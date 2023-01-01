Проблема перекрытия suptitle и title в Matplotlib: решение

Быстрый ответ

Оставьте пространство для общего заголовка в компоновках Matplotlib, включив опцию constrained_layout=True или указав параметр pad в функции tight_layout() . За контролем пространства можно управлять автоматически или вручную, корректируя отступы:

Автоматическое управление:

Python Скопировать код # Включите constrained_layout для автоматического распределения пространства fig, ax = plt.subplots(constrained_layout=True) fig.suptitle('Общий заголовок', fontsize=16) plt.show()

Ручное управление:

Python Скопировать код # Применим tight_layout с заданием отступов для ручных коррекций fig, ax = plt.subplots() fig.suptitle('Общий заголовок', fontsize=16) # Задаём отступы для обеспечения видимости заголовка fig.tight_layout(pad=3.0) plt.show()

Метод коррекции выбирайте в зависимости от версии Matplotlib и личных предпочтений в распределении пространства: автоматическом или ручном.

Подробные решения

Прямоугольник для tight_layout

Можно применить параметр rect в tight_layout() , чтобы установить прямоугольную область для подграфиков, оставив сверху место для общего заголовка или комментариев:

Python Скопировать код # Оставляем место для общего заголовка fig.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.95])

Настройка общего заголовка и отступов между подграфиками

Для предотвращения перекрытия элементов выставляйте общий заголовок выше и корректируйте отступы между подграфиками, используя параметры y в fig.suptitle() и plt.subplots_adjust() :

Python Скопировать код # Поднимаем общий заголовок fig.suptitle('Общий заголовок', fontsize=16, y=0.98) # Регулируем пространство между подграфиками plt.subplots_adjust(top=0.90)

Альтернативы для сложных случаев

В сложных компоновках обращайтесь к GridSpec или annotate() с координатами для создания общего заголовка, обходя использование tight_layout :

Python Скопировать код # Оформляем общий заголовок через 'annotate' fig.annotate('Общий заголовок', xy=(0.5, 1), xytext=(0, 10), xycoords='figure fraction', textcoords='offset points', size='large', ha='center', va='baseline')

Визуализация

Можно рассматривать tight_layout как вашего художественного директора:

Markdown Скопировать код До применения tight_layout: 👨‍👧‍👦🖼️🏞️ | Семья | Рамка | Величественный пейзаж | **Отсутствует общий заголовок** | После применения tight_layout: 👨‍👧‍👦🖼️🌅🎈 | Семья | Рамка | Закат | **Шарик (Общий заголовок)** |

Функция tight_layout() помогает акцентировать внимание на ключевых элементах, но может пропустить шарик (общий заголовок). Позаботьтесь о его видимости!

Python Скопировать код fig.tight_layout() # 🖼️ Рамка стягивается, но шары пропали! fig.subplots_adjust(top=0.85) # 🎈 Вот они! Шарик (общий заголовок) теперь виден.

Использование небольших утончений: легенд, шрифтов и отступов подграфиков

В этом разделе подсказываем, как добиться совершенства в рисовании графиков, тщательно обрабатывающих различные элементы и создающих гармоничные визуализации.

Выбор размера шрифта

Изучение баг-репортов на GitHub

Изучите диалоги о найденных ошибках на GitHub#829, чтобы узнать о чужом опыте в работе с общими заголовками и tight_layout() .

Путь к мастерству через мелочи

Не прекращайте дорабатывать детали. Даже если вы уже работали с tight_layout или annotate , может открыться пространство для последних уточнений.

Горизонтальные соседи: пробелы между подграфиками

При регулировке горизонтальных промежутков не забывайте использовать wspace с tight_layout или constrained_layout для достижения идеального соседства.

