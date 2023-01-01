TF-IDF в Python: векторизация текста для эффективной аналитики

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты в области анализа данных и машинного обучения

Разработчики, желающие улучшить навыки работы с текстовыми данными

Студенты и обучающиеся, интересующиеся практическим применением анализа текста с помощью Python Освоение TF-IDF при работе с текстовыми данными — это как получить ключи от спортивного автомобиля, когда раньше ты ездил на старенькой "Ладе". Эта статистическая мера позволяет превратить неструктурированный текст в понятные для машинного обучения числовые векторы, вытаскивая наиболее значимые слова из документов. Переход от простого подсчета слов к взвешенной оценке их важности делает текстовую аналитику точнее, а модели — эффективнее. Погрузимся в мир TF-IDF с Python и sklearn, чтобы вы могли применить этот подход к своим задачам уже сегодня! 🚀

Что такое TF-IDF и где это применяется

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) — статистическая мера, используемая для определения важности слова в документе, являющемся частью коллекции (корпуса) документов. Она состоит из двух компонентов:

TF (Term Frequency) — частота слова в документе, показывает, насколько часто слово встречается в конкретном тексте

— частота слова в документе, показывает, насколько часто слово встречается в конкретном тексте IDF (Inverse Document Frequency) — обратная частота документа, понижающий вес для слов, которые встречаются во многих документах коллекции

Формула для расчета TF-IDF:

TF-IDF(t, d, D) = TF(t, d) × IDF(t, D)

Где:

t — термин (слово)

— термин (слово) d — документ

— документ D — коллекция документов

TF-IDF помогает выделить значимые слова, отсеивая общеупотребительные термины. Если слово часто встречается в одном документе, но редко в остальных — оно получит высокий вес TF-IDF, указывая на его важность для данного текста. 📊

Дмитрий Сергеев, Lead Data Scientist

Однажды мы столкнулись с задачей автоматической категоризации обращений клиентов в техподдержку. Ежедневно приходило более 10 000 тикетов, и три специалиста вручную сортировали их по 20 категориям, что занимало до 40% рабочего времени.

Первое, что мы попробовали — простой подсчет слов (Bag of Words), но результаты были неутешительными: точность классификации едва достигала 65%. Система не могла корректно отличить важные тематические термины от общеупотребительных слов.

Переход на TF-IDF полностью преобразил ситуацию. Термины вроде "баланс", "списание", "подписка" в контексте финансовых вопросов получили высокие веса, а общие слова вроде "здравствуйте", "пожалуйста" практически обнулились. Точность классификации выросла до 89%, а после тонкой настройки достигла 93%.

Самое впечатляющее, что реализация заняла всего 15 строк кода на Python с использованием sklearn. ROI проекта составил более 700% за первый год за счет сокращения времени обработки и перераспределения человеческих ресурсов.

Области применения TF-IDF:

Область Применение Пример использования Поисковые системы Ранжирование результатов поиска Определение релевантности документов поисковому запросу Классификация текстов Создание признаков для алгоритмов ML Категоризация новостей, спам-фильтрация Рекомендательные системы Векторное представление контента Поиск похожих статей или товаров Извлечение ключевых слов Выделение важных терминов Автоматическое тегирование текста Тематическое моделирование Предобработка перед кластеризацей Определение скрытых тем в коллекции документов

Настройка среды Python и установка sklearn для TF-IDF

Прежде чем погрузиться в мир TF-IDF с Python и sklearn, необходимо настроить рабочую среду. Процесс установки прост, но требует внимания к версиям используемых библиотек для обеспечения совместимости. 🛠️

Базовые требования для работы с TF-IDF в Python:

Python 3.6+ (рекомендуется Python 3.8+)

scikit-learn (sklearn) — библиотека для машинного обучения

numpy — библиотека для численных вычислений

pandas — библиотека для работы с данными (опционально)

matplotlib/seaborn — библиотеки для визуализации (опционально)

Для установки всех необходимых пакетов воспользуйтесь следующими командами:

# Создание виртуальной среды (рекомендуется) python -m venv tf_idf_env # Активация виртуальной среды # – для Windows: tf_idf_env\Scripts\activate # – для macOS/Linux: source tf_idf_env/bin/activate # Установка необходимых библиотек pip install scikit-learn numpy pandas matplotlib seaborn

Проверьте корректность установки, запустив Python и импортировав нужные библиотеки:

import numpy as np import pandas as pd from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer # Проверка версии sklearn import sklearn print(f"scikit-learn version: {sklearn.__version__}")

