logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Проблема отсутствия вывода в Python logging: решение
Перейти

#Основы Python  #Логирование  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы активировать логирование, сконфигурируйте его следующим образом:

Python
Скопировать код
import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
logging.debug('Это сообщение активирует ваш логгер')

Помните, что уровень DEBUG логирования перехватывает все события, в то время как WARNING — только предупреждения и ошибки.

Python
Скопировать код
logger.setLevel(logging.DEBUG)

Обработчики логов осуществляют перенаправление ваших логов туда, где это необходимо. Форматтеры определяют внешний вид логов.

Python
Скопировать код
handler = logging.StreamHandler()
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s')
handler.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(handler)

В случае проблем с логированием выясните, верно ли установлены уровни, обработчики и форматтеры.

Устранение неполадок

Внимательно изучите существующие обработчики

Если возникают проблемы, проверьте logging.root.handlers. Установленные обработчики могут влиять на конфигурацию через basicConfig().

При необходимости очистите обработчики

Очищайте или удаляйте обработчики с помощью logger.handlers.clear() или logger.removeHandler(handler) для предотвращения возможных конфликтов.

Важность иерархии логирования

Для более тонкой настройки используйте подлоггеры, воспользовавшись logger.getChild('sublogger_name').

Явно устанавливайте уровень логирования

Установите уровень для корневого логгера logging.root.setLevel(logging.NOTSET), чтобы сообщения не отфильтровывались заранее.

Визуализация 🚀

Создание логгера: 🎚️ (Настройка)
Выбор уровня логирования: 📡 (Фильтрация)
Подключение обработчиков: 🔊 (Вывод сообщений)

Пропуск шагов: 🎚️❌ 📡❌ 🔊❌ => 🤫 (Тишина)

Правильная настройка: 🎚️✅ 📡✅ 🔊✅ => 📣 (Логи доступны)

Необходимость соблюдения этих шагов обусловлена тем, что иначе вывод логов не произойдет.

Глубина отладки

Логирование в файл

Чтобы освободить консоль, перенаправьте логи в файл:

Python
Скопировать код
logging.basicConfig(filename='debug.log', level=logging.DEBUG)

Исследуйте уровни логирования

Применяйте пятиуровневую систему фильтрации сообщений: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL.

Логгер и обработчик должны быть согласованы

Убедитесь, что уровни логгера и обработчика согласованы для эффективного отбора сообщений.

Продвинутые конфигурации

Для сложных задач используйте logging.config, оформив его как файл настроек или словарь.

Мудрость логирования

basicConfig действует однократно

После первоначальной настройки, logging.basicConfig() не позволит вам изменить конфигурацию.

Логгер и обработчик должны работать вместе

При настройке уровней учтите необходимость соответствия уровней логгера и его обработчиков.

Используйте документацию

Не забывайте обращаться к официальной документации для получения подробной информации и примеров использования логирования.

Полезные материалы

  1. Организация логирования в Python 3.12.2 — официальная документация Python.
  2. Логирование в Python – Real Python — основы логирования.
  3. Запись в файл с помощью модуля логирования в Python – Stack Overflow — советы от сообщества Stack Overflow.
  4. Кулинарная книга по логированию Python 3.12.2 — продвинутые советы по логированию.
  5. Глубокое руководство по логированию в Python | Toptal® — развернутое руководство по логированию.
  6. Логирование — Путеводитель Хитчхайкера по Python — советы и примеры лучших практик.
  7. Логирование — PyMOTW 3 — подробный анализ модуля логирования.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой уровень логирования нужно установить, чтобы перехватывать все события?
1 / 5

Антон Крылов

Python-разработчик

Свежие материалы
Как скачать и установить Python на Android
6 сентября 2024
Видео уроки по анализу данных
6 сентября 2024
Как сделать автоматические субтитры для YouTube
6 сентября 2024

Загрузка...