Применение IN в SQLAlchemy: запрос с динамическим списком

Быстрый ответ

Чтобы применить условие IN в SQLAlchemy, используйте метод in_() , передав в него список необходимых значений. Вот пример этого использования:

Python Скопировать код query = session.query(MyModel).filter(MyModel.my_column.in_([1, 3, 5, 7]))

В итоге это преобразуется в следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM my_model WHERE my_column IN (1, 3, 5, 7);

Не забудьте заменить MyModel и my_column на реальные названия из вашей базы данных.

Динамические запросы

Если ваши данные подвержены изменению, используйте bindparams вместе с методом in_() . Это позволит создать динамический запрос:

Python Скопировать код from sqlalchemy.sql.expression import bindparam dynamic_values = [2, 4, 6, 8] # подобно изменяющимся позам в йоге stmt = select([my_table]).where(my_table.c.column_name.in_(bindparam('vals', expanding=True))) result = connection.execute(stmt, {'vals': dynamic_values})

Такой подход отлично подходит для реализации сложных запросов и работы со списками переменной длины.

ORM vs SQLAlchemy Core

Если вы работаете с ORM, то основной инструментом является session.query() . Если же вы используете SQLAlchemy Core, используйте для этих целей select() :

Python Скопировать код from sqlalchemy import select stmt = select([my_table.c.my_column]).where(my_table.c.my_column.in_([1, 3, 5, 7])) result = connection.execute(stmt)

Эта разница важна, поскольку Core предоставляет более подробное управление SQL-запросами по сравнению с ORM.

Если ORM не подходит...

Бывают ситуации, когда ORM не способен решить задачу. В таком случае можно воспользоваться "сырым" SQL:

Python Скопировать код from sqlalchemy.sql import text stmt = text("SELECT * FROM my_table WHERE my_column IN (:param1, :param2, :param3, :param4)") result = connection.execute(stmt, param1=1, param2=3, param3=5, param4=7)

Непосредственное использование SQL подходит для сложных запросов, которые не под силу ORM.

SQLAlchemy и pandas вместе

Если вы предпочитаете pandas, результаты запроса можно легко загрузить в DataFrame:

Python Скопировать код import pandas as pd df = pd.read_sql(session.query(MyModel).filter(MyModel.my_column.in_([1, 3, 5, 7])).statement, session.bind)

Результат действительно поражает!

Визуализация

Можно представить использование условие IN как входной билет в парк аттракционов, который дает вам доступ только к определенным развлечениям:

Python Скопировать код Ride.query.filter(Ride.id.in_([1, 3, 5, 7])) # Имеется ли мой аттракцион в списке разрешенных? 🎢

Используя условие IN в SQLAlchemy, вы можете проверить наличие элемента в списке разрешенных.

Практические техники

Определение моделей

При определении моделей используйте переменную __tablename__ и декларативный базовый класс для идеального совпадения:

Python Скопировать код from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base Base = declarative_base() class MyModel(Base): __tablename__ = 'my_table' id = Column(Integer, primary_key=True) my_column = Column(Integer)

Так вы обеспечите правилную привязку модели к соответствующей таблице в базе данных.

Эффективное извлечение данных

Чтобы не перегружать систему при получении данных, используйте метод all() :

Python Скопировать код result = query.all() # Получите все сразу, не стоит медлить!

Этот подход обеспечивает баланс нагрузки системы.

Форматирование SQL-синтаксиса и параметров

Форматируйте SQL-запросы и параметры предельно корректно:

Python Скопировать код stmt = text("SELECT * FROM my_table WHERE my_column IN (:x, :y)") connection.execute(stmt, x=10, y=20)

Помните, что требования к плейсхолдерам и типам данных могут отличаться в зависимости от конкретной базы данных.

Готовность к неожиданным ситуациям

Будьте готовы к исключениям, которые может выбрасывать SQLAlchemy:

Python Скопировать код from sqlalchemy.exc import SQLAlchemyError try: result = query.all() except SQLAlchemyError as e: log.error(f"Query failed:

{str(query.statement)}

Error: {str(e)}")

