Приватные функции в модуле Python: реализация и доступ#Основы Python #Синтаксис и стиль кода (PEP 8) #Модули и пакеты
Быстрый ответ
В Python нижнее подчёркивание
_ в начале имени функции служит индикатором её приватности, предполагающим использование исключительно в рамках данного модуля.
def _internal_use_only():
return "Вызов доступен только в рамках модуля."
Такая "приватность" скорее условность, чем строгое правило, это призыв к другим разработчикам избегать использования таких функций вне соответствующего модуля.
Учет "приватности" в модулях
Python не предоставляет строгих механизмов контроля доступа на уровне модулей, однако в его парсере реализованы инструменты для организации инкапсуляции. Система искажения имён разработана для классовых методов, но касаемо модульных функций придётся обходиться собственными методами.
def _for_internal_use_only():
# Данная функция предназначена только для внутреннего использования!
return "Это конфиденциальная информация"
Функция
_for_internal_use_only() предположительно предполагает использование исключительно внутри своего модуля, а начальное подчёркивание подсказывает другим разработчикам о том, что от использования данной функции стоит воздержаться.
Шаг за шагом: скрытая внутренняя логика
Дополнительная инкапсуляция достигается путём внедрения вложенных функций. Инструменты Python предоставляют для этого все необходимые возможности.
def public_function():
# Внутренняя функция имеет повышенный уровень конфиденциальности
def _private_detail():
return "Это конфиденциальная информация!"
return _private_detail()
Функция
_private_detail() удобно располагается внутри
public_function() и доступна только из неё, что увеличивает её "приватность".
Избегайте звёздочек в импортах, если возможно!
При импортировании кода, стоит быть максимально конкретным. Ясность в коде – залог его надёжности.
from secret_module import public_api # Правильный выбор
from secret_module import _secret_stuff # Нежелательно поступать так
Постарайтесь избегать использования
from module import *, третируйте импорт как критически важную составляющую вашей программы. Такой подход к импорту может привлечь внимание к секторам кода, которые предполагалось использовать внутри модуля, что может оказаться нежелательным.
Визуализация
Представьте книгу с секретными рецептами (📗), в которую предполагается заглядывать только повару (👩🍳):
def _prepare_ingredient():
pass # Ингредиент, подготовка которого неоткрываема для посторонних!
До: [🍽️ Любое блюдо, 🍲 Суп, 🥗 Салат]
После: [🍽️ Любое блюдо, 🍲 Суп, 🥗 Салат, _📗 Секретный ингредиент]
Таким образом, наш _📗 рецепт не указан в меню и известен только повару 👩🍳. Однако, при должном усердии (или при непрофессиональном интересе других разработчиков), его могут и обнаружить!
Классовое урегулирование
Для скрытия членов классов используется двойное подчёркивание (
__), что активирует механизм искажения имён и помогает избежать случайной некорректной работы с ними.
class Recipe:
def __init__(self):
self.__top_secret = "Это останется только на кухне!"
def prepare_dish(self):
# Повар имеет доступ к секретным ингредиентам
return self.__top_secret
meal = Recipe()
print(meal.prepare_dish()) # "Это останется только на кухне!"
print(meal.__top_secret) # AttributeError: доступ не предусмотрен
Тем не менее, абсолютная неприкосновенность данных не гарантируется. Задачей искажения имен является исключительно предотвращение конфликтов имен, а не полное ограничение доступа.
Философия Python к приватности: Доверие превыше всего
Принципы приватности в Python отражают общую философию этого языка программирования, акцентируются на ответственности и свободе разработчиков. Это скорее призыв к разумности и терпимости разработчиков: "Смотрите, но не трогайте!".
Антон Крылов
Python-разработчик