам данных.

Поддержка графических интерфейсов

Если вы работаете в графической оболочке типа SageMaker, вам может пригодиться tqdm.gui .

Автоматизация импорта

tqdm.auto автоматически адаптирует импорт для файлов .py и .ipynb .

