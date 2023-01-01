Применение нескольких функций к группам столбцов в Pandas

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы применить различные функции к нескольким столбцам DataFrame после группировки с использованием groupby , вам необходимо подготовить словарь. Здесь ключами служат названия столбцов, а значениями – списки функций. Полученный словарь передаётся в метод agg() для агрегации данных.

Python Скопировать код import pandas as pd # Создание DataFrame df = pd.DataFrame({ 'Group': ['A', 'A', 'B', 'B'], 'Data1': [10, 20, 30, 40], 'Data2': [100, 200, 300, 400] }) # Словарь для агрегации данных multi_agg = { 'Data1': ['sum', 'mean'], 'Data2': ['max', 'min'] } # Группировка и агрегация данных grouped_result = df.groupby('Group').agg(multi_agg) print(grouped_result)

В приведённом коде данные группируются по столбцу 'Group', для 'Data1' вычисляются сумма и среднее значение, а для 'Data2' – максимальное и минимальное значения.

Обогатите свои возможности с помощью собственных функций

Стандартные функции замечательны, однако порой требуются более специфические варианты. В этом случае создавайте и используйте вашу собственную функцию.

Python Скопировать код def my_custom_agg(series): return pd.Series({'CustomSum': series.sum(), 'CustomMean': series.mean()}) grouped_custom = df.groupby('Group')['Data1'].apply(my_custom_agg)

Создание собственной функции агрегации открывает новый уровень контроля над обработкой данных.

Применение лямбда-функций на ходу

Лямбда-функции — это компактный и удобный инструмент для обработки данных:

Python Скопировать код grouped_lambda = df.groupby('Group').agg({ 'Data1': lambda x: x.max() – x.min(), # Диапазон значений. 'Data2': lambda x: sum(x > 250) # Количество значений выше 250. })

Назовите функцию: использование именованных агрегатов

Начиная с версии pandas 0.25.0 появилась возможность применять именованные агрегации, улучшающие читаемость синтаксиса и организацию получаемых результатов:

Python Скопировать код grouped_named = df.groupby('Group').agg( total=('Data1', 'sum'), average=('Data1', 'mean'), maximum=('Data2', 'max'), above_threshold=('Data2', lambda x: (x > 250).sum()) )

Именованные агрегации улучшают читаемость кода и организацию результатов обработки данных.

Лучшие практики

Устаревший индексатор .ix

Избегайте использования .ix , он устарел. Рекомендуется применять .loc и .iloc для правильной работы с данными.

Нету словарей внутри словарей для agg

Избегайте использования словарей в качестве элементов других словарей при работе с методом agg() . Лучше отдавать предпочтение более линейным структурам или лямбда-функциям для написания чистого и надёжного кода.

Ситуация с взаимозависимыми группами

Если группы данных взаимозависимы, обработка данных усложняется:

Python Скопировать код def complex_agg(group): max_val = group['Data2'].max() # Максимальное значение. group['Modified'] = group['Data1'] + max_val # Модификация Data1. return group enhanced_groups = df.groupby('Group').apply(complex_agg)

Важно учитывать не только отдельные операции, но и связи между данными.

Не бойтесь использовать множественные индексы

Множественные индексы могут показаться сложными, однако с практикой они станут доступными для понимания. Если при агрегации вы возвращаете серию с множественным индексом, пора активно начинать их использовать.

Когда вам нужно передать дополнительные аргументы в функции при агрегации, прибегайте к помощи functools.partial() .

Визуализация

Узнаем на практике, как это работает:

🧅👉🧂: Добавьте специи в лук

🥕👉🔪: Нарежьте морковь

🥔👉🍳: Обжарьте картофель

Выполняете операции (функции) над группами данных (переменными). Всё прозрачно и понятно!

Кастомизируйте свою лямбду

Обходите ограничения, добиваясь лучших результатов при использовании в лямбда-функциях доступа к другим столбцам с использованием pd.Series() и других методов. В Python всегда найдётся решение!

Python Скопировать код grouped_trick = df.groupby('Group').agg({ 'Data1': lambda x: (x + df.loc[x.index, 'Data2']).mean() })

Оставайтесь в курсе, регулярно обновляя свои знания

Быть опытным Python-разработчиком означает не только уметь писать код, но и постоянно чтение документации. Обновления могут внести существенные изменения!

Гибкое именование столбцов

В мире изменений названия столбцов также должны быть гибкими. Не забывайте использовать атрибут __name__ для динамизации именования столбцов.

Сокращаем итерацию вручную до минимума

Предпочтение отдавайте функциям .agg() и .apply() , без необходимости итерирования по группам вручную. Эффективность – это не универсальность, а способность адаптироваться к конкретным задачам.