Если вы работаете в Jupyter Notebook или Google Colab (что крайне рекомендуется для интерактивного анализа), можете установить библиотеки прямо в ячейке с помощью магической команды:

!pip install scikit-learn numpy pandas matplotlib seaborn

Среда разработки Преимущества Недостатки Рекомендации Jupyter Notebook Интерактивность, визуализация, документирование Локальная установка, управление зависимостями Идеально для анализа и обучения Google Colab Облачная среда, GPU/TPU, совместная работа Ограниченное время сессии, непостоянное хранилище Для быстрого старта без настройки PyCharm/VS Code Профессиональная IDE, отладка, интеграция Git Менее наглядно для исследовательского анализа Для создания полноценных приложений Spyder Похож на RStudio, ориентирован на научные вычисления Меньше возможностей, чем у PyCharm Для специалистов, переходящих с R

Важный момент при работе с TF-IDF — это подготовка текстовых данных. Перед векторизацией тексты обычно проходят предобработку:

Приведение к нижнему регистру

Удаление знаков препинания

Удаление стоп-слов

Стемминг или лемматизация

Удаление цифр и специальных символов (при необходимости)

Для этих задач часто используются дополнительные библиотеки:

# Установка библиотек для предобработки текста pip install nltk spacy

Теперь ваша среда полностью готова для работы с TF-IDF в Python с использованием sklearn, и можно переходить к практическим примерам! 🚀

Основные функции TfidfVectorizer в sklearn

Библиотека scikit-learn предлагает мощный инструмент для работы с TF-IDF — класс TfidfVectorizer . Эта реализация объединяет процесс токенизации текста и вычисления весов TF-IDF, что делает её чрезвычайно удобной в применении. 🧩

Базовое использование TfidfVectorizer выглядит так:

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer # Создание экземпляра векторайзера vectorizer = TfidfVectorizer() # Корпус документов для примера corpus = [ "Это первый документ.", "Это второй пример документа.", "А это третий документ.", "Это еще один пример." ] # Обучение векторайзера и преобразование текстов X = vectorizer.fit_transform(corpus)

После выполнения этого кода переменная X содержит разреженную матрицу, где строки соответствуют документам из корпуса, а столбцы — уникальным словам (токенам). Значения в ячейках — это веса TF-IDF для каждого слова в каждом документе.

TfidfVectorizer имеет множество параметров, которые позволяют тонко настраивать процесс векторизации. Вот ключевые параметры:

Параметр Описание Значение по умолчанию Рекомендации по настройке min_df Минимальная частота документа для учёта токена 1 Увеличьте для фильтрации редких слов (например, 5 или 0.01) max_df Максимальная частота документа для учёта токена 1.0 Уменьшите для фильтрации общих слов (например, 0.95 или 0.9) stop_words Список стоп-слов для удаления None 'english' для встроенного списка или передайте собственный список ngram_range Диапазон n-грамм для извлечения (1, 1) (1, 2) для включения униграмм и биграмм use_idf Включение/выключение IDF True False для использования только TF (без взвешивания) smooth_idf Сглаживание IDF (добавление единицы к числителю и знаменателю) True Рекомендуется оставить True для избежания деления на ноль sublinear_tf Применение логарифмического масштабирования к TF False Установите True для снижения влияния высокочастотных слов lowercase Преобразование к нижнему регистру True False если регистр важен для анализа analyzer Тип анализа: 'word', 'char' или функция 'word' 'char' для работы с символами вместо слов max_features Максимальное число признаков None Установите конкретное число (например, 10000) для ограничения размерности

Важные методы TfidfVectorizer :

fit(raw_documents) — обучает векторайзер на корпусе документов

— обучает векторайзер на корпусе документов transform(raw_documents) — преобразует документы в матрицу TF-IDF

— преобразует документы в матрицу TF-IDF fit_transform(raw_documents) — комбинация fit и transform в одной операции

— комбинация fit и transform в одной операции get_feature_names_out() — возвращает список всех токенов (особенностей)

Пример получения словаря признаков и преобразования матрицы в pandas DataFrame:

import pandas as pd # Получение списка всех токенов feature_names = vectorizer.get_feature_names_out() # Преобразование разреженной матрицы в плотную dense_matrix = X.toarray() # Создание DataFrame для лучшей визуализации df_tfidf = pd.DataFrame(dense_matrix, columns=feature_names) print(df_tfidf)

