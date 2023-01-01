Нейронные сети для начинающих: готовые примеры кода для старта

import torch import torch.nn as nn import torch.optim as optim import numpy as np import random import json import nltk from nltk.stem.lancaster import LancasterStemmer # Загружаем необходимые ресурсы NLTK nltk.download('punkt') stemmer = LancasterStemmer() # Загрузим данные для обучения with open('intents.json') as file: data = json.load(file) # Пример содержимого intents.json: """ { "intents": [ { "tag": "greeting", "patterns": ["Привет", "Здравствуйте", "Добрый день", "Как дела"], "responses": ["Привет! Чем могу помочь?", "Здравствуйте!", "Рад вас видеть!"] }, { "tag": "goodbye", "patterns": ["Пока", "До свидания", "Увидимся"], "responses": ["До свидания!", "Хорошего дня!", "Буду рад помочь снова!"] }, { "tag": "thanks", "patterns": ["Спасибо", "Благодарю", "Это помогло"], "responses": ["Всегда пожалуйста!", "Рад был помочь!", "Обращайтесь!"] } ] } """ # Подготовка данных words = [] tags = [] patterns_and_tags = [] # Извлекаем слова и теги for intent in data['intents']: tag = intent['tag'] tags.append(tag) for pattern in intent['patterns']: # Токенизация предложения w = nltk.word_tokenize(pattern.lower()) words.extend(w) patterns_and_tags.append((w, tag)) # Стемминг и удаление дубликатов words = [stemmer.stem(w.lower()) for w in words if w not in "?!.,"] words = sorted(list(set(words))) tags = sorted(list(set(tags))) # Создание обучающих данных training = [] output = [] # Создаем "мешок слов" (bag of words) output_empty = [0] * len(tags) for doc in patterns_and_tags: bag = [] pattern_words = doc[0] pattern_words = [stemmer.stem(word.lower()) for word in pattern_words] for w in words: bag.append(1) if w in pattern_words else bag.append(0) output_row = list(output_empty) output_row[tags.index(doc[1])] = 1 training.append(bag) output.append(output_row) # Преобразуем в тензоры PyTorch X_train = torch.FloatTensor(training) y_train = torch.FloatTensor(output) # Определяем модель class ChatbotModel(nn.Module): def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size): super(ChatbotModel, self).__init__() self.layer1 = nn.Linear(input_size, hidden_size) self.layer2 = nn.Linear(hidden_size, hidden_size) self.layer3 = nn.Linear(hidden_size, output_size) self.relu = nn.ReLU() self.softmax = nn.Softmax(dim=1) def forward(self, x): x = self.layer1(x) x = self.relu(x) x = self.layer2(x) x = self.relu(x) x = self.layer3(x) return self.softmax(x) # Параметры модели input_size = len(X_train[0]) hidden_size = 8 output_size = len(tags) # Создание модели и определение функции потерь и оптимизатора model = ChatbotModel(input_size, hidden_size, output_size) criterion = nn.BCELoss() # Binary Cross Entropy optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001) # Обучение модели epochs = 1000 for epoch in range(epochs): optimizer.zero_grad() outputs = model(X_train) loss = criterion(outputs, y_train) loss.backward() optimizer.step() if (epoch + 1) % 100 == 0: print(f"Эпоха {epoch+1}/{epochs}, Потери: {loss.item():.4f}") # Функция для прогнозирования ответа def bag_of_words(sentence, words): # Токенизация и стемминг предложения sentence_words = nltk.word_tokenize(sentence.lower()) sentence_words = [stemmer.stem(word.lower()) for word in sentence_words] # Создание мешка слов bag = [0] * len(words) for sw in sentence_words: for i, word in enumerate(words): if word == sw: bag[i] = 1 return torch.FloatTensor([bag]) def predict_response(message): # Получаем "мешок слов" для входного сообщения bow = bag_of_words(message, words) # Получаем предсказание от модели with torch.no_grad(): output = model(bow) # Находим тег с наибольшей вероятностью _, predicted = torch.max(output, dim=1) tag = tags[predicted.item()] # Выбираем случайный ответ из соответствующего тега for intent in data['intents']: if intent['tag'] == tag: responses = intent['responses'] return random.choice(responses) return "Извините, я не понимаю." # Пример использования while True: message = input("Вы: ") if message.lower() == "выход": break response = predict_response(message) print(f"Бот: {response}")