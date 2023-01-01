Примеры использования Pool.apply, apply_async, map в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Выбор между apply , apply_async или map в multiprocessing.Pool зависит от требований к обработке данных. apply подходит для синхронного вызова с ожиданием результата, apply_async предназначен для асинхронного выполнения с возможностью использования обратного вызова (callback), а map идеально соответствует нуждам синхронного применения функции к коллекции данных. Чтобы все стало понятнее, обратите внимание на примеры ниже:

Python Скопировать код from multiprocessing import Pool def work(data): # Обработка данных здесь return data * 2 # Синхронное выполнение – ожидание результата print(Pool().apply(work, (2,))) # Вывод: 4 # Асинхронное выполнение – без ожидания результатов res = Pool().apply_async(work, (2,), callback=lambda x: print(f'Асинхронность в действии: {x}')) # Вывод: Асинхронность в действии: 4 # Применение функции к массиву данных – выполнение функции для каждого элемента print(Pool().map(work, [1, 2, 3])) # Вывод: [2, 4, 6]

Конкретные задачи и время их выполнения влияют на выбор: для получения мгновенных результатов вам потребуется apply , в то время как операции, которые не требуют ожидания результата, лучше реализовать через apply_async . Если необходимо применить функцию ко всем элементам набора данных, сохраняя их порядок, то решением будет map .

Подробности использования методов

Порядок выполнения задач

map гарантирует сохранение порядка результатов, соответствующего исходным данным, в то время как apply_async может вести себя непредсказуемо. Если порядок выполнения задач является критичным, рассмотрите возможность использования map или map_async .

Множество разнообразных задач

apply_async подходит для обработки задач с различными функциями и наборами аргументов. В этом случае он становится универсальным инструментом, подобно художественной кисти для выполнения разнообразных задач.

Вызовы обратного связи (callback)

apply_async предлагает параметр callback для обработки отклика задачи. Это немного напоминает работу надежного помощника, который всегда готов подключиться и обработать результаты.

Защита от GIL

Global Interpreter Lock (GIL) может препятствовать многопоточности, но apply_async и map_async запускают независимые процессы и помогают избежать таких проблем.

Параллельное выполнение

Обращение к деталям

Быстро выполняющиеся задачи лучше распараллеливать с помощью apply_async и callbacks, чтобы минимизировать задержки, связанные с map .

Обработка больших объёмов данных

При обработке больших объемов данных рекомендуется использовать imap или imap_unordered , ведь они обрабатывают данные постепенно, возвращая результаты на мере готовности.

Управление исключениями

apply_async позволяет обрабатывать исключения с помощью error_callback , что делает выполнение вашего кода более стабильным и надёжным.

Использование полной мощности CPU

apply и apply_async позволяют максимально загрузить многопроцессорные системы для ускорения выполнения задач.

Визуализация

Попробуем схематически представить apply , apply_async и map как инструменты для решения разных типов задач:

Markdown Скопировать код | Инструмент мультипроцессинга | Сценарий | Визуальное сравнение | | ---------------------------- | ----------------------------------- | -------------------------- | | apply | Решение конкретной задачи | 🛠️🔨 (Точная работа) | | apply_async | Решение нескольких задач одновременно | 🛠️🚀 (Парашютный прыжок) | | map | Массовые операции | 🛠️🧱 (Строительство стены) |

Выбор инструмента зависит от задачи, доступного времени и требуемой эффективности:

apply : Как прием одного напитка – сосредоточенно и последовательно.

apply_async : Как прыжок в неизведанное, выполнение операций в случайном порядке.

map: Как строительство, где каждый шаг тщательно продуман.

Таким образом, каждый метод подходит для определённых типов параллельной обработки данных.

Раскрытие потенциала

Цепочка задач в виде конвейера

apply_async можно использовать для создания конвейера, где колбэки срабатывают по мере завершения каждой задачи, передавая управление следующему этапу.

Балансировка нагрузки

Методы imap и imap_unordered помогают равномерно распределить нагрузку между процессами.

Переиспользование пула процессов

Использование повторно используемого экземпляра класса Pool позволяет ускорить выполнение задачи обработки данных, сэкономив на создании новых процессов.

Контроль над асинхронными результатами

С помощью объекта AsyncResult возможно следить за статусом выполнения операций и обрабатывать их результаты.