Для визуализации наиболее важных слов для каждого документа:

import numpy as np # Для каждого документа находим слова с самыми высокими весами TF-IDF for i, doc in enumerate(corpus): # Получаем индексы слов, отсортированных по убыванию важности feature_index = X[i, :].nonzero()[1] tfidf_scores = zip(feature_index, [X[i, x] for x in feature_index]) # Сортируем слова по весу TF-IDF sorted_words = sorted(tfidf_scores, key=lambda x: x[1], reverse=True) print(f"Документ {i+1}: {doc}") # Выводим топ-3 слова (или меньше, если слов меньше) top_n = min(3, len(sorted_words)) for idx, score in sorted_words[:top_n]: print(f" – {feature_names[idx]}: {score:.4f}")

Вот так просто можно использовать TfidfVectorizer из sklearn для превращения текстовых данных в числовые векторы, пригодные для дальнейшего анализа и машинного обучения! 🚀

Практическая реализация TF-IDF на Python

Перейдем от теории к практике и разберем полный рабочий пример использования TF-IDF с Python и sklearn на реальных данных. Для иллюстрации я буду использовать набор новостных текстов, на которых продемонстрирую полный процесс — от загрузки данных до анализа результатов. 🧪

Алексей Петров, NLP-инженер

Я работал с проектом, где нам требовалось автоматизировать категоризацию вопросов пользователей для системы ЧаВо на сайте интернет-магазина. За день поступало около 200-300 новых вопросов, и менеджеры тратили по 3-4 часа, чтобы распределить их по 12 категориям вручную.

Изначально я пытался использовать современные трансформеры на базе BERT, потратив неделю на обучение и настройку модели. Результаты были хорошими (F1-score 0.92), но модель работала медленно и требовала существенных вычислительных ресурсов.

Для сравнения я решил попробовать классический подход с TF-IDF и линейным SVM. Потратив всего 2 часа на имплементацию, я получил F1-score 0.89 – лишь немного хуже трансформера, но модель работала в 30 раз быстрее и могла быть запущена даже на слабом сервере.

Самым удивительным для меня было то, что после анализа матрицы ошибок и добавления биграмм в TF-IDF векторизацию (просто изменив параметр ngram_range на (1, 2)), точность выросла до 0.91 – практически сравнявшись с BERT, но при этом сохранив все преимущества в скорости и простоте.

Этот случай научил меня не спешить с применением сложных решений, когда простые подходы могут быть не менее эффективными.

Начнем с загрузки и подготовки данных:

import numpy as np import pandas as pd from sklearn.datasets import fetch_20newsgroups from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.svm import LinearSVC from sklearn.metrics import classification_report # Загружаем данные из датасета 20 Newsgroups categories = ['alt.atheism', 'comp.graphics', 'sci.med', 'soc.religion.christian'] twenty_train = fetch_20newsgroups(subset='train', categories=categories, shuffle=True, random_state=42) # Разделяем данные на тренировочные и тестовые X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(twenty_train.data, twenty_train.target, test_size=0.3, random_state=42) # Проверяем размеры наших данных print(f"Тренировочных документов: {len(X_train)}") print(f"Тестовых документов: {len(X_test)}") print(f"Категории: {twenty_train.target_names}")

Теперь реализуем TF-IDF векторизацию с настройкой параметров:

# Создаем и настраиваем векторайзер TF-IDF tfidf_vectorizer = TfidfVectorizer( min_df=5, # Игнорируем термы, встречающиеся менее чем в 5 документах max_df=0.8, # Игнорируем термы, встречающиеся более чем в 80% документов sublinear_tf=True, # Применяем логарифмическое масштабирование (1 + log(tf)) use_idf=True, # Используем IDF ngram_range=(1, 2), # Учитываем униграммы и биграммы stop_words='english' # Убираем английские стоп-слова ) # Обучаем векторайзер на тренировочных данных и трансформируем их X_train_tfidf = tfidf_vectorizer.fit_transform(X_train) X_test_tfidf = tfidf_vectorizer.transform(X_test) # Проверяем размеры полученных матриц print(f"Размер тренировочной TF-IDF матрицы: {X_train_tfidf.shape}") print(f"Размер тестовой TF-IDF матрицы: {X_test_tfidf.shape}")

Теперь используем полученные TF-IDF векторы для обучения модели классификации:

# Создаем и обучаем классификатор classifier = LinearSVC(random_state=42) classifier.fit(X_train_tfidf, y_train) # Делаем предсказания y_pred = classifier.predict(X_test_tfidf) # Оцениваем результаты print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=twenty_train.target_names))

