Применение функции pandas к колонке для создания новых

Быстрый ответ

Возможность создать несколько новых столбцов на основе данных одного осуществима при помощи метода .apply() и функции, возвращающей pd.Series .

Python Скопировать код df[['B', 'C']] = df['A'].apply(lambda x: pd.Series([x * 2, x * 3]))

В данном случае код умножает значения из столбца 'A' на два и на три, а полученные результаты записывает в столбцы 'B' и 'C' .

Понимание и применение метода .apply()

Метод apply() дает возможность проводить обработку значений в DataFrame одновременно. Чтобы получить несколько столбцов, достаточно использовать его с параметром result_type='expand' , что позволяет избежать необходимости применять дополнительные действия.

Python Скопировать код # Небольшой магический трюк: функция для удвоения и утроения значений def multiply(row): return row * 2, row * 3 # И вуаля: применяем функцию и получаем новые столбцы df[['B', 'C']] = df.apply(lambda row: multiply(row['A']), axis=1, result_type='expand')

Требуется отметить, что данный метод работает значительно быстрее, чем использование df.iterrows() . Как известно, медленный код раздражает не только вас, но и ваш компьютер 🐌.

Использование map и zip для трансформации данных

Существенный фактор при работе с большими массивами данных — скорость и эффективность использования памяти. Комбинация map() и zip() позволяет быстро и эффективно трансформировать данные.

Python Скопировать код # Эффективное преобразование df['A_double'], df['A_triple'] = zip(*df['A'].map(lambda x: (x * 2, x * 3)))

Создание функций с помощью лямбда и словарей

Лямбда-функции облегчают работу с кодом Python. Использование apply() в связке с лямбда-функцией, возвращающей словарь, позволяет динамически именовать новые столбцы.

Python Скопировать код # Лямбда и словарь работают вместе для обеспечения динамичности df = df.join(df['A'].apply(lambda x: {'B': x * 2, 'C': x * 3}))

Визуализация

Представьте шеф-повара, готовящего эксклюзивное блюдо. Добавляя различные ингредиенты к основному блюду, таким образом мы применяем функцию к столбцу DataFrame!

Python Скопировать код def flavor_blast(row): return row['base_flavor'] + '🍅', row['spiciness_level'] * '🌶️', '🧂' if row['needs_salt'] else ''

Markdown Скопировать код | 🥣 Основное блюдо (строка DataFrame) | Применение функции → (Ингредиенты шеф-повара) | 🍲 Итоговое блюдо (Новые столбцы DataFrame) | | ------------------------------------ | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | | Вкусовая основа | flavor_blast() | Вкус + 🍅 + Острота + ? |

Каждая запись в DataFrame обогащена пикантными, острыми и ароматизированными нотами, превращая его в настоящий шедевр кулинарного искусства! 🍽️

Использование памяти и применение функций

Важно контролировать использование памяти. Известно, что df.apply() может быть ресурсоемким и снижать производительность при работе с большими DataFrame. По возможности всегда рекомендуется использовать векторизованные решения.

Избегайте .map(lambda ...), если существуют более эффективные варианты реализации с помощью методов pandas. А ещё полезно знать последние обновления pandas.

Профессиональное использование функции слияния

Старайтесь объединять данные корректно! Если речь идет о различных видах трансформаций, следует рассмотреть возможность использования функции df.merge . Она позволяет соединить исходный DataFrame с дополнительными преобразованиями, сохраняя чистоту и структуру данных.

Python Скопировать код # Вычисляем дополнительные столбцы additional_data = df['A'].apply(lambda x: pd.Series({'B': x * 2, 'C': x * 3})) # Создаем новый DataFrame, объединив исходный DataFrame с полученными данными df = df.merge(additional_data, left_index=True, right_index=True)

