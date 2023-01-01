Применение IN в SQLAlchemy: запрос с динамическим списком
Быстрый ответ
Чтобы применить условие IN в SQLAlchemy, используйте метод
in_(), передав в него список необходимых значений. Вот пример этого использования:
query = session.query(MyModel).filter(MyModel.my_column.in_([1, 3, 5, 7]))
В итоге это преобразуется в следующий SQL-запрос:
SELECT * FROM my_model WHERE my_column IN (1, 3, 5, 7);
Не забудьте заменить
MyModel и
my_column на реальные названия из вашей базы данных.
Динамические запросы
Если ваши данные подвержены изменению, используйте
bindparams вместе с методом
in_(). Это позволит создать динамический запрос:
from sqlalchemy.sql.expression import bindparam
dynamic_values = [2, 4, 6, 8] # подобно изменяющимся позам в йоге
stmt = select([my_table]).where(my_table.c.column_name.in_(bindparam('vals', expanding=True)))
result = connection.execute(stmt, {'vals': dynamic_values})
Такой подход отлично подходит для реализации сложных запросов и работы со списками переменной длины.
ORM vs SQLAlchemy Core
Если вы работаете с ORM, то основной инструментом является
session.query(). Если же вы используете SQLAlchemy Core, используйте для этих целей
select():
from sqlalchemy import select
stmt = select([my_table.c.my_column]).where(my_table.c.my_column.in_([1, 3, 5, 7]))
result = connection.execute(stmt)
Эта разница важна, поскольку Core предоставляет более подробное управление SQL-запросами по сравнению с ORM.
Если ORM не подходит...
Бывают ситуации, когда ORM не способен решить задачу. В таком случае можно воспользоваться "сырым" SQL:
from sqlalchemy.sql import text
stmt = text("SELECT * FROM my_table WHERE my_column IN (:param1, :param2, :param3, :param4)")
result = connection.execute(stmt, param1=1, param2=3, param3=5, param4=7)
Непосредственное использование SQL подходит для сложных запросов, которые не под силу ORM.
SQLAlchemy и pandas вместе
Если вы предпочитаете pandas, результаты запроса можно легко загрузить в DataFrame:
import pandas as pd
df = pd.read_sql(session.query(MyModel).filter(MyModel.my_column.in_([1, 3, 5, 7])).statement, session.bind)
Результат действительно поражает!
Визуализация
Можно представить использование условие IN как входной билет в парк аттракционов, который дает вам доступ только к определенным развлечениям:
Ride.query.filter(Ride.id.in_([1, 3, 5, 7])) # Имеется ли мой аттракцион в списке разрешенных? 🎢
Используя условие IN в SQLAlchemy, вы можете проверить наличие элемента в списке разрешенных.
Практические техники
Определение моделей
При определении моделей используйте переменную
__tablename__ и декларативный базовый класс для идеального совпадения:
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
Base = declarative_base()
class MyModel(Base):
__tablename__ = 'my_table'
id = Column(Integer, primary_key=True)
my_column = Column(Integer)
Так вы обеспечите правилную привязку модели к соответствующей таблице в базе данных.
Эффективное извлечение данных
Чтобы не перегружать систему при получении данных, используйте метод
all():
result = query.all() # Получите все сразу, не стоит медлить!
Этот подход обеспечивает баланс нагрузки системы.
Форматирование SQL-синтаксиса и параметров
Форматируйте SQL-запросы и параметры предельно корректно:
stmt = text("SELECT * FROM my_table WHERE my_column IN (:x, :y)")
connection.execute(stmt, x=10, y=20)
Помните, что требования к плейсхолдерам и типам данных могут отличаться в зависимости от конкретной базы данных.
Готовность к неожиданным ситуациям
Будьте готовы к исключениям, которые может выбрасывать SQLAlchemy:
from sqlalchemy.exc import SQLAlchemyError
try:
result = query.all()
except SQLAlchemyError as e:
log.error(f"Query failed: \n{str(query.statement)}\nError: {str(e)}")
Милана Усова
разработчик бэкенда