Для анализа и интерпретации результатов, полезно узнать, какие слова имеют наибольший вес для каждой категории:

# Функция для получения наиболее важных слов для каждой категории def get_top_features(vectorizer, clf, class_labels, n=20): feature_names = vectorizer.get_feature_names_out() # Для каждого класса выводим топ-n важных слов top_features = {} for i, class_label in enumerate(class_labels): # Получаем веса слов для текущего класса top_indices = np.argsort(clf.coef_[i])[-n:] top_features[class_label] = [(feature_names[j], clf.coef_[i][j]) for j in top_indices] return top_features # Получаем топ-10 важных слов для каждой категории top_features = get_top_features(tfidf_vectorizer, classifier, twenty_train.target_names, n=10) # Выводим результаты for category, features in top_features.items(): print(f"

Топ-10 слов для категории '{category}':") for feature, weight in reversed(features): print(f" {feature}: {weight:.4f}")

Для дополнительного анализа можно визуализировать результаты:

import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns # Создаем DataFrame для визуализации viz_data = [] for category, features in top_features.items(): for term, weight in reversed(features): viz_data.append({ 'Category': category, 'Term': term, 'Weight': weight }) viz_df = pd.DataFrame(viz_data) # Визуализация plt.figure(figsize=(12, 10)) g = sns.barplot(x='Weight', y='Term', hue='Category', data=viz_df) plt.title('Top TF-IDF Terms by Category') plt.tight_layout() plt.show()

Важным шагом является также анализ ошибок классификации. Можно найти документы, которые были неправильно классифицированы, и проанализировать их содержимое:

# Находим индексы неправильно классифицированных документов misclassified_indices = np.where(y_test != y_pred)[0] # Выводим несколько примеров ошибок for idx in misclassified_indices[:5]: # Выводим первые 5 ошибок doc = X_test[idx] true_label = twenty_train.target_names[y_test[idx]] pred_label = twenty_train.target_names[y_pred[idx]] print(f"

Неправильно классифицированный документ #{idx}") print(f"Истинная категория: {true_label}") print(f"Предсказанная категория: {pred_label}") # Выводим фрагмент документа для анализа print("

Фрагмент документа:") print(" ".join(doc.split()[:50]), "...") # Первые 50 слов

Завершающий шаг — сохранение модели и векторайзера для использования в будущем:

import joblib # Сохраняем обученную модель и векторайзер joblib.dump(classifier, 'tfidf_classifier.pkl') joblib.dump(tfidf_vectorizer, 'tfidf_vectorizer.pkl') print("Модель и векторайзер успешно сохранены!") # Пример загрузки и использования модели loaded_vectorizer = joblib.load('tfidf_vectorizer.pkl') loaded_classifier = joblib.load('tfidf_classifier.pkl') # Тестирование на новых данных new_docs = [ "I need help with my computer graphics card", "What is the best treatment for flu?" ] # Преобразуем новые документы в TF-IDF векторы new_docs_tfidf = loaded_vectorizer.transform(new_docs) # Делаем предсказания predictions = loaded_classifier.predict(new_docs_tfidf) # Выводим результаты for doc, pred in zip(new_docs, predictions): print(f"Документ: {doc}") print(f"Предсказанная категория: {twenty_train.target_names[pred]}

")

Этот полный пример демонстрирует весь процесс работы с TF-IDF при решении реальной задачи классификации текста. Из этого примера видно, что sklearn делает работу с TF-IDF в Python простой и эффективной, позволяя сосредоточиться на анализе и интерпретации результатов. 📈

Анализ текстовых данных с помощью TF-IDF в sklearn

После освоения базовых техник использования TF-IDF с Python и sklearn, рассмотрим продвинутые методы анализа текстовых данных, которые помогут извлечь максимальную ценность из вашего текстового корпуса. 🔎

В этом разделе мы сфокусируемся на:

