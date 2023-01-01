Применение OR в SQLAlchemy: выборка to SQL по бостонцам
Применение OR в SQLAlchemy: выборка to SQL по бостонцам

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Базы данных и ORM (SQLAlchemy)  
Быстрый ответ

Применение условия "ИЛИ" в запросах SQLAlchemy осуществляется с помощью функции or_(). Возьмите в качестве примера следующий код:

from sqlalchemy import or_
result = session.query(MyModel).filter(or_(MyModel.column1 == 'value1', MyModel.column2 == 'value2')).all()

Этот запрос вернёт записи, у которых column1 равен 'value1' или column2 равен 'value2'.

Пошаговый план для смены профессии

Инструкция по использованию выражения OR

Побитовый оператор: изящная замена

Побитовые операторы | и & могут быть использованы вместо or_() и and_(), делая код менее громоздким и более наглядным:

result = session.query(MyModel).filter((MyModel.column1 == 'value1') | (MyModel.column2 == 'value2')).all()

Создание динамических фильтров

Если условия "ИЛИ" у вас динамические, создайте список фильтров, а затем примените к ним or_():

filters = [MyModel.year > 2020, MyModel.color == 'red']
if additional_condition:
    filters.append(MyModel.make == 'Toyota')
result = session.query(MyModel).filter(or_(*filters)).all()

Работа со значениями None

Значение None может вызвать трудности при формировании запроса. Добавьте проверки для предотвращения это:

filter_condition = MyModel.column if some_value is not None else True
result = session.query(MyModel).filter(filter_condition).all()

Техники изменения данных

Чтобы обновить записи, используйте метод update().values():

session.query(MyModel).filter(MyModel.id == target_id).update({'column': new_value})
session.commit()

Чтобы добавить новые записи, примените insert().values():

session.execute(MyModel.insert().values(new_data))
session.commit()

Визуализация

Сравните работу с OR в SQLAlchemy с выбором направления движения в лабиринте:

🧭 Вы на распутье в лабиринте.

Каждый из путей ведёт к уникальным приключениям:

🔄 Путь 1: 🐉 (К засекреченным драконам)
🔄 Путь 2: 🌲 (По темному лесу)

При использовании or_() исследователи получают задание исследовать оба пути:

from sqlalchemy import or_
query = session.query(Model).filter(or_(Model.path == '🐉', Model.path == '🌲'))

Исследователи возвращаются с сообщениями о результатах исследования обоих путей:

🏹 Сводка рапорта: [Сокровище нати! 🏆, Путь '🐉' и '🌲' освобождены]

Именно так работает or_ — перебор всех возможных маршрутов в поисках цели.

Выбор столбцов: select()

Чтобы выбрать конкретные столбцы перед применением условия where, используйте функцию select():

from sqlalchemy import select
query = select([Model.id, Model.name]).where(or_(Model.status == 'active', Model.role == 'admin'))

Сложные запросы

Сложные запросы создаются путем комбинирования select() и where. Для особых операций, например, "замены или вставки", используйте sql_replace:

# Пример более сложного кода
session.execute(MyModel.sql_replace().values(replacement_data))
session.commit()

Формирование запросов с опциональными параметрами

Создайте список фильтров, чтобы правильно обработать опциональные параметры:

filters = [MyModel.name == name] if name else []
filters += [MyModel.type == type] if type else []
if filters:
    query = query.filter(or_(*filters))

Полезные материалы

  1. Query API — Документация SQLAlchemy 1.4 — подробное описание использования OR в SQLAlchemy.
  2. Элементы столбцов и выражений — Документация SQLAlchemy 1.4 — особенности построения условий OR в помощью or_().
  3. Использование OR в SQLAlchemy – Stack Overflow — практические примеры работы с условиями OR в SQLAlchemy.
  4. GitHub – sqlalchemy/sqlalchemy: Инструментарий баз данных для Python — обновления и расширенные примеры использования библиотеки, включая OR в SQLAlchemy.
  5. Документация Flask-SQLAlchemy (2.x) — руководство по использованию OR в приложениях Flask.
