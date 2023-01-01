Применение OR в SQLAlchemy: выборка to SQL по бостонцам
Быстрый ответ
Применение условия "ИЛИ" в запросах SQLAlchemy осуществляется с помощью функции
or_(). Возьмите в качестве примера следующий код:
from sqlalchemy import or_
result = session.query(MyModel).filter(or_(MyModel.column1 == 'value1', MyModel.column2 == 'value2')).all()
Этот запрос вернёт записи, у которых
column1 равен 'value1' или
column2 равен 'value2'.
Инструкция по использованию выражения OR
Побитовый оператор: изящная замена
Побитовые операторы | и & могут быть использованы вместо
or_() и
and_(), делая код менее громоздким и более наглядным:
result = session.query(MyModel).filter((MyModel.column1 == 'value1') | (MyModel.column2 == 'value2')).all()
Создание динамических фильтров
Если условия "ИЛИ" у вас динамические, создайте список фильтров, а затем примените к ним
or_():
filters = [MyModel.year > 2020, MyModel.color == 'red']
if additional_condition:
filters.append(MyModel.make == 'Toyota')
result = session.query(MyModel).filter(or_(*filters)).all()
Работа со значениями None
Значение
None может вызвать трудности при формировании запроса. Добавьте проверки для предотвращения это:
filter_condition = MyModel.column if some_value is not None else True
result = session.query(MyModel).filter(filter_condition).all()
Техники изменения данных
Чтобы обновить записи, используйте метод
update().values():
session.query(MyModel).filter(MyModel.id == target_id).update({'column': new_value})
session.commit()
Чтобы добавить новые записи, примените
insert().values():
session.execute(MyModel.insert().values(new_data))
session.commit()
Визуализация
Сравните работу с OR в SQLAlchemy с выбором направления движения в лабиринте:
🧭 Вы на распутье в лабиринте.
Каждый из путей ведёт к уникальным приключениям:
🔄 Путь 1: 🐉 (К засекреченным драконам)
🔄 Путь 2: 🌲 (По темному лесу)
При использовании
or_() исследователи получают задание исследовать оба пути:
from sqlalchemy import or_
query = session.query(Model).filter(or_(Model.path == '🐉', Model.path == '🌲'))
Исследователи возвращаются с сообщениями о результатах исследования обоих путей:
🏹 Сводка рапорта: [Сокровище нати! 🏆, Путь '🐉' и '🌲' освобождены]
Именно так работает
or_ — перебор всех возможных маршрутов в поисках цели.
Выбор столбцов:
select()
Чтобы выбрать конкретные столбцы перед применением условия
where, используйте функцию
select():
from sqlalchemy import select
query = select([Model.id, Model.name]).where(or_(Model.status == 'active', Model.role == 'admin'))
Сложные запросы
Сложные запросы создаются путем комбинирования
select() и
where. Для особых операций, например, "замены или вставки", используйте
sql_replace:
# Пример более сложного кода
session.execute(MyModel.sql_replace().values(replacement_data))
session.commit()
Формирование запросов с опциональными параметрами
Создайте список фильтров, чтобы правильно обработать опциональные параметры:
filters = [MyModel.name == name] if name else []
filters += [MyModel.type == type] if type else []
if filters:
query = query.filter(or_(*filters))
Виктор Ермаков
SQL-разработчик