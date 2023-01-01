Примеры сравнения чисел с плавающей точкой в pytest

Быстрый ответ

Простейшим способом утверждения приближенного равенства чисел с плавающей точкой в pytest служит функция pytest.approx() .

Пример:

Python Скопировать код assert 0.1 * 3 == pytest.approx(0.3)

Также возможно отрегулировать уровень точности через параметры abs или rel .

Пример с настройкой точности:

Python Скопировать код assert 0.1 * 3 == pytest.approx(0.3, abs=1e-12)

В дальнейшем углубимся в более сложные случаи и обсудим другие доступные для этого инструменты.

Первый уровень сложности: pytest для сложных задоч

Задачи могут быть гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Сравнение переполненных кортежей

Сравнивая кортежи или списки чисел с плавающей точкой, можно избежать утомительного перебора каждого из элементов, используя следующий эффективный подход с map и all .

Python Скопировать код assert all(map(lambda x, y: abs(x – y) < threshold, tuple1, tuple2)) # Здесь надо быть бездушным — всё или ничего

Указанный код последовательно сравнивает элементы кортежей, обеспечивая ясность и эффективность тестов.

Альтернативы с NumPy и Unittest

Если вы предпочитаете работать с библиотеками NumPy или unittest, именно они предлагают отличные способы для утверждения приближенного равенства чисел с плавающей точкой.

NumPy's assert_allclose :

Python Скопировать код import numpy as np np.testing.assert_allclose(actual_array, expected_array, rtol=1e-5) # Отлично подходит не только для задач с числами с плавающей точкой, но и для метания подков.

Unittest's assertAlmostEqual :

Python Скопировать код import unittest class TestFloats(unittest.TestCase): def test_floats(self): self.assertAlmostEqual(0.1 * 3, 0.3, places=5) # Работа со сравнением чисел с плавающей точкой напоминает: нужно быть готовым к малым неточностям.

Больше гибкости с пользовательской функцией

Создание собственной функции может дать дополнительную гибкость и адаптацию к конкретным кейсам.

Python Скопировать код def are_floats_almost_equal(x, y, tolerance): return abs(x – y) < tolerance assert are_floats_almost_equal(0.1 * 3, 0.3, 1e-12) # Готов потерпеть что угодно, кроме нетерпимости... и значительных погрешностей в числах с плавающей точкой.

Высокая точность благодаря math.isclose()

Ваши усилия по написанию прозрачного кода не приведут к ущербу для его точности, если вы используете math.isclose() в Python:

Python Скопировать код import math assert math.isclose(0.1 * 3, 0.3, rel_tol=1e-9) # Мы ближе, чем может показаться на первый взгляд.

Комментарии помогают разобраться в сложностях кода, а порой и уместная шутка может придать тексту некоторый изюм.

Визуализация

Следующая визуализация поможет лучше понять, как работает утверждение приближенного равенства в pytest :

Markdown Скопировать код Цель 🎯: это 'точное значение', к которому мы стремимся Стрела 1 🏹: Результат, близкий к цели Стрела 2 🏹: Результат, весьма отклонившийся от цели 🎯 \ | / – 🏹 - / | \

pytest позволяет засчитать попадание стрелы 1 🏹 как почти точное при малых погрешностях.

Python Скопировать код assert actual_value == pytest.approx(expected_value, abs=tolerance)

Яблочко: expected_value Круг допустимого отклонения: tolerance Стрела 1: actual_value , попадающий в пределы допустимой погрешности Стрела 2: выход за пределы допустимой погрешности, соответственно ошибка утверждения

Обучение на ошибках

Использование сообщений об ошибках в утверждениях значительно упрощает отладку:

Python Скопировать код assert a == pytest.approx(b), f"Ожидалось {b}, получено {a}" # Ого! Похоже, что-то пошло не так.

Такие сообщения предоставляют важные сведения об ошибках и ускоряют процесс отладки.

