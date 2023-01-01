Проблема отсутствия вывода в Python logging: решение#Основы Python #Логирование
Быстрый ответ
Чтобы активировать логирование, сконфигурируйте его следующим образом:
import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
logging.debug('Это сообщение активирует ваш логгер')
Помните, что уровень
DEBUG логирования перехватывает все события, в то время как
WARNING — только предупреждения и ошибки.
logger.setLevel(logging.DEBUG)
Обработчики логов осуществляют перенаправление ваших логов туда, где это необходимо. Форматтеры определяют внешний вид логов.
handler = logging.StreamHandler()
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s')
handler.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(handler)
В случае проблем с логированием выясните, верно ли установлены уровни, обработчики и форматтеры.
Устранение неполадок
Внимательно изучите существующие обработчики
Если возникают проблемы, проверьте
logging.root.handlers. Установленные обработчики могут влиять на конфигурацию через
basicConfig().
При необходимости очистите обработчики
Очищайте или удаляйте обработчики с помощью
logger.handlers.clear() или
logger.removeHandler(handler) для предотвращения возможных конфликтов.
Важность иерархии логирования
Для более тонкой настройки используйте подлоггеры, воспользовавшись
logger.getChild('sublogger_name').
Явно устанавливайте уровень логирования
Установите уровень для корневого логгера
logging.root.setLevel(logging.NOTSET), чтобы сообщения не отфильтровывались заранее.
Визуализация 🚀
Создание логгера: 🎚️ (Настройка)
Выбор уровня логирования: 📡 (Фильтрация)
Подключение обработчиков: 🔊 (Вывод сообщений)
Пропуск шагов: 🎚️❌ 📡❌ 🔊❌ => 🤫 (Тишина)
Правильная настройка: 🎚️✅ 📡✅ 🔊✅ => 📣 (Логи доступны)
Необходимость соблюдения этих шагов обусловлена тем, что иначе вывод логов не произойдет.
Глубина отладки
Логирование в файл
Чтобы освободить консоль, перенаправьте логи в файл:
logging.basicConfig(filename='debug.log', level=logging.DEBUG)
Исследуйте уровни логирования
Применяйте пятиуровневую систему фильтрации сообщений: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL.
Логгер и обработчик должны быть согласованы
Убедитесь, что уровни логгера и обработчика согласованы для эффективного отбора сообщений.
Продвинутые конфигурации
Для сложных задач используйте
logging.config, оформив его как файл настроек или словарь.
Мудрость логирования
basicConfig действует однократно
После первоначальной настройки,
logging.basicConfig() не позволит вам изменить конфигурацию.
Логгер и обработчик должны работать вместе
При настройке уровней учтите необходимость соответствия уровней логгера и его обработчиков.
Используйте документацию
Не забывайте обращаться к официальной документации для получения подробной информации и примеров использования логирования.
Антон Крылов
Python-разработчик