Поиске похожих документов

Кластеризации документов

Извлечении ключевых слов

Построении поисковых систем

Визуализации текстовых корпусов

Начнем с поиска похожих документов на основе косинусного сходства:

from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity import numpy as np import pandas as pd # Загрузим небольшой набор документов для демонстрации documents = [ "Машинное обучение – это подраздел искусственного интеллекта", "Нейронные сети используются для решения задач машинного обучения", "Python – популярный язык программирования для анализа данных", "TensorFlow и PyTorch – библиотеки для глубокого обучения", "Обработка естественного языка помогает компьютерам понимать тексты", "Классификация текста – одна из задач обработки естественного языка", "Регрессия – это метод прогнозирования числовых значений", "Кластеризация группирует похожие объекты вместе" ] # Создаем TF-IDF векторы vectorizer = TfidfVectorizer(stop_words='english') tfidf_matrix = vectorizer.fit_transform(documents) # Вычисляем косинусное сходство между всеми документами cosine_similarities = cosine_similarity(tfidf_matrix, tfidf_matrix) # Создаем DataFrame для удобного отображения сходства similarity_df = pd.DataFrame(cosine_similarities) similarity_df.index = [f"Док {i+1}" for i in range(len(documents))] similarity_df.columns = [f"Док {i+1}" for i in range(len(documents))]

Функция для поиска наиболее похожих документов:

def find_similar_documents(doc_index, cosine_sim, n=3): # Получаем индексы похожих документов, отсортированных по сходству similar_indices = np.argsort(cosine_sim[doc_index])[::-1] # Исключаем сам документ similar_indices = similar_indices[similar_indices != doc_index] # Выбираем топ-n похожих документов return similar_indices[:n] # Пример использования: найдем 2 документа, наиболее похожих на документ #1 doc_index = 0 similar_indices = find_similar_documents(doc_index, cosine_similarities, n=2) print(f"Документ #{doc_index+1}: {documents[doc_index]}") print("

Похожие документы:") for i, idx in enumerate(similar_indices): print(f"{i+1}. Документ #{idx+1} (сходство: {cosine_similarities[doc_index][idx]:.4f})") print(f" {documents[idx]}")

Далее рассмотрим кластеризацию документов с помощью K-means:

from sklearn.cluster import KMeans # Определяем оптимальное количество кластеров с помощью метода "локтя" inertias = [] max_clusters = 8 for k in range(1, min(max_clusters+1, len(documents)+1)): kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42) kmeans.fit(tfidf_matrix) inertias.append(kmeans.inertia_) # В реальном проекте здесь был бы код для построения графика метода "локтя" # для определения оптимального числа кластеров # Используем K-means для кластеризации документов num_clusters = 3 # Допустим, мы выбрали 3 кластера kmeans = KMeans(n_clusters=num_clusters, random_state=42) clusters = kmeans.fit_predict(tfidf_matrix) # Выводим документы по кластерам for cluster_id in range(num_clusters): print(f"

Кластер {cluster_id+1}:") for doc_idx, cluster in enumerate(clusters): if cluster == cluster_id: print(f" – {documents[doc_idx]}")

Теперь перейдем к извлечению ключевых слов для каждого кластера:

def get_cluster_keywords(vectorizer, kmeans, documents, clusters, top_n=5): # Получаем TF-IDF матрицу tfidf_matrix = vectorizer.transform(documents) # Определяем ключевые слова для каждого кластера cluster_keywords = {} feature_names = vectorizer.get_feature_names_out() for cluster_id in range(kmeans.n_clusters): # Индексы документов, принадлежащих текущему кластеру doc_indices = [i for i, c in enumerate(clusters) if c == cluster_id] if not doc_indices: # Пропускаем пустые кластеры continue # Средние TF-IDF значения по всем документам кластера cluster_tfidf = np.zeros_like(tfidf_matrix[0].toarray()[0]) for idx in doc_indices: cluster_tfidf += tfidf_matrix[idx].toarray()[0] cluster_tfidf /= len(doc_indices) # Находим топ-N слов с наивысшими TF-IDF значениями top_indices = cluster_tfidf.argsort()[::-1][:top_n] top_terms = [(feature_names[i], cluster_tfidf[i]) for i in top_indices] cluster_keywords[cluster_id] = top_terms return cluster_keywords # Получаем ключевые слова для каждого кластера cluster_keywords = get_cluster_keywords(vectorizer, kmeans, documents, clusters, top_n=5) # Выводим ключевые слова по кластерам for cluster_id, keywords in cluster_keywords.items(): print(f"

Ключевые слова для кластера {cluster_id+1}:") for term, score in keywords: print(f" – {term}: {score:.4f}")

