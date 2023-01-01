Проблема перекрытия suptitle и title в Matplotlib: решение#Python и Pandas для анализа данных #Визуализация данных
Быстрый ответ
Оставьте пространство для общего заголовка в компоновках Matplotlib, включив опцию
constrained_layout=True или указав параметр
pad в функции
tight_layout(). За контролем пространства можно управлять автоматически или вручную, корректируя отступы:
Автоматическое управление:
# Включите constrained_layout для автоматического распределения пространства
fig, ax = plt.subplots(constrained_layout=True)
fig.suptitle('Общий заголовок', fontsize=16)
plt.show()
Ручное управление:
# Применим tight_layout с заданием отступов для ручных коррекций
fig, ax = plt.subplots()
fig.suptitle('Общий заголовок', fontsize=16)
# Задаём отступы для обеспечения видимости заголовка
fig.tight_layout(pad=3.0)
plt.show()
Метод коррекции выбирайте в зависимости от версии Matplotlib и личных предпочтений в распределении пространства: автоматическом или ручном.
Подробные решения
Прямоугольник для
tight_layout
Можно применить параметр
rect в
tight_layout(), чтобы установить прямоугольную область для подграфиков, оставив сверху место для общего заголовка или комментариев:
# Оставляем место для общего заголовка
fig.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.95])
Настройка общего заголовка и отступов между подграфиками
Для предотвращения перекрытия элементов выставляйте общий заголовок выше и корректируйте отступы между подграфиками, используя параметры
y в
fig.suptitle() и
plt.subplots_adjust():
# Поднимаем общий заголовок
fig.suptitle('Общий заголовок', fontsize=16, y=0.98)
# Регулируем пространство между подграфиками
plt.subplots_adjust(top=0.90)
Альтернативы для сложных случаев
В сложных компоновках обращайтесь к GridSpec или
annotate() с координатами для создания общего заголовка, обходя использование
tight_layout:
# Оформляем общий заголовок через 'annotate'
fig.annotate('Общий заголовок', xy=(0.5, 1), xytext=(0, 10),
xycoords='figure fraction', textcoords='offset points',
size='large', ha='center', va='baseline')
Визуализация
Можно рассматривать
tight_layout как вашего художественного директора:
До применения tight_layout:
👨👧👦🖼️🏞️
| Семья | Рамка | Величественный пейзаж | **Отсутствует общий заголовок** |
После применения tight_layout:
👨👧👦🖼️🌅🎈
| Семья | Рамка | Закат | **Шарик (Общий заголовок)** |
Функция
tight_layout() помогает акцентировать внимание на ключевых элементах, но может пропустить шарик (общий заголовок). Позаботьтесь о его видимости!
fig.tight_layout() # 🖼️ Рамка стягивается, но шары пропали!
fig.subplots_adjust(top=0.85) # 🎈 Вот они! Шарик (общий заголовок) теперь виден.
Использование небольших утончений: легенд, шрифтов и отступов подграфиков
В этом разделе подсказываем, как добиться совершенства в рисовании графиков, тщательно обрабатывающих различные элементы и создающих гармоничные визуализации.
Выбор размера шрифта
Изучение баг-репортов на GitHub
Изучите диалоги о найденных ошибках на GitHub#829, чтобы узнать о чужом опыте в работе с общими заголовками и
tight_layout().
Путь к мастерству через мелочи
Не прекращайте дорабатывать детали. Даже если вы уже работали с
tight_layout или
annotate, может открыться пространство для последних уточнений.
Горизонтальные соседи: пробелы между подграфиками
При регулировке горизонтальных промежутков не забывайте использовать
wspace с
tight_layout или
constrained_layout для достижения идеального соседства.
Екатерина Громова
аналитик данных