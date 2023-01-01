Проблема отсутствия вывода в Python logging: решение

Быстрый ответ

Чтобы активировать логирование, сконфигурируйте его следующим образом:

Python Скопировать код import logging logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) logging.debug('Это сообщение активирует ваш логгер')

Помните, что уровень DEBUG логирования перехватывает все события, в то время как WARNING — только предупреждения и ошибки.

Python Скопировать код logger.setLevel(logging.DEBUG)

Обработчики логов осуществляют перенаправление ваших логов туда, где это необходимо. Форматтеры определяют внешний вид логов.

Python Скопировать код handler = logging.StreamHandler() formatter = logging.Formatter('%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s') handler.setFormatter(formatter) logger.addHandler(handler)

В случае проблем с логированием выясните, верно ли установлены уровни, обработчики и форматтеры.

Устранение неполадок

Внимательно изучите существующие обработчики

Если возникают проблемы, проверьте logging.root.handlers . Установленные обработчики могут влиять на конфигурацию через basicConfig() .

При необходимости очистите обработчики

Очищайте или удаляйте обработчики с помощью logger.handlers.clear() или logger.removeHandler(handler) для предотвращения возможных конфликтов.

Важность иерархии логирования

Для более тонкой настройки используйте подлоггеры, воспользовавшись logger.getChild('sublogger_name') .

Явно устанавливайте уровень логирования

Установите уровень для корневого логгера logging.root.setLevel(logging.NOTSET) , чтобы сообщения не отфильтровывались заранее.

Визуализация 🚀

Создание логгера: 🎚️ (Настройка)

Выбор уровня логирования: 📡 (Фильтрация)

Подключение обработчиков: 🔊 (Вывод сообщений)

Пропуск шагов: 🎚️❌ 📡❌ 🔊❌ => 🤫 (Тишина)

Правильная настройка: 🎚️✅ 📡✅ 🔊✅ => 📣 (Логи доступны)

Необходимость соблюдения этих шагов обусловлена тем, что иначе вывод логов не произойдет.

Глубина отладки

Логирование в файл

Чтобы освободить консоль, перенаправьте логи в файл:

Python Скопировать код logging.basicConfig(filename='debug.log', level=logging.DEBUG)

Исследуйте уровни логирования

Применяйте пятиуровневую систему фильтрации сообщений: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL.

Логгер и обработчик должны быть согласованы

Убедитесь, что уровни логгера и обработчика согласованы для эффективного отбора сообщений.

Продвинутые конфигурации

Для сложных задач используйте logging.config , оформив его как файл настроек или словарь.

Мудрость логирования

basicConfig действует однократно

После первоначальной настройки, logging.basicConfig() не позволит вам изменить конфигурацию.

Логгер и обработчик должны работать вместе

При настройке уровней учтите необходимость соответствия уровней логгера и его обработчиков.

Используйте документацию

Не забывайте обращаться к официальной документации для получения подробной информации и примеров использования логирования.

