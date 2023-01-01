Приватные функции в модуле Python: реализация и доступ

Быстрый ответ

В Python нижнее подчёркивание _ в начале имени функции служит индикатором её приватности, предполагающим использование исключительно в рамках данного модуля.

Python Скопировать код def _internal_use_only(): return "Вызов доступен только в рамках модуля."

Такая "приватность" скорее условность, чем строгое правило, это призыв к другим разработчикам избегать использования таких функций вне соответствующего модуля.

Учет "приватности" в модулях

Python не предоставляет строгих механизмов контроля доступа на уровне модулей, однако в его парсере реализованы инструменты для организации инкапсуляции. Система искажения имён разработана для классовых методов, но касаемо модульных функций придётся обходиться собственными методами.

Python Скопировать код def _for_internal_use_only(): # Данная функция предназначена только для внутреннего использования! return "Это конфиденциальная информация"

Функция _for_internal_use_only() предположительно предполагает использование исключительно внутри своего модуля, а начальное подчёркивание подсказывает другим разработчикам о том, что от использования данной функции стоит воздержаться.

Шаг за шагом: скрытая внутренняя логика

Дополнительная инкапсуляция достигается путём внедрения вложенных функций. Инструменты Python предоставляют для этого все необходимые возможности.

Python Скопировать код def public_function(): # Внутренняя функция имеет повышенный уровень конфиденциальности def _private_detail(): return "Это конфиденциальная информация!" return _private_detail()

Функция _private_detail() удобно располагается внутри public_function() и доступна только из неё, что увеличивает её "приватность".

Избегайте звёздочек в импортах, если возможно!

При импортировании кода, стоит быть максимально конкретным. Ясность в коде – залог его надёжности.

Python Скопировать код from secret_module import public_api # Правильный выбор from secret_module import _secret_stuff # Нежелательно поступать так

Постарайтесь избегать использования from module import * , третируйте импорт как критически важную составляющую вашей программы. Такой подход к импорту может привлечь внимание к секторам кода, которые предполагалось использовать внутри модуля, что может оказаться нежелательным.

Визуализация

Представьте книгу с секретными рецептами (📗), в которую предполагается заглядывать только повару (👩‍🍳):

Python Скопировать код def _prepare_ingredient(): pass # Ингредиент, подготовка которого неоткрываема для посторонних!

Markdown Скопировать код До: [🍽️ Любое блюдо, 🍲 Суп, 🥗 Салат] После: [🍽️ Любое блюдо, 🍲 Суп, 🥗 Салат, _📗 Секретный ингредиент]

Таким образом, наш _📗 рецепт не указан в меню и известен только повару 👩‍🍳. Однако, при должном усердии (или при непрофессиональном интересе других разработчиков), его могут и обнаружить!

Классовое урегулирование

Для скрытия членов классов используется двойное подчёркивание ( __ ), что активирует механизм искажения имён и помогает избежать случайной некорректной работы с ними.

Python Скопировать код class Recipe: def __init__(self): self.__top_secret = "Это останется только на кухне!" def prepare_dish(self): # Повар имеет доступ к секретным ингредиентам return self.__top_secret meal = Recipe() print(meal.prepare_dish()) # "Это останется только на кухне!" print(meal.__top_secret) # AttributeError: доступ не предусмотрен

Тем не менее, абсолютная неприкосновенность данных не гарантируется. Задачей искажения имен является исключительно предотвращение конфликтов имен, а не полное ограничение доступа.

Философия Python к приватности: Доверие превыше всего

Принципы приватности в Python отражают общую философию этого языка программирования, акцентируются на ответственности и свободе разработчиков. Это скорее призыв к разумности и терпимости разработчиков: "Смотрите, но не трогайте!".