Построение простой поисковой системы с использованием TF-IDF:

def search_documents(query, documents, vectorizer=None): if vectorizer is None: # Если векторайзер не передан, создаем новый vectorizer = TfidfVectorizer(stop_words='english') doc_vectors = vectorizer.fit_transform(documents) else: # Используем предоставленный векторайзер doc_vectors = vectorizer.transform(documents) # Преобразуем запрос в TF-IDF вектор query_vector = vectorizer.transform([query]) # Вычисляем косинусное сходство между запросом и всеми документами similarities = cosine_similarity(query_vector, doc_vectors).flatten() # Сортируем документы по убыванию релевантности sorted_indices = similarities.argsort()[::-1] results = [] for idx in sorted_indices: if similarities[idx] > 0: # Выводим только релевантные документы results.append({ 'document': documents[idx], 'relevance': similarities[idx], 'index': idx }) return results # Пример использования поиска search_query = "Python для машинного обучения" search_results = search_documents(search_query, documents, vectorizer) print(f"Результаты поиска по запросу: '{search_query}'

") for i, result in enumerate(search_results[:3]): # Выводим топ-3 результата print(f"{i+1}. Релевантность: {result['relevance']:.4f}") print(f" Документ #{result['index']+1}: {result['document']}")

Наконец, визуализация текстовых данных с помощью t-SNE для уменьшения размерности:

from sklearn.manifold import TSNE import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.cm as cm # Уменьшаем размерность данных с помощью t-SNE tsne = TSNE(n_components=2, random_state=42, perplexity=2) reduced_data = tsne.fit_transform(tfidf_matrix.toarray()) # Создаем scatter plot с цветами, соответствующими кластерам plt.figure(figsize=(10, 8)) colors = cm.rainbow(np.linspace(0, 1, num_clusters)) for i, (x, y) in enumerate(reduced_data): plt.scatter(x, y, color=colors[clusters[i]], s=100) plt.annotate(f"Док {i+1}", (x, y), fontsize=9, alpha=0.7) plt.title('t-SNE визуализация документов, окрашенных по кластерам') plt.xlabel('t-SNE 1') plt.ylabel('t-SNE 2') plt.tight_layout() # В реальном коде здесь был бы вызов plt.show()

Использование TF-IDF для анализа эмоциональной окраски текста:

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer import pandas as pd # Пример текстов с эмоциональной окраской sentiment_texts = [ "Это отличный продукт, я очень доволен покупкой!", "Ужасное качество, полное разочарование.", "Товар хороший, но доставка оставляет желать лучшего.", "Превосходный сервис и быстрая доставка, рекомендую!", "Не работает совершенно, выброшенные деньги." ] sentiment_labels = ["позитивный", "негативный", "нейтральный", "позитивный", "негативный"] # Создаем DataFrame для анализа sentiment_df = pd.DataFrame({ 'текст': sentiment_texts, 'эмоция': sentiment_labels }) # Для каждой эмоции определяем ключевые слова с помощью TF-IDF for sentiment in set(sentiment_labels): # Выбираем тексты с текущей эмоцией texts = sentiment_df[sentiment_df['эмоция'] == sentiment]['текст'].tolist() if not texts: continue # Создаем TF-IDF векторайзер sentiment_vectorizer = TfidfVectorizer( min_df=1, max_df=0.9, stop_words=None, ngram_range=(1, 2) ) # Получаем TF-IDF матрицу sentiment_matrix = sentiment_vectorizer.fit_transform(texts) # Вычисляем средние веса TF-IDF для всех слов feature_names = sentiment_vectorizer.get_feature_names_out() avg_weights = sentiment_matrix.mean(axis=0).A1 # Сортируем слова по весам и выбираем топ-5 top_indices = avg_weights.argsort()[::-1][:5] top_terms = [(feature_names[i], avg_weights[i]) for i in top_indices] print(f"

Ключевые слова для '{sentiment}' текстов:") for term, weight in top_terms: if weight > 0: # Выводим только слова с ненулевыми весами print(f" – {term}: {weight:.4f}")

TF-IDF в сочетании с инструментарием Python и sklearn открывает широкие возможности для анализа текстовых данных. От поиска документов и выделения ключевых тем до кластеризации и построения поисковых систем — этот подход позволяет решать множество практических задач обработки текста эффективно и с минимальными затратами ресурсов. 🚀

Овладение TF-IDF с Python и sklearn — мощная инвестиция в ваш аналитический арсенал. Эта простая, но эффективная техника позволяет решать широкий спектр задач обработки текста без необходимости в сложных нейронных сетях и огромных вычислительных ресурсах. Помните: даже в эпоху трансформеров и больших языковых моделей TF-IDF остается надежным фундаментом текстовой аналитики, обеспечивая баланс между производительностью и интерпретируемостью. Экспериментируйте с параметрами, комбинируйте с другими методами и не забывайте: иногда простые решения оказываются наиболее эффективными.

Читайте также